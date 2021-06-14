23 июня, в день рождения Зазы Гахеладзе члены его семьи планирует провести акцию протеста. Об этом сообщила супруга Гахеладзе, Ирма Бутхузи.

Отметим, что завтра в селе Эргнети пройдёт 100-е заседание в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Во встрече примет участие и генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид, которая посещает Грузию с официальным визитом. Однако члены семьи Гахеладзе предполагают, что переговоры и на этот раз завершатся безрезультатно.

«Думаю, у нас не должно быть никаких ожиданий (от встречи). В противном случае нас может ждать очередное разочарование», – заявила Ирма Бутхузи.

Сегодня, в селе Цицагианткари родственники Гахеладзе встретились с послом США Келли Дегнан и спецпредставителем ОБСЕ на Южном Кавказе Аникой Содер. Дипломаты выразили поддержку семье задержанного гражданина Грузии.

Посол США заявила, что дело Гахеладзе – «душераздирающий пример» действий России в Грузии, оказывающих влияние на повседневную жизнь местных жителей.

«Это побуждает меня подтвердить непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии со стороны США. Россия должна вывести войска, должна выполнить соглашение 2008 года и изменить решение о признании Абхазии и Цхинвали», – заявила Келли Дегнан.