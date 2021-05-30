Настоятеля кафедрального собора в Салхино запретили в служении из-за обвинений в адрес патриарха

Митрополит Чкондидской епархии Стефане (Калаиджишвили) лишил сана игумена Даниила Гвилава – настоятеля кафедрального собора Рождества Богородицы в селе Салхино Мартвильского муниципалитета. По решению архиерея, Гвилава отлучен от церкви.

Причины назначения наказания митрополит объяснил в ходе воскресной проповеди в Салхино. По его словам, Гвилава «бесцеремонно обвинял» патриарха и участвовал в «мятеже» против Грузинской православной церкви.

«Когда первосвященник бесцеремонно обвиняет патриарха, не следует кричать об этом по телевидению, ходить туда с обвинениями. Обвинения звучат каждую минуту, это маскируется под свободу слова. Когда ты священник, от тебя требуется больше ответственности», - сказал митрополит Стефане. Он добавил, что в церкви действуют три братии, три степени священства – епископ, священник и диакон, и все трое должны взаимодействовать друг с другом.

Даниил Гвилава также прокомментировал произошедшее. В интервью Общественному вещателю он заявил, что не согласен с решением митрополита и уже обжаловал его. Одновременно он в очередной раз подверг критике вертикаль власти в ГПЦ, а ее предстоятеля назвал «председателем коммунистической партии».

«Он не имел канонического права. Он принял это решение единолично. В нашей церкви царит папизм и коммунистическое правление. Социализм еще не отошел от церкви», - сказал Гвилава.

Многие духовники в Мартвили открыто поддерживают предшественника Стефане – Петре (Цаава), который был запрещен в служении 31 октября 2019 года после того, как обвинил Илию Второго в «покрывательстве греха мужеложества». За последние месяцы Стефане наказал уже около двух десятков священнослужителей и прихожан, которые, по его мнению, не подчинялись церковным канонам.