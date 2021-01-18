Абхазский клубок несуразностей

Все окончательно запутались в нашей стране – и власть, и простые люди. Может быть, на нас повлиял ковид, а может, это результат отсутствия четких правил, регулирующих деятельность чиновников и предполагающих ответственность за неисполнение своих обязанностей.

В конце прошлого года депутаты парламента запутались в бюджете, и большинством голосов отклонили финансовый план, в котором не предусмотрены даже расходы на борьбу с пандемией. Интересно, что «за» его принятие голосовали те, кто в прошлом проявлял серьезную принципиальность, требуя отставок и называя предыдущие бюджеты – «бюджетами выживания». В этом году я ожидала от этих народных избранников такой же принципиальности. Ошиблась, но продолжаю надеяться на здравый смысл большей части парламентариев.

Министр внутренних дел запутался в законах, необходимых для борьбы с преступностью: вместо того, чтобы настаивать на принятии закона об организованных преступных группах (ОПГ), он поддержал разрешение на затемнение стекол в автомобилях и ношение оружия. Видимо, по мнению министра, разрешение на ношение оружия скажется позитивно на уровне преступности. У меня есть страшные догадки по этому поводу, которые я даже боюсь озвучить.

Премьер-министр путался весь год, до того самого момента, пока сам не заболел. Он попытался поставить ковид на служение правительству, в результате штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции превратился в статистический орган, ежедневно сообщающий о потерях, которые несет страна в неравной войне с коронавирусом. Игнорирование мнения медиков и санитарных врачей было худшим из всего, что можно было придумать в условиях пандемии.

Следующим шагом правительства стала отмена пенсионных карточек – всех пенсионеров поставили в очередь в кассы банков. Вот уже более полугода они стоят в очередях, заражая друг друга, чтобы получить деньги, которые потом отдадут на лекарства.

Министр экономики спутала свои обязанности с обязанностями прокурора. Вместо того, чтобы представить программу социально-экономического развития государства, министр упорно занимается поиском компромата на своего предшественника.

Энергетики никак не могут разобраться, какие фермы по добыче криптовалюты можно отключать, а какие являются неприкосновенными. Пока они путаются, страна живет в режиме экономии электроэнергии, горят линии электропередач, трансформаторы. Сети не выдерживают нагрузок, а населению в условиях пандемии еще и обещают повышение цены на электроэнергию.

Этот список можно продолжать бесконечно долго, но стоит, наверное, уже перейти к главному – больше всех запутался президент.

Это стало очевидно еще в прошлом году, когда глава государства совершил очередной вояж в Москву и заместил одним собой весь кабинет министров. Без министра образования он обсудил в мэрии российской столицы возможность адаптации к условиям абхазской образовательной системы образовательной программы «Московское образование». Вместо министра культуры согласовал программу проведения дней Москвы в Абхазии. Вместо министра здравоохранения – абхазо-российское сотрудничество в области здравоохранения. Вместо глав муниципалитетов – программу безопасный город. А затем принял участие в торжественном открытии грибного комплекса в Подмосковье – видимо, вместо министра сельского хозяйства.

А в нынешнем году, с опережением плана отболев коронавирусом, президент вернулся к своим еще более запутанным действиям. Вместо первого заместителя премьер-министра он назначил на должность временно исполняющего обязанности премьер-министра министра финансов. Затем поручил провести совещание с министрами не своему вице-президенту, который по Конституции замещает президента в случае его болезни или отсутствия, а главе администрации, в полномочия которого входит разве что организация заседаний и совещаний, проводимых президентом. Но, похоже, когда президенту не очень хочется заниматься делами государственными, он не заморачивается вопросами соответствия принимаемых им решений нормативам или протоколу. Пока глава администрации выполняет функции главы исполнительной власти, не имея никаких полномочий, сам президент занялся очередным бизнес-проектом – туристическим комплексом на своей малой родине в селе Тамыш. Да, конечно, забота о трудоустройстве 20 односельчан – важная задача. Но как-то не государево это дело – на берегу моря рассматривать с российскими бизнесменами план расположения коттеджей и лично контролировать процесс строительства.

Когда в стране бушует пандемия, больные стоят в очереди, чтобы попасть в больницу, от президента ждут конкретных мер по выходу из катастрофической ситуации, а не свечей в Бедийском храме накануне Крещения. Если бы президент интересовался своим народом, то он бы знал, что ковид – непосильное финансовое бремя, так как самостоятельное лечение от него сопоставимо с годовыми доходами добропорядочных граждан страны. Для полноты понимания ситуации ему стоит посмотреть на очереди в лабораториях, аптеках, обратить внимание на недостаток медикаментов, отсутствие необходимой медицинской техники, мест в больницах и мизерную зарплату медиков, находящихся в зоне риска. За все время пандемии было открыто всего два пункта для оказания помощи амбулаторным больным. Один – на средства парламента.

Кто-то должен распутать этот клубок несуразностей – а в условиях пандемии, как никогда, хотелось бы мирного разрешения. Если президенту недосуг или нет понимания, что пора признать свою несостоятельность и уйти в добровольную отставку, то наши взоры опять обращены на другую ветвь власти. Депутаты парламента должны перестать путать личные и государственные интересы и, взяв на себя ответственность за страну, предоставить возможность Аслану Бжания заниматься своими личными проектами, не обременяя его государственными заботами.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции