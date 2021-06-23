Резолюция Сената США. Грузинское прочтение

Американский Сенат принял резолюцию по Грузии, призывающую все стороны политического кризиса прийти к консенсусу и сосредоточить усилия на стоящих перед страной вызовах. Но в Грузии документ читают по-разному.

«Сенат США призывает «Грузинскую мечту», «Единое национальное движение» и другие партии, избранные в парламент Грузии, полностью реализовать компромиссный план, предложенный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, занять свои места в парламенте и без дальнейших промедлений начать работу над проблемами, стоящими перед Грузией», – это выдержка из резолюции, инициированной сенаторами Роном Джонсоном, Джин Шахин и Джеймсом Ришем еще в апреле этого года, после того как участники политического кризиса в Грузии поставили свои подписи под документом. Теперь верхняя палата американского Конгресса утвердила резолюцию.

Сенаторы призывают правительство Грузии провести системные реформы, разработанные в рамках инклюзивного и прозрачного процесса консультаций с заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить беспристрастность и независимость судебной системы и не использовать ее в политических или партийных целях, в том числе, путем принятия и реализации рекомендаций Венецианской комиссии и других экспертов. То же самое касается избирательной реформы. Ее проведение должно быть обусловлено рекомендациями Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ. При этом американские сенаторы недвусмысленно дают понять:

«Препятствия на пути к укреплению демократических институтов и процессов Грузии замедлят ее продвижение в евроатлантической интеграции и укрепление ее экономики и могут привести к созданию проблем для оказания Соединенными Штатами помощи Грузии».

В «Грузинской мечте» считают, что текст резолюции полностью отражает высокий уровень поддержки Грузии со стороны США, а также подчеркивает приверженность правящей партии выполнению всех условий соглашения от 19 апреля. Как отметил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, «Мечта» полностью разделяет дух резолюции, а оппозиция льет воду на мельницу России:

«Мы считаем, что не только подписавшие документ оппозиционные партии, но и все оппозиционные партии должны взять на себя ответственность за это соглашение. Резолюция еще раз показала нам, что в интересах России дестабилизировать Грузию, подорвать демократию. Именно поэтому радикальные политические партии, которые месяцами занимались саботажем парламента, служат интересам России в Грузии, и это подтверждается политическим постановлением, инициированным Сенатом. Мы берем на себя полную ответственность за взятые на себя обязательства, и все это будет выполнено в срок».

По мнению Талаквадзе, резолюция также отражает отношение американских партнеров Грузии к оппозиционным силам, которые отказываются подписать соглашение. «В резолюции есть пункты, которые им следует услышать», – заявил Талаквадзе.

При этом, несмотря не критику действий правящей партии со стороны посла США в Грузии относительно продолжающегося процесса назначения судей в нарушение одного из главных пунктов соглашения Шарля Мишеля о проведении судебной реформы, в самой «Мечте» считают свои действия в точности соответствующими как духу, так и букве документа. Об этом, в частности, заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе:

«Грузинская мечта» полностью придерживается договоренностей от 19 апреля и дальше будет действовать в соответствии с его духом и принципами. Нам непонятны утверждения некоторых политических сил о том, что выдвижение и избрание судей Верховного суда противоречит духу соглашения. Все стороны с самого начала знали, что новый закон предусматривает продолжение и завершение текущего процесса, что было совершенно естественно. Содержание документа опубликовано. То, что прямо противоречит его тексту, нельзя интерпретировать как дух соглашения».

В оппозиции слова Кобахидзе назвали демагогией. Лидер «Стратегии Агмашенебели» и член парламентской «Группы реформ Шарля Мишеля» Георгий Вашадзе выразил предположение, что если Кобахидзе продолжит в том же духе, то очень скоро сможет стать первым грузинским политиком, в отношении которого будут введены американские санкции:

«Санкции реальны, следите за заявлениями сенаторов. То же самое будет и со стороны Европарламента и Европейского союза. Эти санкции будут реальными и станут тем, что сможет заставить «Грузинскую мечту» провести реформы. Кобахидзе – человек, который неправильно трактует договор, и всегда являлся его главным нарушителем. Я думаю, если Кобахидзе продолжит подобное, наряду с другими финансовыми санкциями, которые будут касаться бюджетной помощи, он может стать первым грузинским политиком, который подвергнется личным санкциям».

Некоторые противники «Грузинской мечты» из-за ее интерпретаций положений судебной реформы готовы пойти на радикальные шаги. Лидер «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе пригрозил, что если «Мечта» продолжит процесс назначения судей, то «Лело» покинет парламент. Заявление Хазарадзе одобрила и главная оппозиционная сила – «Единое национальное движение». В партии дали понять, что также не исключают полного отказа от диалога с «Грузинской мечтой».

Наблюдатели отмечают: если Хазарадзе выполнит свою угрозу, а «Нацдвижение» продолжит занимать принципиальную позицию по отказу подписать соглашение от 19 апреля, то само это соглашение окажется под большим вопросом. А это, в свою очередь, спровоцирует новый виток политического кризиса в стране прямо накануне выборов в органы местного самоуправления. И на этом фоне резолюция американского Сената из призыва к урегулированию действительно может превратиться в предупреждение о неизбежном наказании за строптивость.