Вашингтон доверил Грузию Европе

В ожидании итогов встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Грузии обсуждают коммюнике саммита ЕС-США. В нем, в частности, выражено совместное осуждение Москвы за действия, «подрывающие суверенитет Грузии и Украины». Для большей координации мер сдерживания России ЕС и США намерены «установить диалог высокого уровня».

Тех скептиков, не обнаруживших в официальной повестке дня встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина грузинской темы и раздосадованных безрезультатностью для Тбилиси саммита НАТО накануне, лишь совместное коммюнике саммита ЕС-США могло преисполнить некоторого оптимизма: не все еще потеряно, и лучшее все еще впереди.

Брюссель и Вашингтон, как следует из итогового документа, планируют диалог на высшем уровне для лучшей координации мер в ответ на агрессивную политику Москвы:

«Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и готовы решительно реагировать на повторяющуюся модель ее негативного поведения и вредоносных действий, которые Россия должна прекратить, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений, в том числе, в вопросе формирования списка так называемых недружественных государств. Для координации нашей политики и действий мы планируем установить диалог высокого уровня между ЕС и США по России. Мы осуждаем продолжающиеся действия России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и Грузии», – говорится в 27-м из 36 пунктов коммюнике саммита ЕС-США.

Обнадеживающие для Грузии слова сказаны и в следующей части совместного заявления:

«Мы полны решимости и в дальнейшем поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность восточных партнеров ЕС и будем поддерживать реформы в Украине, Грузии и Молдове. Мы преисполнены решимости добиваться долгосрочного мира, устойчивости и стабильности на Южном Кавказе».

Министр иностранных дел Давид Залкалиани поблагодарил западных партнеров за очередную поддержку.

Другие представители грузинской власти выразили надежду, что в скором времени появятся сильные международные механизмы, которые создадут России зону дискомфорта и вынудят ее отказаться от признания независимости грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии. Спикер парламента Каха Кучава в этом ключе упомянул, в том числе, и решение ЕСПЧ об августовской войне 2008-го:

«Грузия и Украина, действительно являются вопросом обсуждения для всех, поскольку это два конкретных государства, в отношении которых очевидна - и все это признают, осуществляемая Россией агрессия и оккупация. Но все это не должно оставаться только на уровне заявлений. Мы ждем конкретных шагов для достижения конечной цели – деоккупации и исполнения Россией своих обязательств, которые, рано или поздно, но, желательно, раньше, ей придется исполнить согласно договорам и решениям Страсбургского суда».

В оппозиции советуют властям внимательно изучить коммюнике саммитов НАТО и ЕС-США. О выводах, которые следует из них сделать власти, говорит депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«На этих саммитах были сделаны очень важные заявления, в том числе, со стороны международных экспертов, о том, что на тех пространствах, на которые не расширится НАТО, расширится кое-кто другой. Это очень важные сигналы, чтобы наша власть хорошо осознала стоящие перед Грузией риски. Соответственно, властям нужно следовать не политике нераздражения России, а быть проактивной, наши международные партнеры оказали максимальную поддержку Грузии в вопросах ее интеграции в ЕС и НАТО».

Значимость совместного коммюнике ЕС и США для специалиста по международным отношениям, докторанта ТГУ Константина Шубитидзе еще и в том, что теперь Грузией более внимательно займется ЕС, а хотелось бы, чтобы Брюссель и Вашингтон были в отношении Грузии одинаково активны.

«Как видно, Грузия оказалась больше в корзине ЕС. Если до этого США были более активны по отношению к Грузии, теперь ЕС выделяется особенно, и это совместное заявление еще раз подчеркивает это. То, что в итоговом коммюнике НАТО появилась запись и о документе Мишеля, тоже указывает на то, что лидеры ЕС озабочены этим вопросом и во всех форматах упоминают эти проблемы Грузии».

А последующая часть коммюнике, по мнению международника Шубитидзе, показывает, что Грузии не следует ожидать большего, чем заинтересованности ЕС в формате Восточного партнерства, для стабильности и безопасности в регионе:

«К сожалению, дальше ничего полезного для нас не видно, что у нас будут какие-нибудь дополнительные отношения или особые инструменты взаимодействия. Просто ЕС берет на себя лидерство по отношению к Грузии, и посмотрим, что будет дальше. Многое будет зависеть от нас: как у нас будут развиваться политические события, как мы не растранжирим эту возможность. Чтобы лидеры ЕС, США, НАТО не были вынуждены постоянно урегулировать наш внутренний политический кризис и проводить с нами уроки демократии. Если мы как-то выйдем из этой ситуации, достигнем внутриполитического баланса, у Грузии будет больше возможностей для того, чтобы направить исходящие от ЕС и США энергию и внимание на внешнеполитические вопросы и добиваться большей интеграции в ЕС и НАТО».

В этом смысле, по мнению Константина Шубитидзе, теперь Грузии лучше держаться за Украиной. В отличие от Грузии, ее президент Владимир Зеленский ведет в вопросе интеграции в НАТО более агрессивную политику, да и президент США Джо Байден только в отношении Киева сказал, что агрессия России против Украины не исключает возможности вступления Украины в НАТО, однако Киев должен выполнить ряд условий.

После встречи с президентом РФ президента Зеленского Байден ждет в Вашингтоне. Хотя в Тбилиси не теряют надежду, что во время сегодняшней встречи Байдена и Путина в Женеве поговорят и о Грузии.