Судмедэксперт Зарина Дзагоева говорит, что не выдавала ложную справку по делу Джабиева

Югоосетинский судмедэксперт Зарина Дзагоева, в отношении которой было заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий, заявила, что не выдавала ложную справку по делу Инала Джабиева.

«В указанной справке никаких ложных сведений не имеется. Просто имеется предварительный наружный осмотр трупа Джабиева и к заключению этот документ никакого отношения не имеет. Выдача таких справок у нас – обычная практика, они не раз выдавались по просьбе следователей», – заявила она в парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия.

Дзагоева говорит, что узнала о возбуждении уголовного дела из социальных сетей, после чего к ней пришло уведомление, с которым она не согласна.

Судмедэксперт обратилась к депутатам за помощью и сказала, что на неё со стороны следователя идет давление. Она говорит, что намерена подать заявление на имя генпрокурора и председателя парламента. Дзагоева подчеркнула, что будет защищать свою работу и отстаивать свою экспертизу: «Я хочу, чтобы вы защитили меня в рамках закона», – отметила она.

Как пишет агентство «Рес», заседание президиума югоосетинского парламента, на которое пришла Дзагоева, сегодня не состоялось из-за отсутствия кворума. Заседание перенесено на начало следующей недели. Депутаты намерены рассмотреть вопрос об амнистии, на повестке дня также вопрос назначения судей.