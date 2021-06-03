Джин Шахин: Очевидна попытка России, запугать соседние государства

«Мы стали свидетелями серьезного вызова для Грузии, когда российские войска и российское вооружение были нацелены на Грузию», - заявила на пресс-конференции сенатор США Джин Шахин.

По словам Шахин, сегодня она ознакомилась с проблемой, с которой сталкиваются граждане Грузии, которые не могут в полной мере получать медицинские услуги или образование на территории Грузии. По ее словам, несколько дней назад в Вильнюсе она встретилась с лидером белорусской оппозиции и ознакомилась с ситуацией, когда правительство Беларуси пытается запугать оппозицию.

По словам сенатора, Россия использует ту же тактику запугивания против Украины, где она все еще оккупирует Крым и продолжается вооруженный конфликт на Донбассе.

«Я бы сравнила это с ситуацией, которую мы видели сегодня утром на административной границе. Россия явно пытается запугать своих соседей, которые выбрали евроатлантический путь, решив двигаться на Запад, предлагающий этим государствам и гражданам лучшее будущее, чем может предложить сама Россия. Вот почему мы поддерживаем проведение реформ в Грузии и укрепление демократических институтов в стране. Чтобы создать больше возможностей для граждан Грузии и дать им возможность отстаивать свои права, Соединенные Штаты остаются сильным партнером Грузии», - заявила сенатор.

Находящаяся с визитом в Грузии сенатор Джин Шахин также заявила, что Соединенные Штаты передадут Грузии дозы вакцины от коронавируса. Как отметила сенатор, Белый дом уже подтвердил данную информацию.