Слово и дело епископа Бодбийского

Церковь не позволит вернуться во власть ни Георгию Гахария, ни «Национальному движению». Слова епископа Бодбийского Иакова могут стать сигналом к консолидации большой части грузинского общества. И хотя официально патриархия не комментирует ситуацию, заявление одного из самых влиятельных иерархов ГПЦ может изменить политический расклад.

У Георгия Гахария нет никакой поддержки со стороны церкви. Более того, если будет необходимость, все ее влияние будет использовано против бывшего премьера. Угроза прозвучала из уст одного из самых влиятельных иерархов Грузинской православной церкви. Епископ Бодбийский Иаков обвинил Гахария в сотрудничестве с «Нацдвижением»:

«Гахария был кризис-мейкером, а не кризис-менеджером. Мне не понятно, почему люди говорят, что это проект Иванишвили. Я ждал, кто войдет в его команду, и я увидел, что в ней люди Адеишвили (бывший генпрокурор и министр юстиции), Мерабишвили (бывший глава МВД и премьер) и Кезерашвили (бывший глава Минобороны). Гахария полностью испортил отношения с Церковью».

Не понимает владыка Иаков и того, на что надеется бывший премьер, возвращаясь в грузинскую политику. Епископ дал понять, что не позволит тому добиться успеха на выборах. Причем архиерей недвусмысленно намекнул, что, если понадобится, пастыри выведут на улицы свою паству.

Сам Георгий Гахария на выпад со стороны церковного иерарха, недолюбливающего его еще со времен премьерства, никак не отреагировал. В новой же партии бывшего главы правительства выразили сожаление по поводу позиции высокопоставленного священнослужителя.

«Честно говоря, я думаю, что политики должны заниматься своими делами, а другие… все должны заниматься своими делами. Печально, когда приходится слушать такие комментарии со стороны священнослужителей, но это их выбор», – заявила одна из соратниц Гахария Анна Бучукури.

Не понравились слова епископа и оппозиционерам. В «Едином национальном движении» заявления владыки Иакова назвали вмешательством церкви в политические процессы, что в корне противоречит конституции, отделяющей церковь от государства.

«Такие заявления наносят ущерб как церкви, так и самим священнослужителям. Поэтому было бы лучше, если бы церковные деятели занимались проблемами, существующими внутри церкви, – бюрократией, коррупцией, перераспределением сфер влияния и т.д.», – заявил представитель ЕНД Леван Бежашвили.

При этом главной оппозиционной партии явно не хочется открыто ссориться с влиятельным представителем церкви, вне зависимости от того, является ли он выразителем воли ГПЦ или выступает как частное лицо. Особенно на фоне приближающейся главной «битвы за голоса». Неофициальный лидер «Нацдвижения», экс-президент Михаил Саакашвили уже анонсировал некий «сюрприз», который он намерен устроить основателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили:

«Мы готовим очень большой сюрприз для Иванишвили, очень неудобный для Иванишвили, выгодный для грузинского народа, который закончится победой Грузии».

Так что Саакашвили и его соратникам явно не нужны иные «сюрпризы», которые вполне может преподнести Иаков Бодбийский. Не раз грозивший «навести порядок» в политическом поле, он считает и Гахария, и Саакашвили «людьми Москвы» и обещает не допустить до власти пророссийских политиков:

«Если я увижу, что кто-нибудь из политиков попытается направить Грузию в сторону России, мы вмешаемся. Мы сами создадим новую силу. Все уже давно продумано. Ничья помощь нам не нужна для победы на выборах».

Впрочем, по мнению некоторых наблюдателей, отец Иаков явно лукавит. Грузинская православная церковь не скрывает своего хорошего отношения к еще одной новоявленной политической силе. А точнее, к ее лидеру – бизнесмену Левану Васадзе. Последний, к слову, буквально только что вернулся из Москвы, где имел дружескую беседу с одиозным философом и одним из идеологов Кремля Александром Дугиным. Комментируя встречу, имевшую место 26 мая, в День независимости Грузии, информация о которой просочилась в грузинские СМИ, Васадзе отметил:

«Я встречался с ним много раз, это общеизвестный факт. Я познакомился с ним в 2015 году и много раз говорил, что со дня нашей встречи Дугин не сказал ничего плохого о Грузии, более того, он был и остается единственным русским, который изменил свое отношение на 180 градусов. И если раньше он заявлял: «танки на Тбилиси», то теперь говорит: «мы должны объединить Грузию». Хочется верить, что я внес свой скромный вклад в это благодаря личным отношениям».

Сам Дугин посредством российских СМИ уже активно рекомендует российским властям присмотреться к Васадзе как к единственному политику, с которым можно вести предметный диалог:

«Грузия – это ключ ко всему Закавказью. Если Россия хочет решить свои геополитические противоречия в этом жизненно-важном регионе, что исключено при однозначно прозападном политике, но теоретически возможно, хотя ох как непросто при истинном национальном лидере, надо присмотреться к фигуре Васадзе и движению «ЭРИ» внимательнее».

Так или иначе, епископ Бодбийский, далеко не последний человек в ГПЦ, свое слово сказал. Официальной реакции патриархии ни на создание Георгием Гахария своей партии, ни на обещания экс-президента добиться смены власти, ни на какие другие политические события нет. И, как считают наблюдатели, вряд ли будет. Грузинская православная церковь, являясь самым влиятельным институтом в Грузии, предпочитает влиять на ситуацию посредством частного мнения того или иного епископа.