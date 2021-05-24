«В этой речи прозвучало лишь то, что беспокоит самого Анатолия Бибилова»

Президент Южной Осетии сегодня выступил в парламенте с посланием к народу. Что сказал Анатолий Бибилов и о чем умолчал? Насколько его выступление было адекватно сложившейся в республике реальности?

Депутат парламента IV созыва Роланд Келехсаев, сопредседатель общественного движения «Союз Алания – Россия» говорит, что в этом послании президента ему резануло слух положение о необходимости преодоления разногласий и консолидации общества перед лицом внешних угроз. Вокруг кого консолидироваться, Анатолий Бибилов не сказал, но это и так всем понятно, потому что этот лозунг не подвергался ревизии с начала девяностых годов. В таком неизменимом виде он передавался от президента к президенту. За прошедшие тридцать лет много чего изменилось, говорит Роланд Келехсаев: Южную Осетию признали, взяли под защиту, но послевоенные лидеры как будто не замечают перемен, не хотят отказываться от принципов жесткой централизации власти:

«Противоречия, разногласия, дискуссии – это все источник развития нашего общества, государства. Понятно, что у тех, кто еще в начале пути, подобных разногласий куда больше, чем в уже состоявшихся государствах. А нам опять предлагают закончить внутренний дискурс, сидеть, помалкивать и слушаться президента, дескать, он один знает, как надо, а остальные или глупцы, или враги. Это еще как-то работало во время конфликта, когда действовали законы войны. Хотя, я считаю, и тогда нельзя было так сильно закручивать гайки, а после 2008 года подобные установки – это уже абсурд. Складывается такое впечатление, что нынешним элитам или просто больше нечего предложить согражданам, или они не хотят ничего другого. Эта элита нацелена на потребление российской помощи, на безмятежную счастливую жизнь для себя».

Роланд Келехсаев говорит, что он в принципе против консолидации вокруг любой личности, а не идеи:

«Объединяться можно и нужно вокруг определенных ценностей. А вот объединяться вокруг какой-то личности или политической силы – опасно, тем более в государстве, где очень плохо обстоят дела с гражданскими свободами и не работают законы. Это чревато последствиями, которые могут привести к еще большему беззаконию и произволу властей».

Депутат от оппозиционной партии «Ныхас» Давид Санакоев – один из тех, кому адресованы обвинения президента в циничности, политической незрелости, попытках спекулировать на усталости населения от карантинных ограничений летом прошлого года, и использовать в политических целях гибель Инала Джабиева. Он не стал разбираться в этих упреках. По мнению депутата, они были неоднократно озвучены и нет смысла обсуждать их снова и снова. Давид Санакоев лишь поделился общим впечатлением, которое на него произвело послание президента:

«В этой речи прозвучало лишь то, что беспокоит самого Анатолия Бибилова, лично его. Конечно, ему важно было продемонстрировать себя большим политиком, осведомленным о том, что происходит в мире. Он хотел подчеркнуть ущербность его политических оппонентов, их несостоятельность. Понятно также, почему большой фрагмент выступления был посвящен убийству Инала Джабиева. Этим он как бы признает, что дело Джабиева – большая проблема лично для него. Не удивила и привычная для наших руководителей манера ставить себе в заслугу российскую помощь. Что не прозвучало в послании, так это понимание президентом вопросов, которые беспокоят общество: что мы строим, куда мы идем? Без обсуждения этих вопросов послание ценно лишь тем, что теперь мы стали чуть лучше понимать, чем обеспокоен президент лично.

– Почему, по-вашему, президент не стал говорить о том, что строит и куда идет народ Южной Осетии?

– А он не знает, куда мы движемся. Почему до сих пор нет концепции внешней политики? Президент ведь давал прямое поручение МИДу подготовить концепцию во время своего прошлогоднего послания. Ее нет, потому что президент то говорит о вхождении в состав России, а шагов никаких не предпринимает, то говорит о том, что необходимо работать над признанием… Это говорит о том, что человек не вполне понимает, чего он хочет. Понятно, что он хочет сыграть и на одной площадке, и на другой, но так не получается. Должна быть определенность».

По мнению Давида Санакоева, в целом послание – это интерпретация событий, которые президенту ставят в укор, попытка переложить на оппозицию ответственность за системный кризис, который лихорадит республику с конца августа прошлого года.

В этом мало новизны. Даже заявление Бибилова о том, что он сожалеет о своем согласии на отставку правительства. Ни для кого не секрет, что президент был категорически против таких уступок, но в ту пору премьер-министр Эрик Пухаев настоял на собственной отставке, а у Анатолия Ильича просто не получилось его остановить.

При этом Анатолий Бибилов обошел вниманием и цнелисскую историю, которая закончилась оборудованным по всем правилам грузинским блок-постом на югоосетинской территории, не затронул катастрофические для восточной части Ленингорского района последствия цнелисского кризиса и контрабандный скандал, проблемы на границе с временным ввозом автотранспорта. Как решаются эти проблемы, есть ли подвижки? По мнению Давида Санакоева и некоторых других сегодняшних собеседников «Эха Кавказа», перед президентом не стояла задача максимального охвата местной проблематики.

Его задача была если не понравиться Москве, то хотя бы сыграть на контрасте, дескать, остальные и вовсе «незрелые».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия