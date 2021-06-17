Мелия и Гахария: на Западе в поисках поддержки

Грузинские СМИ пристально следят за тем, как два грузинских оппозиционных лидера – Ника Мелия и Георгий Гахария – налаживают личные контакты с западными партнерами. Лидер «Нацдвижения» Мелия уже пятый день находится в Вашингтоне, встречаясь там с сенаторами, представителями Госдепа и экспертных кругов. А бывший премьер-министр Гахария впервые в ранге лидера оппозиционной партии «За Грузию» посещает Европарламент и штаб-квартиру НАТО.
Лидер «Нацдвижения» Ника Мелия уже пятый день не появляется на публике в традиционной футболке и джинсах. Он сменил их на строгий деловой костюм и галстук, как полагается одеваться политику для встреч в Вашингтоне. А собкоры грузинских телеканалов в столице США записывают оппозиционера то на фоне Капитолия, то у здания Госдепа после встреч с сенаторами, бывшими и действующими дипломатами, а также экспертами известных и влиятельных институтов. Некоторые из них делятся впечатлениями после встречи с лидером «Нацдвижения» Никой Мелия, будучи осведомленными о его скандальном задержании, а потом и освобождении по соглашению Мишеля.
К примеру, бывшему помощнику госсекретаря Дэниелу Фриду понравилось, что на встрече с ним оппозиционер не стал тратить время на жалобы на правящую «Грузинскую мечту», а поделился своим видением будущего страны. Впечатлил лидер «Нацдвижения» своими планами и бывшего посла США в Грузии Джона Тефта.
«У нас была хорошая дискуссия о будущем Грузии. У Ники Мелия хорошее видение внутриполитического будущего страны. Думаю, в Вашингтоне есть консенсус среди сенаторов, конгрессменов, друзей Грузии о том, что нахождение политических оппонентов в тюрьме не способствует строительству демократии в стране», – цитирует дипломата ТВ «Формула».
Сам недавно освобожденный из тюрьмы Ника Мелия, который в ранге лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии впервые находится в Вашингтоне, после встречи со старшим сенатором-республиканцем Роном Джонсоном сказал грузинской службе «Голоса Америки» следующее:
«Сенатор Джонсон заинтересован как предстоящими местными выборами у нас, так и влиянием России в Грузии, в регионе, вопросами безопасности и степенью суверенитета и независимости. Конечно же, мы не смогли бы обойти стороной разговор об олигархическом правлении, но это не было главной темой нашей беседы. Я ознакомил его с планами «Нацдвижения», поделился личным мнением о том, что будущая власть в Грузии должна быть сформирована коалиционными силами – это нормализует ситуацию, укрепит внутриполитическую стабильность в стране. Уверен, в условиях коалиционной власти поддержка Грузии международным сообществом увеличится в разы».
В отличие от Ники Мелия, его новоиспеченный конкурент в лице бывшего премьер-министра Георгия Гахария ищет большей поддержки Грузии у западных партнеров в Брюсселе. Там он находится впервые в ранге лидера созданной им же оппозиционной партии «За Грузию». Складывается впечатление, что пресс-службы, освещая визиты своих лидеров, вступили в заочное состязание – у кого больше встреч с высшими чинами США и ЕС.
Партийные страницы в соцсетях пестрят фотографиями: вот Гахария со спецпредставителем генсека НАТО по странам Закавказья и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем, а вот он с европарламентариями Андрюсом Кубилюсом, Свеном Миксером, а потом и с Мариной Кальюранд.
Сам Георгий Гахария сообщил, что на этих встречах он рассматривает вопрос интеграции Грузии с ЕС и НАТО, а также другие жизненно важные для страны вопросы.
Почему его внимательно слушают в Европарламенте, написала на своей странице в Twitter европарламентарий, сопредседатель парламентского комитета по ассоциации Грузии с ЕС Марина Кальюранд:
«Всегда приятно услышать из первых уст от разных сторон о политической ситуации и устремлениях Грузии. Спасибо Георгию Гахария за сегодняшнюю встречу».
Критика от бывших соратников, в том числе и председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, настигла Георгия Гахария в ЕС. 15 июня, в день, когда бывший премьер-министр направился в Брюссель, Кобахидзе обвинил его в проведении не соответствующих ситуации силовых операций, особенно в «гавриловскую ночь» в июне 2019-го. И вот уже третий день представители «Грузинской мечты» стараются укрепить это мнение в обществе, а оппоненты правящей силы все больше убеждаются в «банкротстве» партии Бидзины Иванишвили.
В грузинских СМИ появилась информация, что в конце июня Ираклий Кобахидзе будет отстранен от должности председателя «Грузинской мечты», что его сменит Ираклий Гарибашвили. Ожидаемые партийные перестановки усилили предположения о том, что «Гахария – все-таки проект Иванишвили, несмотря на то, что это отрицает сам Иванишвили.
Вся ситуация с Гахария, его отставка очень напоминают политологу Вахтангу Дзабирадзе ситуацию начала нулевых, когда молодой министр юстиции Михаил Саакашвили из правительства президента Эдуарда Шеварднадзе подал в отставку и ушел в оппозицию.
«У Шеварднадзе лучшего шанса уйти на пенсию не было, – считает Вахтанг Дзабирадзе и не исключает такого сценария и в случае Гахария-Иванишвили. Это станет видно после октябрьских муниципальных выборов, после которых «Мечта», если она не наберет 43% голосов, по соглашению Мишеля обязуется провести досрочные парламентские выборы. В таком случае, предполагает политолог, «Мечте» между Гахария и «Нацдвижением» придется выбирать «наименьшее зло»:
«Если появится ощущение, что не «Националы», а кто-то другой придет к власти, чем сейчас пугает «Грузинская мечта» избирателей, тогда она («Грузинская мечта») на местных выборах не сможет набрать проходных 43% голосов. Возможно, этот страх есть в правящей силе по отношению к Гахария. Поэтому «Грузинская мечта» всегда будет стараться не допустить появления оппозиционной силы, равной «Нацдвижению». Видимо, потому сейчас слышны такие обвинения в адрес Гахария. Думаю, после местных выборов он не будет придерживаться курса «не против кого-либо». После выборов Гахария станет более радикальным в отношении «Грузинской мечты». И я не исключаю, что для «Грузинской мечты», которая окажется перед выбором между «Нацдвижением» или Гахария, последний покажется более приемлемым».
Но пока нужно дождаться выборов, спешит добавить Вахтанг Дзабирадзе.
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