Местные выборы в Абхазии: гендерный расклад в пользу мужчин

Повторные выборы в органы местного самоуправления состоялись 30 мая в шести округах Абхазии: Гагрского, Галского районов и города Сухума. По итогам выборов по всей Абхазии большинство избранных депутатов – мужчины и всего 16 женщин.

В четырех округах Сухума №2,11,12 и 18 и в округе №10 Гагрского района 11 апреля выборы не состоялись из-за низкой явки избирателей. В округе №5 Галского района оба кандидата (женщины) набрали одинаковое количество голосов.

Председатель Сухумской избирательной комиссии Адгур Лагвилава сообщил, что выборы 30 мая в четырех округах столицы республики прошли без нарушений. Всего баллотировались 12 кандидатов, из них четыре женщины. Ни одна из них не выиграла. Адгур Лагвилава так прокомментировал проигрыш женщин на выборах:

«Все это зависит не от пола, а от того, как работают штабы, как проводится агитация, и еще фактор узнаваемости. В принципе, шансы выиграть у всех, кто хорошо поработал».

Больше всего женщин представлено в Очамчырском районном собрании, пять из 27 депутатов. В трех районах Абхазии – в Гагрском, Сухумском и Галском – в районных собраниях есть по три женщины. В Ткуарчале – две из 13 депутатов. По одной женщине в собраниях Сухума и Гудаутского района. А в Гулрыпшском районном собрании и вовсе нет ни одной женщины. Там на 15 округов претендовали 22 кандидата, из них женщин – четыре. В прошлом созыве собрания было две женщины.

Председатель правления Ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба в интервью «Эху Кавказа» сказала, что результаты выборов ее не удивили, и на это есть немало причин.

«Первое – на этих выборах была очень низкая явка избирателей. Я думаю, что это связано, во-первых, с коронавирусом, а во-вторых – с тем, что очень многие люди считают, что у нас местное самоуправление фактически очень неэффективно. И я тоже так считаю, и, может быть, поэтому не так много женщин обычно участвуют в этих выборах».

Нателла Акаба является главой президентской комиссии по конституционной реформе. Она подчеркнула, что очень важно менять избирательную систему в стране.

«Если мы перейдем к смешанной системе, то есть пропорционально-мажоритарной, то это позволит политическим партиям участвовать в этих выборах, и это позволит ввести систему квотирования по гендерному принципу, по этническому. И многие члены нашей комиссии считают, что это просто необходимо. И я считаю, что это улучшит ситуацию для женщин, которые смогут благодаря этим квотам более успешно участвовать в выборах».

Однако Акаба уточнила, что нет никакой гарантии, что нынешний парламент примет поправки к закону о выборах.

В парламенте Абхазии уже два созыва подряд представлена одна женщина. В 2022 году в республике пройдут парламентские выборы, но Нателла Акаба не уверена, что в будущем году ситуация улучшится.

Юрист Центра гуманитарных программ Саид Гезердава напомнил, что в общественной сфере женщины намного активнее, чем мужчины. Гражданское общество на 70% состоит из женщин:

«В политике женщинам гораздо сложнее преуспеть, потому что она такой достаточно жесткий конфронтационный характер имеет. И очень много там мужчин, которые уже давно и неоднократно избирались, уже нарастили определенные ресурсы, чтобы продолжать находиться там. Много негласных правил, неформальных практик, которые сложились в политической сфере. И у женщин тоже нет институтов, которые стояли бы за ними и продвигали в политике именно их интересы. Не сказать, что есть какие-то политические партии, которые понимали бы значимость женского участия в политике, этот вопрос продвигали».

Саид Гезердава также является членом конституционной комиссии. Он не исключил, что квотирование поможет изменить ситуацию, так как женщинам сложнее выдвигаться в качестве мажоритариев, но кто гарантирует, что женщин включат в партийные списки? Он считает, что необходимо менять неформальную часть политической сферы. И это вопрос политической культуры.

Как разрушить стереотипы, существующие в обществе в отношении женщин? Нателла Акаба считает, что было бы полезно ввести гендерное образование, например, сделать частью каких-либо предметов. Ассоциация женщин Абхазии готова этому способствовать. Но пока в обществе нет понимания важности этого вопроса. И это, на ее взгляд, также связано с гендерными стереотипами.

«Большинство людей в нашей стране не считают, что у нас есть какие-то для женщин проблемы. И в отношении домашнего насилия: сколько лет мы работаем в этом направлении, но в обществе все еще преобладает мнение, что это такое внутрисемейное дело, не надо вмешиваться в него. Поэтому даже закон о домашнем насилии, который мы уже несколько лет тому назад вместе с нашим омбудсменом пытались продвигать и с депутатами общались, но большинство депутатов не считают, что такая проблема существует».

Полгода назад сотрудник Фонда социально-культурных инициатив Элона Турава провела зум-конференцию. В дискуссии на тему изменения стереотипов в обществе приняли участие шесть девушек. И все они сказали, что не планируют в ближайшем будущем идти в органы местного самоуправления или дальше:

«Несмотря на то, что все участницы зума были квалифицированные, состоявшиеся как в общественной жизни, так и в профессиональной, они все в один голос ответили, что, нет, поскольку, на их взгляд, им не хватает экспертизы и квалификации. Спустя какое-то время я обсуждала тот же вопрос с молодыми людьми, и они отвечали по-разному. Но ни у одного из них не было причины, именно отсутствия достаточной квалификации, то есть у них не было никаких сомнений в собственной экспертности. Почему женщины в нашем обществе ставят под сомнение всегда собственную квалификацию, а лица мужского пола никогда не подвергают это сомнению? Мне кажется, что в этом заключается одна из причин, что женщин так мало представлено в органах власти».

В этом направлении, по ее словам, необходимо работать, повышать самооценку женщин.

33-летняя Мадина Шоуа 11 апреля избрана депутатом Очамчырского районного собрания. Для нее это первый опыт участие в политической жизни страны. По образованию она психолог, десять лет работает в интернате г. Очамчыра, параллельно открыла детский воспитательный центр, является активистом общественной организации «Абжуйские женщины», мать двоих детей. Как говорит Мадина, когда есть желание, то женщина все может успеть и на работе, и в семье.

Мадина Шоуа участвовала в различных тренингах, которые проводили общественные организации «Абжуйские женщины», Ассоциация женщин Абхазии. По ее словам, благодаря таким встречам, человек развивается, раскрывается, особенно те, у кого низкая самооценка.

На вопрос, чем объяснить высокую активность женщин в Очамчырском районе, Мадина Шоуа ответила:

«Когда выдвинула свою кандидатуру, избиратель сказал такие слова: «Надежда есть на вас, потому что мужчины говорят, но не исполняют. А вы все-таки женщина, мы видим вашу работу и как вы ко всему относитесь. Наш район выбрал, значит, народ дает шанс и нам.

– В 33 года вы уже столького добились.

– Надо для себя поставить эту цель, что ты можешь, и всегда женщина добьется всего того, чего она хочет!»

Планы у нового депутата большие, в первую очередь они связаны с реализацией проектов для детей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия