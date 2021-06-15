100-я встреча в Эргнети: в деле Гахеладзе подвижек нет

Юбилейная, 100-я по счету встреча в Эргнети не принесла подвижек в деле Зазы Гахеладзе, осужденного в Цхинвали на 12 с половиной лет тюремного заключения. Генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид, которая сегодня приняла участие во встрече в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них, накануне беседовала с членами семьи Гахеладзе.

«Я хорошо помню первую встречу в Эргнети, (которая состоялась) почти двенадцать лет назад», – сказала журналистам генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид. Она приветствовала участников юбилейной, 100-й по счету встречи в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (IPRM), а затем вышла к журналистам. А перед этим написала на своей странице Twitter:

«Особый момент для меня сегодня в Эргнети, когда я обращаюсь к участникам 100-й встречи в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (IPRM). Взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами важно для безопасности и решения гуманитарных проблем».

Шмид назвала незаменимым формат, созданный после российско-грузинской августовской войны 2008 года. Не дожидаясь вопроса представителей СМИ, генсек ОБСЕ упомянула и дело Зазы Гахеладзе, осужденного цхинвальским судом в феврале нынешнего года сроком на 12 с половиной лет тюремного заключения.

«Встречи в рамках (IPRM) стали очень важным, незаменимым механизмом для снятия напряженности. Они также очень конкретно способствуют стабильности и безопасности. ОБСЕ – самая большая в мире региональная организация по безопасности. И мы работаем во благо людей. В этом случае – для облегчения ежедневных трудностей, с которыми сталкиваются люди, пострадавшие от конфликтов, занимаемся вопросами безопасности. И этот формат – важнейшая часть Женевских дискуссий. Позвольте отметить, я очень хорошо осведомлена о некоторых актуальных, в том числе, гуманитарных вопросах, таких, как дело Гахеладзе. Эти вопросы будут рассмотрены на встрече».

Сама генсек ОБСЕ спешила на другие встречи в Тбилиси – с представителями грузинских властей и оппозиции.

Пожелала успеха участникам эргнетской встречи еще одна высокая гостья из Брюсселя – представитель ЕС, директор по политике безопасности и обороны Европейской службы внешних связей Йоанеке Балфорт. Ее визит также был приурочен к юбилейной встрече. Как сказала Балфорт, это проявление поддержки и приверженности ЕС миру и стабильности в регионе, чему все эти годы служат представители Миссии наблюдателей ЕС на местах и созданная на ее базе горячая линия для укрепления доверия и поддержания стабильности в интересах местного населения.

«Я хочу поблагодарить всех участников этих встреч за их усилия и готовность в поисках практических решений, особенно для населения, пострадавшего от конфликта», – сказала Йоанеке Балфорт.

И хотя сами высокие гости ничего конкретного не говорили по делу Зазы Гахеладзе и перспективах его освобождения, их приподнятое настроение в связи с юбилейной встречей оставляло надежду на то, что югоосетинская сторона примет в отношении заключенного гражданина Грузии положительное решение.

Этого ожидала и приехавшая в Эргнети из Квемо Чала семья Гахеладзе. Накануне с ними общались генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид и посол США в Грузии Келли Дегнан. Американский дипломат, в отличие от европейской гостьи, была категорична после встречи с женой и родителями Зазы Гахеладзе.

«Это душераздирающий, возмутительный пример того, какую роль Россия играет здесь, в Грузии. Это имеет свои последствия для реальных людей. Я хотела бы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами территориальной целостности и суверенитета Грузии. Россия должна вывести свои войска и выполнить требования соглашения 2008 года, а также отменить свое решение о признании Абхазии и Цхинвали. На кону жизни реальных людей», – заявила накануне американский посол журналистам после встречи с семьей Гахеладзе в селе Цицагианткари.

Там генсек ОБСЕ и посол США вместе с другими представителями дипломатического корпуса участвовали в открытии системы водоснабжения, благодаря которой питьевой водой будут обеспечены 144 семьи в пострадавшем от конфликта селе.

Но и юбилейная встреча в Эргнети не принесла радость семье Гахеладзе. После встречи, которая длилась шесть часов, заместитель начальника Аналитической службы СГБ Грузии Ираклий Антадзе в первую очередь направился к родителям Зазы Гахеладзе.

«Ничего, ничего конкретного», – не сдерживая слез, сказала после этого мать Гахеладзе Нана Бунтури и продолжила:

«Сказали, работают, что продолжат работу, пока не достигнут результата – освобождения Зазы. Вот и все. У моего сына день рождения 23 июня. Уже думаем самим в Цхинвали перебраться, сдаться им, или пусть поймают. Будем здесь или в цхинвальской тюрьме – какая разница, наше горе ведь никого не беспокоит, оставаться здесь смысла уже не видим».

Ранее семья завила, что пойдет на крайние меры, если до 23 июня Заза Гахеладзе не будет освобожден. Когда это произойдет, в вопрос не внесла ясность и сегодняшняя встреча в Эргнети, следует из слов представителя СГБ Ираклия Антадзе:

«Вопрос Зазы Гахеладе был поставлен очень принципиально. Как и прежде, в этом вопросе у нас была большая поддержка наших международных партнеров. На данном этапе могу лишь сказать, что консультации по этому вопросу продолжаются, кроме этого, мы рассмотрели возможность посещения семьей Гахеладзе Цхинвали, чтобы проведать Зазу. Надеюсь, что в скорейшем будущем эта дата (посещения Цхинвали семьей Гахеладзе) станет известна».

По рассказам семьи, 33-летнего жителя села Квемо Чала российские пограничники задержали 11 июля прошлого года, когда он пошел за грибами. При задержании он был ранен в ногу.

Суд де-факто республики признал виновным Зазу Гахеладзе в незаконном пересечении так называемой границы и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Его осуждение сроком на 12 с половиной лет вызвало протест в грузинском обществе и осуждение международных партнеров Грузии.

Югоосетинская сторона дело Гахеладзе увязывает с вопросом демонтажа грузинской стороной полицейского поста в селе Чорчана, которое югоосетинская сторона называет селом Цнелиси. Из-за этого поста в знак протеста с августа 2019-го Цхинвали закрыл для местных жителей единственный пропускной пункт, связывающий Ахалгорский район с Тбилиси. Из-за него же де-факто власти часто срывают эргнетские встречи. К слову, в марте встречи возобновились после пятимесячной паузы.

Ожидается, что вопрос Гахеладзе будет поставлен и в конце июня на очередном раунде женевских дискуссий. А следующая встреча в Эргнети в рамках IPMR состоится 13 июля.