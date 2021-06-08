Резо Габриадзе похоронят в Мтацминдском пантеоне

Художник, режиссер театра и кино, писатель Резо Габриадзе будет похоронен в Мтацминдском пантеоне писателей и общественных деятелей. Информацию подтвердили в мэрии Тбилиси.

Гражданская панихида по Резо Габриадзе пройдет 8 и 9 июня в Театре марионеток на улице Шавтели. Попрощаться с режиссером можно будет с 16:00 до 20:00. Вынос тела состоится в четверг, 10 июня, в 15:00 из храма Анчисхати.

Габриадзе скончался в Тбилиси на 85-м году жизни. Соболезнования в связи с его смертью выразили первые лица Грузии, а также министр культуры России.

Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра Марионеток родился в 1936 году в Кутаиси. Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценария к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза».

Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером ордена Искусств и Литературы Французской Республики.