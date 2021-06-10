В Грузии протестующие против компании Georgian Manganese прекратили голодовку

Жители села Шукрути (Чиатурский муниципалитет Западной Грузии) прекратили голодовку. По словам протестующих, им удалось достичь договоренности с компанией Georgian Manganese, чтобы та выполнила их требования.

Как пишет СОВА, жители Шукрути обвиняют горнодобывающую компанию в нанесении вреда экологии и разрушении их домов. В 2019 году они начали акции протеста с требованием выплаты компенсации. Акция прекратились после того, как представители компании пообещали возместить ущерб от повреждения домов.

В феврале 2020 года население Шукрути возобновило протест, заблокировав работу шахт, принадлежащих Georgian Manganese. Часть людей была недовольна размером компенсаций, предложенных компанией. Они прибегли к крайней форме протеста – восемь человек, в том числе три женщины, объявили голодовку и зашили себе рты. 30 мая протестующие прибыли в Тбилиси и продолжили акции у здания посольства США, чтобы привлечь внимание властей и компании. Через четыре дня жители Шукрути пережили на сухую голодовку.

Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганца в Грузии. На нее работает порядка 3,5 тысячи человек.