Орден за «спасибо», или Зрелища без хлеба

Дайте им хлеба и зрелищ, и они не будут протестовать, говорил 2 000 лет назад римский сатирик Ювенал. С тех пор в нашем мировоззрении ничего не изменилось, и нынешним политикам не надо ломать голову над тем, как найти общий язык с плебсом и потушить недовольство масс.

Но из Рима в Абхазию. Тут беда – если со зрелищами у нашей власти иногда что-то получается (не с таким размахом, конечно, как у римских императоров), то дармовой хлеб народу никто раздавать и не собирается. Не так давно попыталась наша власть развлечь народ ко Дню защиты детей и даже анонсировала приезд мировой звезды смешанных боевых искусств из Дагестана Хабиба Нурмагомедова в Абхазию. О том, какое счастье случится, нам начали объяснять заранее: новость о том, что 1 июня на стадионе Хабиб Нурмагомедов проведет мастер-класс, заполонила все СМИ. Однако вечером в субботу появилось сообщение, что Хабиб отказался от поездки в Абхазию из-за угрозы санкций со стороны США и Грузии. К слову сказать, заявления спортсмена по этому поводу так и не последовало, и история умалчивает, что же произошло с Хабибом: действительно ли он испугался грузинских санкций или наш президент плохо договорился со спортсменом? В любом случае громкое спасибо от звезды Аслану Георгиевичу Бжания 1 июня на стадионе не прозвучало.

Следом на «спасибо» пригласили известного российского певца Николая Баскова, который, вероятно, не боится санкций. И это так обрадовало нашего президента, что он расщедрился на национальный орден «Ахьдз-апша» (Чести и Славы). Орден этот не предполагает каких-то выплат, и для российского певца, без сомнения, станет очередной побрякушкой в коллекции. А вот многие абхазы возмутились, разразились споры о том, заслужил ли певец, прыгавший под фонограмму на сухумской набережной, награды или нет. А что тут спорить? Я десять раз прочла положение о награждении орденом «Ахьдз-апша» и выяснила, что президент ничего не нарушил, потому как такое «обоснование» нарушить невозможно. Дело в том, что орденом «Ахьдз-апша» третьей степени «могут награждаться иностранные граждане за заслуги перед своими народами, которые определены статутом для граждан Республики Абхазия». Наверное, у Баскова есть заслуги «перед своими народами», поэтому возмущаться нет повода – президенту сказали «спасибо», и он, по своему обыкновению, за «спасибо» выделил орден. Хорошо хоть не госдачу.

Но это все про зрелища, которые, хоть и скандально, но происходят в нашей стране на пике пандемии. А теперь про «хлеб». Судя по выступлениям представителей исполнительной власти, в самом ближайшем будущем абхазский плебс ждет два экономических чуда, которые существенно скажутся на удорожании потребительской корзины, – повышение цен на электроэнергию и бензин.

С бензином все понятно, если учесть, что у некоторых членов правительства есть топливный бизнес. Оказывается, существующий тариф на бензин экономически необоснован, «так как стоимость в России, откуда и привозят топливо, повысилась». 10 июня премьер-министр Александр Анкваб провел совещание, посвященное повышению «фиксированных предельных цен» на топливо. Конечно, об этом просят чиновников правительства топливные компании, не могут же они сами у себя просить и так живо откликаться на свои же просьбы.

В социально-ориентированном государстве правительство бы решило этот вопрос, направив дотации в топливный бизнес, но у нас не принято заботиться о людях, для которых повышение цены на бензин обернется повышением цены на хлеб.

Но и это начало. 18 июля министр экономики Кристина Озган безапелляционно сообщила о необходимости увеличения цен на электричество. Оправдала эту меру Озган, как ни парадоксально, плохой работой, сообщив, что в 2021 году потребителями оплачено только 24% поставленной электроэнергии. Остальные 80 процентов образовались благодаря тем, кому президент и правительство позволяет добывать криптовалюту за наш счет. К тому же увеличение потребления электричества стало причиной аварий в энергетической области, что также повышает затраты на содержание системы. Заместитель главы энергетической компании «Черноморэнерго» Зураб Багапш не скрывает эту причинно-следственную связь и отмечает, что «резкий рост энергопотребления (произошел) из-за майнинга и это отразилось на общей валовой энергопотребительской корзине».

«Как мы знаем, майнеры не оплачивают электроэнергию, соответственно, хищение и неоплата электроэнергии выросли, что снизило процент оплаченной электроэнергии в отношении к потребленной», – сообщил он, попутно отметив, что в период пандемии закрылись многие предприятия, которые оплачивали электроэнергию, а еще был укороченный курортный сезон. Майнеры решили проблему недопотребленной предприятиями и курортами электроэнергии, при очевидном согласии руководства страны, но вместо отставки не справившегося со своими обязанностями и принимающего идиотские решения правительства мы получили повышение цен. Для них это деньги на свое содержание, а плебс пусть ждет совета «затянуть пояса».

К слову, о низкой цене на электричество, да и на бензин. Действительно, цена на электричество у нас весьма необоснованная. Но вопрос в том, что и доходы добросовестных граждан у нас экономически необоснованные. Поэтому очень странно, что процесс подорожания на свет-бензин никак не связан с повышением размера пенсий, пособий или зарплат. И чтобы хоть как-то объяснить логику исполнительной власти, я вот что придумала. Если при прожиточном минимуме в 7 500 рублей (это официальная цифра) наш народ умудряется прожить на пенсию в размере 2 500 рублей, то нет сомнения, что плебс и теперь выкрутится. Ведь это у них, у римлян, к зрелищам полагается хлеб, и это они пичкали народ параллельно с гладиаторскими боями и раздачей зерна. У нас другие традиции, и мы по их римским правилам «хлеба и зрелищ» ударим своим неистребимым оптимизмом – «не хлебом единым жив человек».

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