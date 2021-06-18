Генпрокурор медленного реагирования

Депутаты югоосетинского парламента вновь отложили голосование по амнистии заключенных, которую планировали принять еще год назад. Не удовлетворила их и встреча с генеральным прокурором, к которому были вопросы в связи с возбуждением уголовного дела против судмедэксперта Зарины Дзагоевой.

Генеральный прокурор Магомед Багаев, общения с которым депутаты ждали с 8 июня, попросил о встрече без представителей СМИ. Напомним, что 8 июня к парламенту обратилась югоосетинский судмедэксперт Зарина Дзагоева. Она просила защиты и лично сообщила Багаеву о давлении, которое оказывает на нее следователь его ведомства:

«Я буду защищаться, буду дальше защищать свою работу и отстаивать свою экспертизу. Я в этом случае хотела бы сообщить генеральному прокурору, что на меня идет колоссальное давление со стороны следователя… Наверное, для любой матери будет считаться давлением, если ей скажут: «Ты на пять лет сядешь и не увидишь своего ребенка». По этому поводу мной сегодня будет подано заявление как на имя генерального прокурора, так и на ваше (спикер парламента) имя. В рамках закона я хочу, чтобы вы меня защитили».

Тогда Магомед Багаев попросил время для подготовки к встрече с депутатами. Однако сегодня, несмотря на общение без прессы, по словам депутата Давида Санакоева, парламентарии вновь ушли разочарованными:

«У нас сегодня был вопрос, который остался с предыдущего президиума парламента, на котором мы попросили генерального прокурора подготовить информацию по уголовному делу, возбужденному в отношении Зарины Дзагоевой. Сегодня мы тоже не получили внятных ответов. Мы спрашивали его по поводу оснований: вопросы были такие, которые не касались тайны следствия. Мы не были удовлетворены тем, как он отвечал на наши вопросы не из-за того, что они нам нравились или не нравились, а потому, что они не отражали сути заданных вопросов».

На депутатский запрос по поводу слитой в Сеть и тщательно смонтированной видеозаписи допроса Дзагоевой Санакоев получил письменный ответ ведомства: «… Органом предварительного следствия, в соответствии со ст.161 УПК РФ, разрешение на разглашение данных следствия участникам уголовного судопроизводства не давалось… При этом с учетом окончания предварительного следствия у участников уголовного судопроизводства не собиралась подписка с предупреждением об ответственности по ст.310 УК РФ».

Депутаты поинтересовались и судьбой следователя, на которого Зарина Дзагоева написала заявление, обвинив его в давлении. Ответ генпрокурора, по их словам, был следующим: служебная проверка в отношении следователя ведется, но, несмотря на это, он продолжает вести дело против судмедэксперта.

Среди других вопросов, которые должны были обсуждать сегодня депутаты, были и амнистия в честь очередной годовщины принятия Акта о независимости, а также назначение судей Арбитражного и Верховного судов.

Голосование по амнистии, которую пытаются принять с мая прошлого года, вновь отложили. Депутатам были предложены два проекта постановления об амнистии – Комитета по законности и законодательству, который возглавляет представитель правящей «Единой Осетии», и проект, который подготовила группа депутатов. В чем разница между ними, «Эху Кавказа» объяснил депутат Давид Санакоев:

«Когда мы возобновили в этом году работу над амнистией, то получили проект, который приурочен к 29-й годовщине провозглашения акта о независимости РЮО. И мы увидели, что там не были отражены некоторые позиции, с которых мы начинали в прошлом году. Это позиции, которые относятся к людям, которые воевали за Южную Осетию и награждены определенными наградами СССР и Южной Осетии. В 2020 году эту амнистию мы хотели приурочить к 75-летию победы в ВОВ и хотели, чтобы попали люди, осужденные по несложным статьям. Тем более, к чему в этом году хотят приурочить амнистию, тоже подразумевает, что люди, которые воевали за эту независимость, но попали в тюрьму по легким статьям и средней тяжести, могли воспользоваться этой амнистией. Вот эти нюансы мы и подчеркнули в наших предложениях».

По словам Санакоева, депутаты учли все замечания Генеральной прокуратуры:

«Вчера мы собрались, была рабочая встреча, и мы на ней обсудили все нюансы, учли все замечания, представленные Генеральной прокуратурой, которые касались в основном того, чтобы случайно под амнистию не попали люди, которые совершили тяжкие преступления. По мнению прокуратуры, необходимо было внести еще ряд статей, которые не попадают под амнистию. Мы их обсудили, добавили эти статьи в наш проект. То есть мы согласовали все нюансы, которые там были.

– Почему тогда сегодня депутаты не проголосовали?

– Потому что сегодня на президиуме многие депутаты сказали, что не ознакомлены с нашими изменениями и им сложно голосовать за то, чего они не знают, вдруг туда попадут люди, которые совершали преступления против личности или террористы. Но мы их уверили, что этого там нет. Представитель прокуратуры тоже сказал об этом, что мы проработали все вопросы. Он пытался все время подчеркнуть, что не прокуратура инициирует проверки, она просто сделала свое заключение, чтобы были соблюдены все нормы закона, чтобы не были нарушены чьи-то права и в то же время не страдали государственные интересы».

В СМИ появился и комментарий представителя Генпрокуратуры Василия Полякова: «Мы изучили первый проект, внесли свои предложения, дали заключения. Также был изучен второй вариант, детально рассмотрели все пункты. Мы не можем указывать парламенту, какой проект принимать, прокуратура лишь осуществляет надзор за законностью. Нам сказали, что все замечания, которые мы высказали, были учтены».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия