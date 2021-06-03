Активизация «Форума» и планы Хаджимба

В Абхазии после некоей паузы во внутриполитической борьбе наступил период вялотекущей эпистолярной пикировки противников и сторонников действующей власти. Наблюдатели обратили внимание и на первое за почти полтора года появление в публичном пространстве экс-президента Рауля Хаджимба.

Многие наблюдатели в Абхазии обратили внимание на состоявшееся в прошлый четверг, 27 мая, заседание политсовета республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» и опубликованное через несколько дней «развернутое заявление» ее политсовета. Связано это внимание было с тем, что в течение последних месяцев другая организация с многолетним стажем, также входящая в созданный в прошлом октябре союз оппозиционных сил, – ветеранская общественная организация «Аруаа», проявляла в публичном пространстве гораздо больше активности, «ФНЕА» же высказывался не так часто. А еще впервые за почти полтора года общественность узнала о появлении в публичном пространстве экс-президента республики Рауля Хаджимба.

Поскольку СМИ для освещения заседания политсовета не приглашались (да такое и очень редко бывало в жизни политических партий в Абхазии), о том, что на нем происходило, можно судить лишь исходя из текста, выложенного в интернете представителями «ФНЕА». Согласно ему, с отчетом о деятельности партии выступил председатель РПП Аслан Барцыц.

Кто-то из интернет-пользователей, явно не сторонник четвертого президента Абхазии, так отреагировал на информацию о его выступлении на заседании: «Анонс нового детективного сериала «Долгожданное явление Рауля Хаджимба народу». Вторая серия».

Но означает ли это выступление на заседании возвращение Рауля Джумковича в политику? С одной стороны, рассуждают наблюдатели, бывших политиков не бывает. (В августе 2011 года нынешний секретарь Совбеза Сергей Шамба заявил в интервью об уходе из политики, но спустя несколько лет вернулся-таки в нее и возглавил партию «Единая Абхазия», Хаджимба же и не делал подобных заявлений.) С другой стороны, третий президент Абхазии Александр Анкваб, уйдя при схожих добровольно-принудительных обстоятельствах в отставку, довольно быстро, намного быстрее, чем Хаджимба, начал давать большие интервью российским СМИ, обозначая тем самым свое присутствие в абхазской внутриполитической жизни, а в 2017-м был избран депутатом парламента РА. Кстати, в экспертном сообществе не исключают, что и Рауль Хаджимба, возможно, будет баллотироваться в 2022 году в законодательный орган страны. Но сегодня это доподлинно никто сказать не может. Наверное, и сам четвертый президент.

Что касается заявления политсовета партии «ФНЕА», опубликованного 31 мая, то его можно назвать обзорным, объединившим в себе многие претензии оппозиции к действующей власти. Среди них и неоднократно уже критиковавшиеся легализация в прошлом году добычи криптовалюты, усугубившая энергетический кризис в республике, и «нестыковки и серьезные упущения» в борьбе с коронавирусной пандемией, в результате которых статистика умерших от COVID-19 «достигла шкалы, представляющей реальную угрозу демографической безопасности», и оттягивание принятия «пакета законов по декларированию доходов и борьбе с организованной преступностью»…

Подробнее стоит остановиться на том месте в заявлении, где «ФНЕА» полемизирует с действующей властью и провластными силами относительно эффективности руководства страны в разные периоды новейшей истории Абхазии. Ситуация эта характерна для многих государств при смене властных команд. Вот и в Абхазии представители двух основных политических лагерей любят порассуждать то о «тех девяти с лишним ужасных годах» (2005-2014), когда у руля находилась одна команда, то о «тех почти шести ужасных годах» (2014-2020), когда у руля находилась другая. Так вот, в заявлении «ФНЕА» прозвучал наиболее полный ответ на критику со стороны действующей власти того, что делалось во второй из названных периодов:

«Следует отметить, что если бы не было определенного развития жизненно важных отраслей национальной экономики, наметившегося с 2014 по 2020 гг., наша страна не смогла бы избежать на нынешнем этапе полного экономического коллапса в экстремальных условиях, вызванных пандемией. И своевременная выплата пенсий и др. пособий, решение ряда социальных проблем, обеспечивались в тот период именно благодаря постепенной стабилизации экономической ситуации, усилению налоговой дисциплины, значительным реформам в банковской системе. Никто не может отрицать значительного увеличения госбюджета, начиная с 2015 г. Было начато погашение внешних и внутренних долгов (в частности, по ж.д. и банковскому кредиту). По инвестиционным программам было введено в строй множество объектов, в том числе немало крупных и малых овощеводческих хозяйств на базе термальных вод. Серьезным подспорьем для укрепления технологической базы аграрного сектора стала полученная по просьбе тогдашнего абхазского правительства – от Российской Федерации – современная сельхозтехника на сумму 200 млн руб. Было сделано многое по восстановлению и развитию инфраструктуры городов и районов Абхазии (г.г. Гудаута, Гал, Ткуарчал, Гагра, Очамчыра, Н.Афон и т.д.), укреплению государственной границы по р. Ингур. Только по г. Сухуму (не говоря уже о других городах и населенных пунктах) было заасфальтировано множество улиц (Абазинская, Адыгейская, Имама Шамиля, Семерджиева, Бзыбская, Дагестанская, Ардзинба, Адлейба, Чалмаз, Гобечия и т.д.). Был осуществлен капитальный ремонт автомагистрали Сухум-Очамчыра. Можно было бы привести множество других позитивных фактов и статистических данных, имея в виду и начатую (целевую) президентскую жилищную программу, и общественный фонд поддержки многодетных семей, и Российско-Абхазское Соглашение об обязательном медицинском страховании».

И далее: «За предыдущий период были начаты реформы судебной системы, был создан Конституционный суд, восстановлен институт судебных исполнителей. Предпринимались первые шаги по законодательному укреплению полномочий местных органов самоуправления».

В заявлении критиковалась не только действующая власть и провластные силы, но и – в завуалированной форме – на первом этапе резко оппозиционная общественная организация «Аидгылара» с ее недавней инициативой:

«Подлинное объединение всего абхазского общества возможно и достижимо не путем «неких туманных политических амнистий», а реальным, волевым, принципиальным и последовательным настроем руководства страны в достижении общенационального согласия».

Да и в целом в заявлении постарались избежать конкретных имен при критике – благо, о ситуациях, которых в нем при этом касались, не раз уже говорилось в СМИ, и эти имена всем в обществе известны.

Вместе с тем авторы заявления в самом начале одобрительно отозвались о недавнем решении президента Абхазии Аслана Бжания после встречи с парламентариями исключить из внешнеполитической концепции страны пункт о «многоуровневых переговорах» с Грузией. И добавили: «Представители грузинской политической элиты, в частности, Паата Гаприндашвили, как и стоило ожидать, негативно и болезненно восприняли факт пересмотра вышеуказанного документа».

А в концовке заявления сказано: «РПП ФНЕА выражает свою готовность к диалогу с действующей властью при одном главном условии, что услышит обоснованный, конструктивный ответ на все поставленные нами вопросы».

Из сторонников власти на это пространное заявление отреагировал пока что только интернет-пользователь под ником «Ираклий Ашуба», который начал свой пост так:

«Политическая партия «ФНЕА» решила наконец-то помочь стране. Как всегда – на словах. В последний день весны политические товарищи бывшего президента, за год привыкнув к новой для себя роли оппозиционеров, выступили с заявлением, в котором была дана оценка «внешней деятельности руководства страны, криминогенной ситуации, ситуации в экономике, энергетике и здравоохранении».

О том, что «криминогенная ситуация, ситуация в экономике, энергетике и здравоохранении» сложилась такой плачевной еще когда ФНЕА была партией власти, партийные товарищи Р. Д. Хаджимба ничего в «Заявлении» не сказали. Вслед за «Аруаа», представители новой оппозиции из старой власти остро и иногда даже, отличившись от «аруаавцев», конструктивно покритиковали новую власть, не забыв упомянуть о своих успехах в управлении страной за мучительно долгие годы правления Р. Д. Хаджимба».

Сегодня «Эхо Кавказа» поинтересовалось мнением обо всем этом научного сотрудника Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахры Аристава. Он считает, что активизация деятельности «ФНЕА» связана с решением партии подвести итоги жизни государства и общества спустя год после инаугурации пятого президента республики:

«Собрали расширенный политсовет, подвели итоги. Нормальный процесс».

Что касается Рауля Хаджимба, то Аристава, прежде всего, отметил, что во всех странах экс-президенты так или иначе играют определенную роль в политической жизни:

«Экс-президент – он даже если не проявляет большой активности, его мнение в любом случае будет влиять на политический процесс. Это и по статусу, по Конституции. Какие у него планы – это я не знаю».

У нас зашла речь о том месте в заявлении «Форума», где его авторы вспоминают:

«Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанный в 2014 г. В.В. Путиным и Р.Д. Хаджимба на Сочинской встрече, стал краеугольным камнем дальнейшего взаимодействия двух дружественных государств в различных приоритетных направлениях» и о том, какой критике подвергался он тогдашней оппозицией при принятии, вплоть до организации пикета против подписания документа на границе по Псоу. Но ведь критика та была направлена против отдельных статей проекта договора, которые воспринимались очень многими в обществе как угроза суверенитету Абхазии и затем были опущены или скорректированы. Аристава заметил:

​«Вопрос в том, что в заявлении сказано об излишне резкой критике проекта, о пикете на границе… Ну, а я на что прежде всего обращаю внимание в заявлении? Что они готовы все-таки разговаривать с властями. Это самое важное. Вот это есть основа, надежда на то, что политический процесс у нас пойдет по более предсказуемому и более спокойному руслу. Это важный момент».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии