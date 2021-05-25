«Электорат в недоумении». Абхазские партии продолжают полемику

В среду 19 мая «Эхо Кавказа» рассказывало о состоявшемся в тот день в Сухуме брифинге оппозиционной ветеранской организации «Аруаа» («Воины»), на котором они напомнили про требование своего мартовского съезда к президенту страны уйти в добровольную отставку, а также предложили парламенту принять закон об импичменте главы государства. Никто не сомневался в том, что после брифинга провластные партии ответят на заявления лидеров «Аруаа» весьма язвительно.

ПП «Айтайра» тут же отреагировала:

«Расцениваем обоснование требований отставки не выдерживающими никакой критики, настолько они абсурдны, выдуманы и в силу этих обстоятельств больше похожи на результат эмоциональных всплесков. Нет ни одного факта проявления главой государства «шаткости во внешней политике, которая истолкована в Грузии как наша слабость и готовность сдать свою независимость». Ни о каком заигрывании с врагом нет и не может быть речи. Такое заявление представителей «Аруаа» на фоне официального визита президента Республики Абхазия в Сирийскую Арабскую Республику диссонирует с реальностью... Переговоры с Грузией легитимно избранной абхазской власти не только не ведутся и не планируются, но не допускаются даже такие привычные прежде реверансы, как помилование грузинских террористов, о котором хорошо известно представителям «Аруаа».

В пятницу опубликовала свое заявление и партия «Амцахара», преобразованная в свое время из ветеранской общественной организации. Начинается оно так:

«Нелепое и бессмысленное требование, как и все, о чем говорили собравшиеся. Из всего услышанного на брифинге от «Аруаа» и их сторонников вытекает одно: они не рассчитывали и не надеялись на то, что новой власти, пришедшей на смену нечистоплотному, коррумпированному и безнадежному прежнему руководству удастся за такой короткий срок нахождения у власти совершить прорыв во всех областях жизнедеятельности страны, вернуть доверие граждан и выйти на новый уровень межгосударственного общения… Понятно, успехи во внутренней и внешней политике нынешнего руководства раздражают некоторых представителей оппозиции, что, по всей видимости, и толкает их на проведение различного рода мероприятий».

Участники прошедшего брифинга, считают «амцахаровцы», не добились ничего, кроме раздражения со стороны граждан, которые устали от глупых попыток настроить общество против власти.

Вчера высший совет РОО ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» ответил партии «Амцахара» на ее заявление пространным текстом, причем начал с упреков относительно даты его публикации:

«Заявление «Амцахара» от 21 мая нас удивило и расстроило. В день, когда весь Абхазо-Адыгский мир вспоминал жертв Кавказской войны, политические деятели от «Амцахара» писали ответ на брифинг, проведенный нами еще 19 мая. Согласитесь, что время для политической полемики было выбрано весьма неподходящее».

И далее: «Это все к вопросу о морально-нравственных ценностях. «Амцахара» правильно отмечает, что народ устал от лжи. «За короткий срок власти удалось совершить прорыв во всех областях жизнедеятельности страны», – пишут они в своем заявлении. Это ложь или правда? Чтобы разобраться в этом, хотим спросить у наших оппонентов: что это за области, в которых совершен «прорыв»? Уверены, что это не «Аруаа» должна приводить доказательства, а руководство страны и провластные партии. Что они имеют в виду: может, выплаты абхазских пенсий с задержками почти на месяц в течение всего года или очереди пенсионеров, лишенных карточек, у банков в период пандемии?»

«Эхо Кавказа» обратилось сегодня к абхазскому общественно-политическому деятелю и эксперту Нугзару Агрба с просьбой дать свою оценку данной ситуации во внутриполитической борьбе. На его взгляд, РОО «Аруаа» решило дать брифинг, дабы напомнить о требованиях своего съезда («контроль и проверка исполнения», как было принято говорить в советские времена). Агрба продолжил:

«Но, честно говоря, я думаю, что неудачное они время выбрали – вот когда президент был с официальным визитом в Сирийскую Республику… И вообще, наши политические силы слишком категоричны».

Он привел примеры. На брифинге «Аруаа» было заявлено, что «ситуация с пандемией коронавируса выявила нежелание власти заниматься здоровьем своих граждан», в частности, с 1 августа прошлого года она открыла границу с Россией в погоне за призрачными доходами от турсезона. Но это обвинение не только у сторонников власти, но и у нейтрально настроенных граждан вызвало неприятие. Что значит «нежелание заниматься здоровьем»? Что, совсем никаких мер и усилий не принималось? И вторая волна пандемии начала распространяться в Абхазии еще в июле, и не от наплыва туристов. А оставить границу на замке – значило бы нанести экономике страны огромный ущерб, неужели это непонятно? С другой стороны, «Амцахара» тоже, вместо того, чтобы привести убеждающие общество цифры и факты, делает такие же голословно-пропагандистские заявления о некоем «прорыве», что вызывает не только у противников власти, но и у просто объективно мыслящих людей улыбки и иронические комментарии. Агрба далее сказал:

«Честно говоря, я не могу понять, почему «Аруаа» выступила так категорично – «в отставку», хотя сами они прекрасно понимают, что никакой отставки сейчас, на ровном месте, быть не может априори. Надо очень серьезно заниматься оппозиционной деятельностью, если они хотят ей заниматься, а не так, с бухты-барахты».

У нас зашла речь о том, почему в публичном пространстве давно ничего не слышно о таких известных деятелях сегодняшней политической оппозиции, как Адгур Ардзинба, Темур Надарая, не звучат их мнения. Агрба сказал:

«Я не могу сказать о них ничего. Может, они к серьезному чему-то готовятся. К более серьезному. Но, знаете, человек в силе тогда, когда электорат его поддерживает. А электорат в недоумении находится. Кидать призыв, если знаешь, что от этого призыва будет «пшик» – зачем это делать? Я имею в виду – говорить «уходи».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия