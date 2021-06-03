Грузинский боец: Хабиб Нурмагомедов летом планирует посетить Тбилиси

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов летом планирует посетить Грузию, – заявил боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили.

«В его планах – осуществление нескольких хороших проектов вместе с моими грузинскими друзьями», – отметил Двалишвили.

Грузинский боец легчайшего дивизиона UFC говорит, что Хабиб не заслуживает негативного отношения, а информацию о визите в Сухуми распространили, по его словам, лишь абхазские СМИ.

«Я советую грузинским болельщикам MMA, чтобы они были позитивно настроены по отношению к нему. Он не наш враг, наоборот – он друг, и сделает много хороших дел вместе с нами», – отметил Двалишвили.

Ранее в государственном комитете самопровозглашенной республики Абхазия по делам молодежи и спорту заявили, что визит Нурмагомедова в Абхазию 1 июня, в Международный день защиты детей, был отменен в связи с «санкционным давлением со стороны США и Грузии, прямыми угрозами аннулирования американской визы, ограничения спортивной деятельности в UFC, расторжения контрактов в США».