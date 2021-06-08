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Резо Габриадзе похоронят в Мтацминдском пантеоне
Художник, режиссер театра и кино, писатель Резо Габриадзе будет похоронен в Мтацминдском пантеоне писателей и общественных деятелей. Информацию подтвердили в мэрии Тбилиси.
Гражданская панихида по Резо Габриадзе пройдет 8 и 9 июня в Театре марионеток на улице Шавтели. Попрощаться с режиссером можно будет с 16:00 до 20:00. Вынос тела состоится в четверг, 10 июня, в 15:00 из храма Анчисхати.
Габриадзе скончался в Тбилиси на 85-м году жизни. Соболезнования в связи с его смертью выразили первые лица Грузии, а также министр культуры России.
Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра Марионеток родился в 1936 году в Кутаиси. Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценария к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза».
Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером ордена Искусств и Литературы Французской Республики.
Другие новости дня
Судмедэксперт Зарина Дзагоева говорит, что не выдавала ложную справку по делу Джабиева
Югоосетинский судмедэксперт Зарина Дзагоева, в отношении которой было заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий, заявила, что не выдавала ложную справку по делу Инала Джабиева.
«В указанной справке никаких ложных сведений не имеется. Просто имеется предварительный наружный осмотр трупа Джабиева и к заключению этот документ никакого отношения не имеет. Выдача таких справок у нас – обычная практика, они не раз выдавались по просьбе следователей», – заявила она в парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Дзагоева говорит, что узнала о возбуждении уголовного дела из социальных сетей, после чего к ней пришло уведомление, с которым она не согласна.
Судмедэксперт обратилась к депутатам за помощью и сказала, что на неё со стороны следователя идет давление. Она говорит, что намерена подать заявление на имя генпрокурора и председателя парламента. Дзагоева подчеркнула, что будет защищать свою работу и отстаивать свою экспертизу: «Я хочу, чтобы вы защитили меня в рамках закона», – отметила она.
Как пишет агентство «Рес», заседание президиума югоосетинского парламента, на которое пришла Дзагоева, сегодня не состоялось из-за отсутствия кворума. Заседание перенесено на начало следующей недели. Депутаты намерены рассмотреть вопрос об амнистии, на повестке дня также вопрос назначения судей.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа прошлого года. По официальной версии - по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС. Об этом говорят и снимки тела молодого человека.
- Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы». В заключении российской экспертизы говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков».
- Накануне стало известно, что четверо обвиняемых по делу Инала Джабиева освобождены под подписку о невыезде, а против судмедэксперта Зарины Дзагоевой возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.
Журналист Алексей Андронов: «Да, Грузия сделает так же с Абхазией и Южной Осетией»
Известный российский спортивный журналист и комментатор Алексей Андронов прокомментировал скандал, связанный с новой формой сборной Украины по футболу. Ранее Госдума России, МИД и российские спортсмены призвали УЕФА запретить форму, на которой изображены границы Украины с Крымом и надписи «Слава Украине – Героям слава».
Андронов считает, что этот вопрос не должен интересовать россиян. Об этом журналист пишет в своем Telegram-канале:
«Да, Украина рисовала, рисует и будет рисовать свою карту – с Крымом.
Да, Грузия сделает так же с Абхазией и Южной Осетией.
Да, Латвия, Литва и Эстония будут считать СССР оккупантом. Да, это так. Других проблем нет? Только это интересует?
Уже до «формы России с Аляской» договорились...
Коллективное безумие какое-то...».
Поделился своим мнением по поводу формы сборной Украины и журналист Василий Уткин:
«Я вот чего не пойму. С чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины? Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским. Там нет ни одной страны-участницы чемпионата Европы».
- Чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться в прошлом году, но был перенесен в связи с пандемией коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля в одиннадцати европейских городах, включая Санкт-Петербург. На предварительном этапе сборная Украины сыграет в Амстердаме против сборной Нидерландов, а также в Бухаресте против Австрии и Северной Македонии.
В Армении впервые за последний год нет смертей от коронавируса
В Армении за минувшие сутки, впервые за последний год не было зафиксировано летальных случаев от коронавируса. Об этом пишет «Радио Азатутюн» со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний страны.
Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19 с начала пандемии, по-прежнему 4463. По данным Министерства здравоохранения Армении, 1091 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.
Число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 73, в общем составив 223 285. Число выздоровевших пациентов составляет 214 609.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 3122, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 108 066 (3067 за сутки).
- С 1 июня в Армении отменен обязательный масочный режим на открытых пространствах. Граждане, прошедшие полный курс вакцинации, с 1 июля будут освобождены от ношения масок в закрытых помещениях.
- При этом, по данным Bloomberg, в стране администрировано лишь 46.5 тысяч доз вакцины от коронавируса.
COVID-19 в Грузии: 1023 новых случая, 17 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 17 пациентов. Число жертв COVID-19 достигло 4951.
За сутки в стране выявили 1023 новых случая коронавируса. Накануне провели 29 517 тестов: PCR-тестов – 7932, экспресс–тестов на антиген – 21 585.
Выздоровели еще 510 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 350 428, выздоровевших – 335 029.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 3,47%, за последние 14 дней составляет 2,81%, за неделю – 2,92%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 5455 человек, всего администрировано вакцин – 178 738.
Всемирный банк выделяет Грузии 34,5 млн долларов на программу вакцинации
Программа вакцинации Грузии будет усилена за счет финансирования в размере 34,5 млн долларов США, полученных от Всемирного банка. Об этом сообщает Общественный вещатель со ссылкой на Всемирный банк.
«Основными задачами утвержденного сегодня дополнительного финансирования являются обеспечение равного доступа к вакцинам от COVID-19, укрепление системы вакцинации Грузии для содействия эффективному использованию вакцин, а также укрепление мер реагирования на COVID-19. Благодаря этой поддержке, Всемирный банк вносит свой вклад в реализацию плана правительства Грузии по вакцинации 60 процентов населения к 2021 году», – говорится в заявлении Всемирного банка.
Региональный директор международной финансовой организации на Южном Кавказе Себастьян Молинеус заявил, что Всемирный банк одним из первых оказал поддержку Грузии в рамках Проекта быстрого реагирования на COVID-19.
«Теперь, с этим дополнительным финансированием, мы будем помогать правительству в осуществлении плана вакцинации. Пандемия, в первую очередь, легла тяжелым бременем на экономику страны, её жителей и предприятия, поэтому эффективный план вакцинации имеет решающее значение для быстрого и устойчивого восстановления Грузии и, что наиболее важно, для спасения жизней», – заявил он.
По информации Всемирного банка, в прошлом году Всемирный банк помог Грузии в предотвращении угроз пандемии и реагировании на них. В рамках проекта Министерству здравоохранения была оказана помощь в виде медицинского оснащения – более четырех миллионов ПЦР-тестов, а также набор для экспресс-анализа на основе антигенов и извлечения ДНК; более 1000 аппаратов для кислородной терапии, а также кровати для реанимации и неотложной помощи, аппараты ИВЛ и другие необходимые предметы, в т.ч. покупка 11 млн средств индивидуальной защиты. Кроме того, проект сыграл важную роль в развитии диагностических и лечебных возможностей медицинских учреждений.
Илия Второй принял делегацию Украинской православной церкви (Московского патриархата)
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй принял в своей резиденции делегацию Украинской Православной Церкви (Московского патриархата) во главе с митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием. Об этом сообщили в пресс-службе Патриархии Грузии.
«Встреча прошла в братской и теплой атмосфере, митрополит Антоний рассказал Патриарху Грузии о текущей ситуации в Украинском православии. Обсуждались пути дальнейшего сотрудничества между Украинской и Грузинской Православными Церквями», – заявили в Патриархии Грузии.
На сайте Украинской православной церкви сообщается, что встреча с Патриархом Грузии состоялась «по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия». В сообщении также указано, что после встречи с Патриархом состоялась отдельная встреча с местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом Сенакским и Чкороцкуйским Шио (Муджири).
- В декабре 2018 года в Православную церковь Украины (ПЦУ) объединились несколько непризнанных мировым православием украинских церквей. Её признала Константинопольская православная церковь, в 2019 года в Стамбуле её глава подписал томос о церковной независимости ПЦУ.
- В Русской православной церкви считают, что Украина – каноническая территория Украинской православной церкви, обладающей автономией в составе РПЦ.
- Грузинская православная церковь признавать автокефалию Православной церкви Украины пока не спешит. Ранее Украинская православная церковь (Московского патриархата) призывала Тбилиси не признавать «украинских раскольников».
Президент Литвы посетит Грузию с официальным визитом
Президент Литвы Гитанас Науседа вместе с супругой Дианой Науседене 10–12 июня посетит Грузию с официальным визитом.
Как заявили в пресс-службе литовского президента, цель визита – продемонстрировать поддержку евроатлантическим интеграционным устремлениям Грузии, проведению реформ и закреплению демократии.
В ходе визита Науседа встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Кахабером Кучавой. Запланированы встречи с местной литовской диаспорой, представителями неправительственных организаций Грузии, а также с Католикос-Патриархом Грузии Илией II.
«Президент посетит оккупированные Россией территории в Южной Осетии», – сказано в пресс-релизе. По информации грузинских СМИ, Науседа проведет брифинг в селе Патара–Хурвалети у разделительной линии.
Для супруги литовского лидера, Дианы Науседене предусмотрена отдельная программа. Она примет участие в церемонии открытия монумента инженеру и драматургу Антанасу Вилкутайтису-Кетуракису, посетит Центр литовского языка, культуры и просвещения Грузинского технического университета, примет участие в презентации книги писательницы Бируте Йонушкайте «Усатая история Львенка».
Это первый официальный визит президента Гитанаса Науседы в Грузию. В 2019 году Вильнюс посетила с визитом президент Грузии Саломе Зурабишвили.
В США зарегистрирован препарат, замедляющий наступление деменции
Впервые за последние два десятилетия Американское управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило препарат против болезни Альцгеймера - самого распространённого вида старческой деменции. Более 30 миллионов жителей Земли предположительно страдают болезнью Альцгеймера. В большинстве своём это люди старше 65 лет.
Как сообщает Би-би-си, препарат, разработанный компанией Biogen, поступит в продажу под коммерческим названием Aduhelm. Испытания препарата показали, что он воздействует на глубинные причины, а не на симптомы болезни.
Адуманукаб подходит пациентам моложе 80 лет, которым проведено детальное МРТ-сканирование и, таким образом, установлен точный диагноз.
В публикациях британской прессы подчёркивается, что Адуманукаб не следует воспринимать как панацею от болезни. Немало врачей выражают сомнения в его эффективности. Тем не менее, регистрация препарата, как ожидается, даст толчок исследованиям в области борьбы с деменцией. Эта область медицины традиционно получает меньше инвестиций в сравнении с онкологией или кардиологией.
В конце 2019 года американский производитель Biogen проанализировал большой объем данных о влиянии адуманукаба на здоровье пациентов. Выяснилось, что препарат замедляет ослабление способностей человека к размышлению и ориентации - если применяется в более высоких дозах.
ФБР и Минюст вернули криптовалюту, украденную хакерами DarkSide
Министерство юстиции США в понедельник, 7 июня, заявило, что ему удалось вернуть криптовалюту на сумму около 2,3 миллиона долларов, выплаченную в качестве выкупа группе хакеров, напавших на компанию Colonial Pipeline.
Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако рассказала журналистам, что власти конфисковали у мошенников 63,7 биткоина, что сейчас оценивается примерно в 2,3 миллиона долларов.
Таким образом, была возвращена значительная часть выкупа, уплаченного американской компанией Colonial Pipeline группе вымогателей, именующей себя DarckSide. Общая сумма выкупа за восстановление доступа Colonial к своим сетям составила около 5 миллионов долларов.
В прошлом месяце группировка DarkSide, которая, предположительно, действовала из России, проникла в сети оператора трубопровода на восточном побережье США, заблокировав его системы и потребовав выкуп. Взлом парализовал работу трубопровода на несколько дней. Это привело к панике на заправочных станциях и перебоям с поставками топлива на юго-востоке США.
На прошлой неделе Белый дом призвал руководителей корпораций и лидеров деловой среды усилить меры безопасности для защиты от атак с использованием программ-вымогателей.
Министр торговли США Джина Раймондо в воскресенье заявила, что тема кибератак будет обсуждаться не предстоящей 16 июня встрече президента Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.
Суд в Москве оправдал сына экс-премьера Дагестана по делу об убийстве
В Москве суд присяжных оправдал Муртазали Меджидова, обвиняемого в убийстве студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы весной 2018 года. Муртазали Меджидов - сын бывшего главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова.
За оправдание подсудимого проголосовали пять из шести присяжных. Муртазали Меджидова освободили в зале суда. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Шамиль Яндарбаев.
21-летняя студентка МГИМО Байсафу весной 2018 года выпала из окна четвертого этажа здания вуза и через несколько дней умерла в больнице. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", позже её переквалифицировали на убийство . Один из студентов рассказал, что пострадавшую вытолкнули из окна. Кроме того, по его словам, перед этим ей нанесли побои. Муртузали Меджидов был однокурсником погибшей девушки, по некоторым данным, они встречались. Меджидов после смерти Байсафы был допрошен, однако обвинения ему предъявили только в июле 2020 года. Тогда же его отправили под арест.
Гибель студентки из Казахстана привлекла широкое общественное внимание к делу в этой стране. После ареста Меджидова мать погибшей девушки поблагодарила президента Казахстана и главу Следственного комитета России. Омбудсмен по правам человека в Казахстане просил российского уполномоченного Татьяну Москалькову взять дело под личный контроль.
Отец Муртузали Меджидова Мухтар Меджидов возглавлял правительство Дагестана в январе-июле 2013 года. До этого в разное время он был заместителем премьера республики и депутатом регионального законодательного собрания.
За сутки в Абхазии выявлено 42 случая инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 234 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 42 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 29 человек, 28 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 11 человек оценивается как тяжелое, 18 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 6 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 11 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткварчельской ЦРБ - 8.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 505 человек. Зарегистрировано 236 летальных случаев. Выздоровели 14 901 человек
Четыре партии выдвинули в кандидаты на пост мэра Тбилиси Зазу Хатиашвили
Четыре политических партии - «Христиан-демократическое движение» (лидер Гоча Джоджуа), «Грузинский выбор» (лидер Бежан Гунава), «Движение за социальное справедливость» (лидер Мамука Тускадзе) и «Свободная Грузия» (лидер Каха Кукава) выдвинули в мэры Тбилиси бывшего председателя Ассоциации адвокатов Грузии Зазу Хатиашвили, сообщает News Tbilisi.
Они предлагают всему оппозиционному спектру и общественности организовать прозрачное обсуждение единых кандидатов в мэры и рассмотреть возможность выдвижения как Зазы Хатиашвили, так и других кандидатов, которые могли бы объединить оппозиционный электорат.
«Одним из положительных характеристик Зазы Хатиашвили является то, что он не является представителем какой-либо партии или идеологического кластера и максимально приемлем для разных сегментов оппозиции. У него имеется положительный опыт — однажды он уже победил «Грузинскую мечту» на выборах председателя Ассоциации адвокатов, когда правящая команда и органы госбезопасности лоббировали кандидатуру Мамуки Мдинарадзе», - заявил Каха Кукава.
Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон и встретиться в Белом доме
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил журналистам в Вашингтоне о состоявшемся в понедельник телефонном разговоре Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Байден заявил, что будет рад этим летом приветствовать Зеленского в Белом доме. Президент США вновь подтвердил свою твёрдую позицию - поддерживать суверенитет Украины.
Агентство Reuters сообщило из Киева со ссылкой на советника президента Украины, что в ходе разговора Байден и Зеленский скоординировали свои позиции в преддверии встречи президента США с президентом России Владимиром Путины 16 июня в Женеве.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с президентом США Джо Байденом до российско-американского саммита 16 июня в Женеве. Интервью с украинским лидером опубликовал американский новостной портал Axios.
По словам Зеленского, он разочарован решением администрации США не вводить санкции в отношении газопровода «Северный поток-2». Президент Украины сказал, что готов встретиться с Байденом в любое время и в любом месте, чтобы убедить американского президента в необходимости остановить строительство.
МАГАТЭ заподозрило Северную Корею в производстве плутония
Международное агентство по атомной энергии выявило в Северной Корее признаки проведения работ по выделению плутония из отработанного реакторного топлива. Полученный материал может быть использован для создания ядерного оружия, заявил в понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
МАГАТЭ не имеет доступа к ядерным объектам Северной Кореи. Правительство КНДР в 2009 году выслало из страны инспекторов ООН, занимающихся мониторингом работ в области использования ядреной энергии.
Поэтому, как пишет «Голос Америки», базирующаяся в Вене организация отслеживает деятельность Северной Кореи, используя спутниковые снимки. В числе наблюдаемых объектов на территории КНДР находится и самый и главный ядерный комплекс в Йонбене.
В ежеквартальном докладе, представленном в понедельник на заседании Совета управляющих МАГАТЭ, Рафаэль Гроссии рассказал, что над предприятем в Пхеньяне, которое обслуживает лабораторию по переработке ядерных отходов, продолжает подниматься пар.
«Паровая установка, обслуживающая радиохимическую лабораторию, продолжает работать с момента моего последнего заявления в марте», подчеркнул Гросси. Он, однако, признал, что на основе этого наблюдения невозможно подтвердить, факт ведущейся переработки.
В течение последних трех месяцев не было никаких признаков ведения работ на главном реакторе в Йонбене, где, как считают специалисты МАГАТЭ, производился плутоний для ядерного оружия. Ранее Гросси высказывал предположение, что реактор был закрыт с декабря 2018 года.
Как сообщает агентство Reuters, специалисты МАГАТЭ продолжают наблюдать признаки активности на объекте Кансон недалеко от Пхеньяна, где могут проводиться работы по обогащению.
Депутатов Азербайджана возмутили действия главы СК России Бастрыкина
Азербайджанские депутаты написали обращение президенту России Владимиру Путину, протестуя против освобождения из-под стражи сотрудника ДПС Александра Гусева, застрелившего при задержании 19-летнего Векила Абдуллаева. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.
Авторы обращения заявили, что общественность Азербайджана возмущена решением главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина освободить Гусева из-под стражи. Депутаты также выразили недовольство из-за реакции официальных лиц на ситуацию. Авторы письма заявили, что расценивают освобождение Гусева из-под стражи «не только как укрывательство и одобрения преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией».
«Кто из державших в руках оружие, может поверить в то, что оно само среагировало на «нарушителя», который якобы «угрожал жизни» полицейского? Утверждение бездоказательное по многим причинам. Разве у Векила Абдуллаева был в руках пистолет? Чем именно грозил застреленный Гусевым молодой парень? Ничем!» - говорится в обращении азербайджанских депутатов к Путину.
Ранее в понедельник на сайте change.org была опубликована петиция с требованием «справедливого наказания» для инспектора ДПС. Она также адресована Владимиру Путину. Авторы петиции назвали освобождение полицейского из СИЗО «одобрением преступления». На момент публикации ее подписали более 2,5 тысяч человек.
В конце мая на change.org была опубликована петиция «Освободить сотрудника автоинспекции Александра Гусева!». Авторы также требовали «тщательно провести расследование и привлечь водителя и пассажира к ответственности». За шесть дней ее подписали более 22 тысяч человек.
- Инцидент произошел 28 мая на трассе в районе поселка Мошково в Новосибирской области. Полицейские пытались остановить автомобиль с затонированными стеклами, но водитель не отреагировал на их требования и проехал мимо. После недолгой погони полиция прижала машину к обочине возле придорожного кафе. Судя по кадрам видеозаписи с места происшествия, Абдуллаев пытался помешать Гусеву задержать его товарища. Полицейский сначала оттолкнул и ударил молодого человека, потом достал пистолет и попытался прижать подростка к капоту машины. После этого видео обрывается и возобновляется в тот момент, когда окровавленный Абдуллаев падает с капота полицейского автомобиля на землю. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. В МВД заявили, что выстрел произошел случайно в момент, когда полицейский пытался загнуть руку Абдуллаева ему за спину.
- 4 июля Гусев был освобожден из-под стражи по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде и надлежащее поведение. Дело изъяли у местных следователей и передали в Центральный аппарат ведомства. Бастрыкин также принял решение о возбуждении нового дела об оскорблении полицейских и нападении на них. Двух подозреваемых, ехавших в автомобиле с Абдуллаевым, задержали в этот же день.
В Грузии до конца месяца могут отменить «комендантский час»
Министр экономики Грузии допустила, что в стране до конца июня могут отменить «комендантский час», который в настоящее время действует с 23:00 до 4:00.
Как пояснила Натия Турнава на сегодняшнем брифинге, эпидемиологи беспокоятся об открытии сухопутных границ с 1 июня и повышении количества туристов, что может привести к всплеску заболеваемости. Поэтому специалисты собираются провести мониторинг, как изменится эпидеситуация после открытия границ в течение нескольких недель.
«Если открытие сухопутных границ не ухудшит эпидемиологическую ситуацию в Грузии, можно будет полностью отменить ограничение на передвижение в ночное время суток. Сухопутные границы только открылись, поэтому нам всегда нужно одна, две, три недели, чтобы наблюдать за ситуацией в динамике. Потому что мы хорошо управляем ситуацией внутри, но ожидаем туристических потоков - безопасно, но это все же несет определенные риски», - сказала Турнава.
Министр отметила, что как глава экономического ведомства всегда выступает за либерализацию правил, но так как пандемия коронавируса еще не побеждена, решения принимаются максимально взвешенные. По мнению Турнава, не стоит внедрять в такой маленькой стране как Грузия, региональный подход в этом отношении.
«Поведение туристов немного изменилось – теперь они приезжают на более длительный период времени. Это и понятно, потому что пересечение границ связано с определенными трудностями, поэтому туристы, которые приезжают на более длительный период времени, стараются как можно больше путешествовать по всем регионам и мы хотим приготовить для них единое правило. Наверное, наступит момент, когда мы обсудим снятие ограничения на передвижение в ночное время», - отметила министр.
- Ограничение на передвижение в ночное время в Грузии ввели в ноябре прошлого года, сообщает агентство «Новости-Грузия». Более полугода «комендантский час» начинался в 21:00 и заканчивался в 05:00, в мае его начало было перенесено на 23:00, а с первого июня его действие перенесли до 04:00. Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (651,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (примерно 3,3 тысячи долларов) – с юридического.
Захарова обвинила в неконструктивной позиции «Грузию и её покровителей»
Россия сегодня официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале рассказала о причинах решения, обвинив США, Грузию и ряд других стран в «неконструктивной позиции».
«Еще в 2012 г. грузинская сторона прекратила выполнять свои обязательства перед Российской Федерацией в части приема миссий с участием России, ссылаясь на то, что мы не разрешаем полеты в 10-километровых зонах, прилегающих к двум участкам государственной границы на Кавказе. Мы же исходим из того, что в соответствии с ДОН наблюдательные полёты проводятся не ближе 10 км от границ Абхазии и Южной Осетии, не являющихся государствами-участниками Договора», – говорит Захарова.
По словам официального представителя МИД России, США подстрекали Грузию и другие государства-участники договора к его нарушению. В Москве при этом говорят, что были готовы допустить полеты близ де-факто границ с признанными ею Абхазией и Южной Осетией.
«Мы были готовы предоставить пролёт в указанных зонах, но неконструктивная позиция Грузии и её покровителей закрыла это «окно возможностей», – пишет Захарова.
- Договор по открытому небу действует с 2002 года. Соглашение, в котором участвуют более 30 государств, позволяет совершать короткие полёты для мониторинга военной активности. Вашингтон объявил, что покидает договор, в ноябре прошлого года, еще при администрации Дональда Трампа, обвинив Москву в нарушениях.
- Ранее в МИД Грузии заявляли, что именно Россия на протяжении многих лет нарушала Договор по открытому небу. В Тбилиси говорят, что Москва с 2010 года пыталась использовать соглашение в качестве «инструмента легитимации незаконного признания оккупированных территорий Грузии».
Консенсус отсутствует – замгенсека НАТО о членстве Украины и Грузии
Политика открытых дверей будет подтверждена на саммите НАТО 14 июня, однако консенсуса по вопросу членства Грузии и Украины в альянсе пока нет. Об этом заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил по видеосвязи в ходе конференции «Демократия в действии».
«НАТО – организация, состоящая из 30 членов. Чтобы принять решение, мы должны достичь консенсуса. По этому вопросу консенсуса пока нет», – отметил он.
При этом Мирча Джоанэ привел пример своей страны, Румынии.
«Вначале не все поддерживали членство Румынии в НАТО. И был саммит в 90-х, когда мы не получили приглашение в НАТО, на которое надеялись. Тогда у нас была большая проблема в коммуникации с населением по этому поводу. Но, как видите, это изменились, и сейчас я говорю с вами как представитель НАТО», – рассказал он.
Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил свое разочарование тем, что НАТО не нашло формата участия Украины в саммите альянса.
Киевский ВУЗ лишил Александра Лукашенко звания почётного доктора
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко лишил Александра Лукашенко звания почётного доктора, сообщила украинская служба Би-би-си. Это первое подобное решение за всю историю университета.
Поводом стал арест оппозиционера Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги после вынужденной посадки 23 мая в аэропорту Минска самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины – Вильнюс. После этого ректор КНУ Владимир Бугров призвал учёный совет лишить Лукашенко почётного звания. Для этого члены совета провели голосование в тайном режиме.
"Считаю, что Александр Лукашенко не достоен звания почётного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета", - писал в Facebook Владимир Бугров.
Ранее – в августе 2020 года – лишить Лукашенко звания почетного доктора призывали студенты и выпускники киевского ВУЗа.
Звание почётного доктора Лукашенко получил в 2009 году, когда приезжал в Киев с официальным визитом. Президентом Украины в то время был Виктор Ющенко.
На церемонии Лукашенко назвали "выдающимся политическим и государственным деятелем". Владимир Бугров рассказал белорусским активистам, что решение принималось по инициативе Ющенко и символизировало "проявление уважения Украины ко всему белорусскому народу, а не только к руководителю страны". Лукашенко к тому времени уже был у власти в Беларуси 15 лет и подавлял оппозицию.
- Звание почётного доктора КНУ присуждается за вклад в науку или за заслуги перед отраслью. Эта награда также называется "honoris causa", что в переводе с латинского означает "в знак почёта". Поэтому кроме учёных её также присуждают и политикам.
- Сейчас в списке КНУ более 80 почётных докторов. Среди них пять бывших президентов: Билл Клинтон (США), Альгирдас Бразаускас (Литва), Вацлав Гавел (Чехия), Михаил Саакашвили (Грузия), Нурсултан Назарбаев (Казахстан). А также действующие президенты: Ильхам Алиев (Азербайджан), Реджеп Эрдоган (Турция), Эмомали Рахмон (Таджикистан).
- Другой украинский ВУЗ – Киево-Могилянская академия – в 2004 году лишила аналогичного статуса первого президента Украины Леонида Кравчука (1991 – 1994 гг). По словам бывшего президента института Вячеслава Брюховецкого, это произошло из-за того, что Кравчук "прекрасно знал" о фальсификации выборов в пользу Виктора Януковича, но не противостоял этому.
Кремль потребовал раскрыть имя финансировавшего NEXTA бизнесмена
Кремль потребовал разъяснить утверждения о том, что белорусский оппозиционный телеграм-канал NEXTA якобы финансировался российским миллиардером. Это должен сделать либо арестованный оппозиционер Роман Протасевич, либо власти Беларуси, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков, отвечая на вопрос о том, не финансировал ли NEXTA генеральный директор компании "Уралхим" Дмитрий Мазепин.
3 июня в эфире канала ОНТ было показан сюжет с участием оппозиционного блонера, бывшего главреда NEXTA Романа Протасевича, задержанного 23 мая после экстренной посадки рейса Ryanair в Минске. В ходе интервью Протасевич заявил, что NEXTA спонсировалась компанией известного российского олигарха, которая "связана с Уралом и горной добычей". Он не назвал ни саму компанию, ни имя олигарха, но в СМИ появились предположения, что речь идет о Дмитрии Мазепине. При этом соратники Протасевича и его родные призвали не обращать на его слова никакого внимания, утверждая, что он выступил в эфире под давлением или после пыток.
"Мазепина никто не обвинял ни в чем. Фамилия Мазепина Протасевичем не произносилась. Наверное, он как-то должен разъяснить или белорусская сторона должны разъяснить, о ком идет речь. Вряд ли здесь можно в кошки-мышки играть. Поскольку прозвучали такие обвинения, наверное, должно последовать какое-то уточнение" - сказал Песков.
Сам Дмитрий Мазепин заявил, что не имеет отношения к финансированию NEXTA. "Я могу ответить прямо и честно, ни я и ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный телеграм-канал. Мне неприятно говорить про финансирование этого телеграм-канала, потому что это противоречит моим взглядам", — цитирует Мазепина "Интерфакс".
Во время протестных акций в Минске в августе 2020 года Мазепин выступал с заявлениями в поддержку оппозиции, в частности, предлагая создать в Беларуси Комитет национального спасения.
- Романа Протасевича и его подругу Софью Сапегу задержали 23 мая после принудительной посадки в Минске из-за ложного сообщения об угрозе минирования самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Телеграм-канал NEXTA подробно писал о массовых протестах противников Александра Лукашенко, которые начались в августе прошлого года. В последнее время Протасевич вёл телеграм-канал "Беларусь головного мозга" и жил в Литве.
- Власти Беларуси включили Протасевича в список людей, обвиняемых в терроризме. Против него были заведены дела по статьям об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти и милиции. Его подозревают также в разглашении гостайны и оскорблении президента.
- Мать арестованного Наталья Протасевич уверена, что признания от её сына были получены с применением насилия. Такого же мнения придерживаются его соратники. При подавлении протестов в Беларуси тысячи людей подвергались насилию и пыткам.
Основатель Amazon и его брат полетят в космос на корабле New Shepard
Основатель Amazon Джефф Безос 20 июля отправится в космос на созданном его компанией Blue Origin корабле New Shepard. Об этом миллиардер сообщил в инстаграме. Вместе с Безосом в полёте будет его младший брат Марк.
"Я хочу полететь в космос, потому что это то, о чем я мечтал всю жизнь", — сказал бизнесмен.
Компания Blue Origin продолжает аукцион, победитель которого сможет отправиться в космос вместе с братьями Безосами. В аукционе, по последним данным, участвуют около шести тысяч человек более чем из 140 стран мира. Лидирует ставка в размере около трёх миллионов долларов.
Космический корабль New Shepard назван в честь астронавта Алана Шепарда – первого американца, совершившего в 1961 году суборбитальный полёт.
Во время первого полёта 20 июля на корабле будет находиться экипаж из шести человек. До этого New Shepard 15 раз поднимался на высоту более 100 километров.
Джефф Безос основал Amazon в 1994 году. В мае бизнесмен объявил о своей отставке с 5 июля. Бизнесмен занимает первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Агентство оценивает его состояние в 187 миллиардов долларов. В рейтинге Forbs Безос находится на втором месте, после французского миллиардера Бернара Арно.
Франция ошрафовала Google за монополию в онлайн-рекламе
Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал корпорацию Google на 220 миллионов евро. Ведомство установило, что компания злоупотребляла доминирующим положением при размещении онлайн-рекламы.
Ранее на Google пожаловались три медиа – News Corp, французская ежедневная газета Le Figaro и бельгийская Groupe Rossel. Они обвинили корпорация в монополии на продажу рекламы для их веб-сайтов и приложений. Регулятор пояснил, что корпорация давала преимущества своим технологиям Google Ad Manager.
Корпорация не стала оспаривать штраф и обещала улучшить взаимодействие своего рекламного сервиса с третьими сторонами.
Два года назад компания Google получила штраф в размере более четырёх миллиардов евро от Еврокомисии за нарушение антимонопольного законодательства. Европейский регулятор признал, что корпорация полностью монополизировала операционную систему Android в сфефе поисковиков и браузеров.
Латвия передаст Грузии 15 тысяч доз вакцины от коронавируса
Правительство Латвии передаст Грузии 15 тысяч доз вакцины от коронавируса, – заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс после встречи со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани.
«Я рад, что мы дали толчок процессам и, учитывая логистический вопрос, передадим Грузии 15 тысяч доз вакцины от COVID-19», – заявил Ринкевичс.
Кака пишет Общественный вещатель, министр подчеркнул важность совместных усилий в борьбе с пандемией. Глава внешнеполитического ведомства Латвии рассказал о возобновлении прямых авиарейсов и отметил, что airBaltic выполняет рейсы по маршруту Тбилиси-Рига три раза в неделю. Он выразил надежду, что воздушное сообщение скоро вернется в предпандемическое состояние, что поможет возобновить туристическое сообщение между странами.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс находится в Грузии с официальным визитом.
- 14 мая министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что литовское правительство передаст Грузии 15 тысяч доз вакцин от COVID-19.
- Странам Восточного партнерства, в том числе Грузии, передаст дозы препарата британско-шведской компании AstraZeneca и Эстония, – сообщила министр иностранных дел страны Эва-Мария Лийметс.
- В начале июня стало известно, что Грузия попала в программу США по предоставлению вакцин от COVID-19.
В парламентскую фракцию «Единого национального движения» вошли 32 депутата
Прекратившая бойкот парламента крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) создает фракцию в парламенте. В неё вошли 32 депутата.
Фракцию «Единое национальное движение» – Объединенная оппозиция «Сила в единстве» возглавит Хатия Деканоидзе. Заместителями председателя фракции станут Леван Бежашвили, Георгий Ботковели и Нато Чхеидзе.
Как пишет «Новости-Грузия», это будет самая крупная оппозиционная фракция, объединяющая всех депутатов от блока ЕНД, за исключением Григола Вашадзе, Саломе Самадашвили, Тамар Кордзая и Хатуны Самнидзе.
Комитет по процедурным вопросам и правилам парламента Грузии сегодня проголосовал за формирование двух новых фракций. Кроме фракции ЕНД, это – «Группа реформ Шарля Мишеля», состоящая из семи человек.
В неё входят три депутата от «Стратегии Агмашенебели» – Теона Акубардия, Паата Манджгаладзе, Георгий Вашадзе; Зураб Гирчи Джапаридзе от партии «Гирчи – Больше свободы», независимые депутаты Григол Вашадзе, Тариэл Накаидзе; а также лидер «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе, которая возглавит фракцию.
На сегодняшнем заседании парламента также была сформирована одна политическая группа, в которую вошли четверо депутатов от партии «Европейские социалисты». Лидером группы стал Фридон Инджия.
Согласно решению руководства парламента, для создания политической группы достаточно четырех депутатов, а для образования фракции – семь. При этом группа пользуется точно такими же правами и привилегиями, что и парламентская фракция. Такое правило используется впервые именно в парламенте десятого созыва.
Первую оппозиционную парламентскую фракцию в парламенте десятого созыва сформировала партия «Лело» вместе с независимыми депутатами Саломе Самадашвили, Шалвой Шавгулидзе и Армазом Ахвледиани. Фракция получила название «Лело – партнерство для Грузии».
- Часть оппозиционных депутатов вошли в парламент после шестимесячного бойкота 27 апреля, предварительно подписав соглашение президента Европейского совета Шарля Мишеля о выходе Грузии из политического кризиса. Позже всех решение о входе в парламент принял блок «Единое национальное движение – Сила в единстве».
- Всего в парламенте Грузии 150 депутатов, из них 84 – представители правящей партии «Грузинская мечта».
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