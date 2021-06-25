«Нельзя лишать суд альтернативы»

Кабинет министров Абхазии разработал проект закона, который ужесточает наказание за незаконный оборот оружия и вводит запрет на все меры пресечения кроме заключения под стражу. Не все специалисты согласны с этим предложением.

Совсем недавно в Абхазии произошли два резонансных инцидента, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Под стражу были заключены на время следствия и суда, которые длились более трех месяцев, Ахра Авидзба и его друзья, участники войны на Донбассе. В СМИ и соцсетях проводилась массированная информационная кампания за их освобождение и неприменение к ним такой меры пресечения, как заключение под стражу. Родственники Ахры Авидзба и многие представители российской общественности настаивали на незаконности этой меры. Суд приговорил Ахру Авидзба к трем годам лишения свободы условно, его друзей оправдали.

Другой инцидент имел место в пансионате «Самшитовая роща» в Пицунде, когда Дмитрий Пилия в результате ссоры в ресторане расстрелял из пистолета практически в упор отдыхающих, тяжело ранив двух молодых людей. Ситуация усугубляется тем, что стрелявший по отдыхающим за месяц до этого привлекался к ответственности за незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия, но был отпущен судьей Сухумского городского суда под подписку о невыезде.

Выступая на брифинге оппозиции 23 июня, министр внутренних дел Дмитрий Дбар сообщил, что готовится проект закона об ужесточении наказания по статье «незаконное хранение, ношение и приобретение» огнестрельного оружия.

Вчера пресс-служба кабинета министров распространила информацию о том, что проект закона «Об усилении уголовной ответственности за ношение и хранение оружия» направлен президенту, и опубликовала его текст.

Референт Управления правового обеспечения кабинета министров Аманда Кучуберия пояснила, что суть усиления санкций по этому виду преступлений заключается в увеличении сроков лишения свободы и увеличении штрафа:

«Проект закона был разработан в Министерстве внутренних дел Республики Абхазия и потом существенно доработан аппаратом кабинета министров. Сам представленный проект направлен на усиление мер ответственности за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия. Предлагается изменить санкции статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия. В части 1-й нижний порог (от двух до пяти лет) предлагается увеличить на: «от трех до пяти лет», и штраф с 25 тысяч рублей увеличивается на штраф от 50 до 100 тысяч рублей. В части 2-й срок наказания с лишения свободы на срок от двух до шести лет увеличивается на срок от пяти до семи лет. И в части 3-й также нижний порог (от пяти до восьми лет) увеличивается на срок от шести до восьми лет».

В то же время, по словам Аманды Кучуберия, вносятся изменения и в другие статьи, которые прямо запрещают применение таких мер пресечения, как подписка о невыезде, домашний арест и залог за незаконный оборот оружия:

«Мы здесь указываем, что увеличение санкции за преступления, предусмотренные частью 1-й статьи 217, создает и правовую основу для применения более суровой меры пресечения, то есть не только домашний арест, но и лишение свободы. Мы также отмечаем, что механическое увеличение санкций за совершение преступлений, предусмотренных статьей 217, не приведет автоматически к тому, что к лицам, привлекаемым к ответственности по данной статье, не будут применяться такие меры пресечения, как подписка о невыезде, залог либо домашний арест. В этой связи предлагается внести изменение и в другие статьи Уголовно-процессуального кодекса, предусмотрев, что такие меры пресечения, как подписка, залог и домашний арест, не применяются в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Уголовный кодекс допускает условное наказание лицам, совершившим тяжкие преступления, представленный премьер-министром проект закона предполагает запретить применение условного осуждения за незаконный оборот оружия.

Юрист на условиях анонимности прокомментировал проект предлагаемого закона и отозвался о нем весьма критически.

Наш собеседник категорически против увеличения сроков и ужесточения наказания за незаконный оборот оружия. Он считает, что сам факт уголовного дела, судимости и лишения свободы на пять лет – достаточно суровое наказание.

Что касается избрания меры пресечения, тут ни в коем случае нельзя всех уравнивать и вводить только одну меру – заключение под стражу. Все люди разные, обстоятельства дела могут быть разными, и у судьи должна быть альтернатива и возможность к каждому подойти индивидуально.

Если человек, которого обвиняют в незаконном хранении и ношении оружия, применил его и нанес вред другим людям, его надо заключать под стражу, с этим никто не спорит. Но если у человека нашли оружие, но при этом никаких последствий нет, он его не применял, тогда суд должен иметь возможность применить другую меру пресечения. Это должно зависеть от обстоятельств дела, нельзя всех уравнивать и ко всем применять одну норму.

Надо учитывать и тот факт, что в Абхазии обвинить в незаконном ношении или хранении оружия можно очень многих. По его словам, если сотрудники правоохранительных органов выйдут на сухумскую набережную, они могут за час выявить десяток людей, которые ходят с оружием и нарушают закон. По логике разработчиков проекта всех можно сразу без суда заключать под стражу на неопределенный срок. А если у человека на иждивении, например, малолетние дети или инвалиды-родители, и при этом он не совершил ничего, у него только нашли оружие? Как быть?

«Одни носят оружие для понта, другие – для самообороны, один человек неадекватный и может пускать оружие в ход по любому поводу, другому оно нужно для защиты себя и своей семьи. Нельзя забывать и о том, что «кровную месть» в Абхазии тоже никто не отменял. Когда в государстве будет наведен порядок и каждый человек будет знать, что на улице ему ничего не угрожает, тогда можно принимать такие законы», – считает юрист.

Наш собеседник надеется на то, что депутаты не проголосуют за такой закон, а президент его не подпишет, ведь ни для кого не секрет, что и многие депутаты тоже носят оружие.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия