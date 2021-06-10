«Люди не верят, что дорогу откроют»

В Ленингорском районе вот уже три недели, как не выдают пропуски на пересечение границы с Грузией. Местные жители связывают это с тем, что больше нет нужды обманывать население, будто пропускной пункт «Раздахан» вот-вот откроют.

«Раздахан» закрыли 3 сентября 2019 года. Власти тогда объявили, будто это меры предосторожности на время празднования начала учебного года, но, как потом оказалось, людей обманули. Через несколько дней районное начальство объявили ленингорцам, что дрогу закрыли навсегда. Запретили даже вывозить экстренных больных в клиники Тбилиси.

Луч надежды блеснул в октябре, когда власти объявили о замене и новых правилах получения пропусков для пересечения границы. Последующие полтора года прошли под этим знаком.

Люди собирали необходимые документы. Раз в неделю в здание поселковой администрации приезжал представитель КГБ из Цхинвала, он принимал документы и вывешивал в коридоре два списка. В первом фамилии тех, кому пропуск уже сделали, во втором, или «черном списке», – те, кому отказали в получении.

Гражданская активистка Тамара Меаракишвили рассказала, кто, по ее наблюдениям, попадает в «черный список»:

«В «черном списке» в основном бюджетники – председатели поселковых администраций, бухгалтеры, обязательно некоторые сотрудники районной администрации и больницы. Еще туда попадают заявители, у которых в пакете документов не хватает какой-то обязательной позиции. Это странно, так как при приемке документы тщательно проверяют. Скорее всего, они там сами документы теряют. Еще в «черный список» попадают те, кого уже нет в живых или кто уже давно не живет в районе.

– Много народу?

– В последнем списке, который вывесили три недели назад, – 263 человека».

И так полтора года: люди хлопотали, собирали документы, ждали пропуски, получали, а дорога все не открывалась. Но должна была открыться непременно – сначала, как только грузины уберут пост от Цнелиса, потом, как только закончится пандемия COVID-19.

В результате получилось такое хождение осла за морковью – еще немного и вот-вот… Но постепенно этот цирк надоел и организаторам, и зрителям. Представитель КГБ уже недели три-четыре как не приезжает, а люди его больше не ждут. Говорит Тамара Меаракишвили:

«Люди не верят, что им пропуски пригодятся. Не верят, что дорогу откроют и жизнь начнется в прежнем режиме. Они находят уже какие-то другие возможности выбраться за кордон. Дают взятки врачам, чтобы их оформили как больных, нуждающихся в лечении на сопредельной территории, или уходят нелегально, тайными тропами. Я против этой странной ситуации. Власть прекрасно все это знает. Значит, им так выгоднее? Я не осуждаю людей, которые взятки платят. Я осуждаю врачей, руководство и прочих, кто нам эту ситуацию создал. У нас, как и всех людей, есть право на свободу передвижения, на общение с нашими семьями, с близкими нам людьми».

По словам Тамары Меаракишвили, о том, как вымирает восточная часть района, можно судить по движению общественного транспорта. Раньше регулярно ходили автобусы из Цинагара в Ленингор, люди приезжали в райцентр за покупками или на прием к врачу. Ездили в Ленингор и автобусы из сел, расположенных в двух соседних ущельях. Теперь остался только один рейс – Ленингор-Цхинвал, по расписанию два раза в неделю, а по факту – один. Говорит Тамара Меаракишвили:

«Больше людей уезжает, чем возвращается, даже из тех, кто уезжает как будто на лечение. В неделю как минимум 25 человек выезжает, а обратно возвращаются раз в месяц или полтора человек 10-12.

– По вашим наблюдениям, сколько человек выехало с сентября 2019 года?

– До закрытия границы в восточной части района оставалось полторы тысячи, а теперь 600 – максимум 700 человек будет. А всего за время правления Анатолия Бибилова две трети населения восточной части района выехало. Это результат его запретительных мер – запрет на отгонное животноводство, закрытие грузинских школ и дороги».

Когда «Раздахан» был открыт, в районе кипела жизнь. Была торговля, от рынка кормилась масса народу: водители, столичные и местные коммерсанты, силовики снимали свой процент с торговцев… А теперь ничего, нет жизни. В приватных беседах местные и столичные чиновники и силовики говорят, что им не по душе, что сделал президент с районом. А еще они иногда спрашивают: «Ты случайно не знаешь, зачем ему район без людей?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия