Байден, Путин и грузинский вопрос

Известный американский журнал Newsweek в связи с 30-й годовщиной независимости Грузии опубликовал статью посла Тбилиси в США. В ней Давид Бакрадзе говорит о том, что Грузия сегодня должна быть ключевым фактором политики Вашингтона в отношении Москвы.

«На этой неделе моя страна – Грузия – отмечает 30-летие восстановления независимости от Советского Союза. Мало кто из нас мог представить, что всего три десятилетия спустя наша страна с населением 3,7 миллиона человек теперь является ключевым союзником США и Европейского Союза и опорой демократической стабильности в стратегически важном и вечно непредсказуемом Черноморском регионе», – это выдержка из статьи, написанной послом Грузии в США Давидом Бакрадзе для американского журнала Newsweek.

Довольно пафосное начало, тем не менее преследует вполне приземленные цели. Господин Бакрадзе практически сразу переходит к делу – в следующем месяце президент США Джо Байден проведет двустороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. И это, по мнению грузинского посла, крайне важная встреча для Тбилиси. Если, конечно, власти Грузии сумеют убедить Вашингтон в необходимости защитить своего союзника:

«Президент Байден и госсекретарь Энтони Блинкен должны поднять вопрос о российской агрессии против Грузии, чтобы дать России недвусмысленный сигнал о том, что США полностью связаны с Грузией и инвестируют в будущее Черноморского региона».

Впрочем, в самой Грузии многие сомневаются в том, что слова официального представителя Тбилиси в Вашингтоне отражают истинные желания руководства страны. В частности, в оппозиции уверены, что «Грузинская мечта» не слишком радуется, когда вопрос Грузии поднимается в контексте конфликта с Россией. Партия власти, по мнению ее противников, последовательно проводит стратегию «нераздражения» Москвы и вряд ли хочет, чтобы президент Байден лишний раз напоминал президенту Путину о грузинской проблеме.

Об этом, по словам представителя «Европейской Грузии» Георгия Канделаки, говорит реакция официального Тбилиси, а точнее ее отсутствие, на последний инцидент с принудительной посадкой гражданского самолета в Минске и арестом оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича:

«Когда наши правительственные лидеры бывают в Брюсселе или Вашингтоне, они любят произносить громкие цветистые тосты. Но реальные действия, вроде заявления грузинского МИДа, абсолютно точно показывают, что Грузия движется в сторону орбиты Москвы».

Тем не менее Давид Бакрадзе считает, что у Грузии есть веские основания фигурировать в повестке дня мирового сообщества. Страна, по мнению дипломата, «продолжает противостоять ежедневным усилиям России по доминированию и запугиванию; с 2008 года Россия незаконно оккупировала более 20% территории страны, что свидетельствует о неослабевающем агрессивном поведении России по отношению к своим соседям; Москва и ее марионеточные правительства создают беспорядки на линии оккупации, причиняя вред своей ползучей аннексией, отрицая права грузинских граждан, отказываясь подчиниться требованиям международного сообщества вернуть незаконно захваченные земли». Поддержка Америки в восстановлении территориальной целостности Грузии, считает Бакрадзе, имеет решающее значение.

Схожего мнения придерживается и вице-президент НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутелия. По мнению политолога, очень важным в этом контексте является жесткая позиция президента Байдена по отношению к своему визави:

«Когда Байден назвал Путина убийцей номер один, я думаю, это был очень важный политический жест, который провел красную линию. Также это было очень важным посланием не только внутри американского общества, но и для международных партнеров Соединенных Штатов, что новой перезагрузки отношений с Россией не будет, пока Путин будет занимать свой пост. С другой стороны, это было похоже на заявление, когда Рейган в свое время назвал Советский Союз «империей зла». Это очень важный политический жест, который показывает разницу и моральное преимущество Соединенных Штатов по сравнению с Россией, которая является авторитарным государством и пытается создать проблемы не только Америке, но и всему демократическому сообществу».

При этом о решении вопроса территориальной целостности Грузии, правда без участия Запада, говорят и в России. В частности, доктор политических наук Татьяна Полоскова не исключает, что у Москвы есть желание наладить отношения с Тбилиси. И тот же абхазский фактор может быть предметом нового торга:

«Грузия для нас более важна, чем Абхазия. Грузия – это более серьезный фактор на Кавказе. Поэтому сейчас, я думаю, будет более активная работа по налаживанию коммуникаций с Грузией. И ясно, что этого не получится без решения абхазского вопроса. И южноосетинского, но, как ни странно, южноосетинский вопрос никто не поднимает ни в Грузии, ни в России. Так вот, без (решения) абхазского вопроса мы отношения с Грузией не восстановим. Но России сейчас надо исходить из общепринятых принципов деятельности в международном поле. Это должно быть прежде всего выгодно России, ее интересам».

Некоторые наблюдатели не исключают, что в интересы Москвы на данный момент входит создание в Грузии новых пророссийских политических и общественных организаций, которые могли бы заменить дискредитированный «Грузинский марш» или «Альянс патриотов». Новым «лицом» Москвы в этой связи называют бизнесмена Левана Васадзе, который весьма символично провел День независимости Грузии в Москве, в обществе прокремлевского философа и идеолога Александра Дугина.

При этом, помимо мягкой силы, Москва не стесняется демонстрировать жесткость. Посол Грузии в США напоминает, что российское военное присутствие постоянно увеличивается не только в Украине и в оккупированных грузинских регионах, но теперь уже и в Нагорном Карабахе. Поэтому Запад должен перестать откладывать вопрос вступления Грузии в НАТО. Поддержка идеи членства в Североатлантическом альянсе и ЕС, по словам Давида Бакрадзе, приближается к 85%, что не может оставить Запад равнодушным.

Мнение грузинского посла разделяет и президент Польши. Анджей Дуда, находясь в Тбилиси, подчеркнул, что Грузия свои обязательства выполнила, и теперь должны быть установлены конкретные сроки и прояснены процедурные вопросы:

«В последние годы Грузия очень четко заявила о своем вовлечении и участии в международных миссиях, в том же Афганистане, вместе с войсками НАТО, за что мы благодарим вас. Это мой важный призыв к лидерам стран-членов ЕС и НАТО, что двери НАТО и ЕС должны быть открыты».

Если верить послу Грузии в США, самый большой подарок, который страна могла бы получить в 30-ю годовщину своей независимости, - это «новое внимание Америки к Грузии, Черному морю, коллективной свободе и открывающимся возможностям».