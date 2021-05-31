Печальный опыт Сочи и Адлера

В конце 2020 года в Сочи были изменены правила землепользования и застройки. Практически на всей территории города и в ряде сел запретили строительство многоквартирных домов и ограничили максимальную площадь индивидуального жилого строительства 500 кв. м. В нынешнем году в Сочи объявили мораторий на строительство многоэтажных домов, а площадь индивидуальных строений уменьшили до 300 кв.м.

Все это свидетельствует о том, что Сочи захлебнулся в строительном буме, из-за которого увеличилось количество жителей города, не хватает школ, детских садов, спортивных залов и так далее. О перенасыщенности города свидетельствуют и пробки на дорогах, недостаточное количество парков и скверов и многое другое. Все это результат неконтролируемой застройки города и инвестиций, которые посыпались золотым дождем во время Сочинской Олимпиады 2014 года. Власти ищут выход, вводя ограничения на строительство, субсидируя только «звездные отели» и настаивая на принятии нового генерального плана застройки города.

Различие между Абхазией и большим Сочи или Адлером бросается в глаза сразу, как только пересекаешь границу России. Пробки на трассе остались позади, вместо пыльных и закованных в бетон и пластик многоэтажек буйная растительность, чистый воздух и масса достопримечательностей, на которые стоит посмотреть. Озера, море, горы, водопады, реки, древние храмы и крепостные сооружения. Именно в этом фишка Абхазии. У нас нет диснейлендов, американских горок, казино и всех остальных прелестей цивилизации – у нас есть природа, и именно на нее «клюет» турист.

Но это не реклама туристической Абхазии. Речь идет о том, как Абхазия, с легкой руки временщиков, которые живут пятилетками и по принципу «после меня хоть трава не расти», понемногу превращается то ли в большой Сочи, то ли в Адлер, то ли черт знает во что.

Нерегулируемая застройка городов и пригородов Абхазии в последнее время вызывает все большее беспокойство у жителей страны. Генерального плана как не было тридцать лет назад, так нет и сегодня. Местные власти обычно ссылаются на отсутствие денег.

Деньги – особая тема, их всегда хватает на увеличение числа чиновников, на бесполезные мероприятия и командировки, повышение зарплат судьям и адвокатам, но не хватает на важные вещи – здравоохранение, образование и на планы застройки городов и районов. Поэтому деньги при желании можно найти – место я уже указала. Но желания нет, и, скорее всего, объяснение здесь стандартное – коррупция. Отсутствие плана города или района открывает широкие просторы для чиновников и депутатов различного уровня. Это они, ничего не понимая ни в строительстве, ни в экологии, ни в логистике, дают разрешение на выделение земли, переводят земли сельскохозяйственного пользования в общее, благословляют строительство и дружно голосуют за приватизацию объектов госсобственности.

Так происходит стихийная застройка и в столице Абхазии: в ее исторической части возводятся несуразные бетонные строения, не вписывающиеся в ландшафт и не соответствующие внешнему облику города, нарушающие коммуникации, уничтожающие зеленные насаждения, скверы и парки, повсеместно на быструю руку даже в столице строятся деревянные избушки и срубы для бюджетных отдыхающих. Не обошлось и без строительства в заповедных зонах, например, в пицундском реликтовом парке, весьма печальное зрелище уже представляет собой Новый Афон.

Все просто. Ограничение, которое предусмотрено законом, – запрет на строительство объектов в прибрежной зоне и в заповедниках, – работает по тому же принципу, что и все законодательство – выборочно. И сегодня от массового строительного бума и превращения Абхазии в стеклянно-бетонный курорт нас спасает только закон, ограничивающий продажу недвижимости иностранцам. Но над изменением этого закона сейчас бьются наши руководители, пытаясь убедить парламент, политические силы и население, что принятие решения о продаже недвижимости иностранцам – это благо для народа и страны.

Но если бы наши чиновники умели смотреть по сторонам, думать о стране и народе, логически мыслить и анализировать, то они бы обратили внимание на печальный опыт наших соседей – Сочи и Адлера. Повторение этого проекта для Абхазии обернется катастрофой. Наши города с узкими улицами не выдержат увеличения численности населения, и тогда встанет вопрос о глобальном изменении облика городов и превращении страны в нечто похожее на многие постсоветские курорты. И фишки в виде зеленных улиц и чистого воздуха не останется. Надо ли объяснять, что это все равно, что рубить сук, на котором сидишь? Кто приедет в частично признанную страну, если она не отличается от Адлера и Сочи?

Единственный выход – вернуть телегу на место, она не может двигаться впереди лошади. То есть, прежде чем открывать ворота для инвестиций и продажи недвижимости иностранцам, надо подумать, к чему это приведет в наших условиях, еще и без генерального плана застройки городов и районов. Ответ очевиден, надо только пересечь границу, – к бурному строительству, последствием которого станет пыль, духота, пробки на дорогах, и отсутствию туристов, которые предпочтут дышать выхлопными газами на территории своей страны.

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