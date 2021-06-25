Гахария начинает третьим

Грузия вступает в летнюю предвыборную лихорадку, политическую температуру повышает экс-премьер-министр Георгий Гахария. Его партия «За Грузию» снова оказалась на третьем месте по данным соцопроса, проведенного Edison Research по заказу ТВ «Формула».

Партии экс-премьер-министра Георгия Гахария еще не исполнился и месяц, но уже во втором соцопросе она с 10 процентами занимает третье место после правящей «Грузинской мечты» (25%) и «Нацдвижения» (19%). Сначала о таком раскладе сообщил оппозиционный ТВ «Мтавари», опубликовав 23 июня данные опроса, заказанного им французской компании Ipsos. А накануне почти такой же расклад политических сил на предстоящих муниципальных выборах установил Edison Research по заказу ТВ «Формула».

Кроме того, по этим данным, Георгий Гахария и после ухода в оппозицию сохранил за собой статус самого рейтингового политика. И уже второй день председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обращает всеобщее внимание на то, что «Мтавари» со своим гендиректором Никой Гварамия аффилирован с «Нацдвижением» и его основателем Михаилом Саакашвили, а владелец «Формулы» – бывший министр обороны Давид Кезерашвили, который, как утверждают в правящей партии, финансирует партию Гахария.

Поэтому Ираклий Кобахидзе называет данные соцопроса Ipsos и Edison Research желаниями, выдаваемыми оппонентами власти за действительность:

«Позавчера мы видели сны Гварамия, вчера Кезерашвили, и объяснить их сны очень просто – они мечтают о том, чтобы состоялась коалиция «Национального движения» и Гахария. Очень просто расшифровываются их сны обнародованными ими данными. Конечно, это сны, мы уже привыкли на прошлых выборах – они никогда не могли предугадать итоги. По очень простой причине – эти исследования продиктованы политическими интересами».

Еще накануне Ираклий Кобахидзе в подтверждение своих подозрений говорил о странном совпадении: Георгий Гахария и его однопартийцы два дня назад остановились в той же гостинице в Вашингтоне, что и лидеры «Нацдвижения» с Михаилом Саакашвили.

В «Нацдвижении» и в партии Гахария категорически опровергают их сотрудничество.

Сам Георгий Гахария на своей странице Facebook написал «Нет подбросу!» (Это слоган, с которым в бытность его министром внутренних дел гражданские активисты и правозащитники устраивали акции протеста против подброса полицейскими задержанным наркотиков), и разместил фотоколлаж, в центре которого он сам, слева от него Бидзина Иванишвили, а справа – третий президент, лидер «Нацдвижения» Михаил Саакашвили. Так бывший премьер-министр решил ответить тем, кто считает его проектом Иванишвили, и тем, кто обвиняет его, новоиспеченного оппозиционера, в связях с «Нацдвижением».

В самом «Нацдвижении», как и в ряде других оппозиционных партий, положительно встретили данные соцопроса, обращая внимание на то, что в них правящая «Грузинская мечта» не набирает 43%. То есть партия власти, согласно взятым по соглашению Мишеля обязательствам, должна провести внеочередные парламентские выборы.

Лидер фракции «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе обратила внимание также на ту часть опроса, в которой говорится, что большинство опрошенных намерено проголосовать за единого кандидата от оппозиции на пост мэра Тбилиси. При этом, по данным опроса, за лидера «Нацдвижения» Нику Мелия готовы проголосовать 17%, за действующего мэра, генсека «Грузинской мечты» Каху Каладзе – 32%, за Георгия Гахария – 15%, что для Хатии Деканоидзе стало поводом вновь призвать оппозицию объединиться вокруг «Нацдвижения».

«Грузинская мечта», по опросу, не приближается даже к 40%. Если оппозиция проведет обдуманную предвыборную кампанию, у «Грузинской мечты» на выборах в местные органы самоуправления не будет никакого шанса на победу», – резюмировала Хатия Деканоидзе.

Впрочем, оппозиционные коллеги ЕНД в парламенте давно отклонили это предложение. Местные выборы, тем более на фоне утвержденных сегодня во втором чтении поправок в избирательный кодекс, значительно увеличивают шансы маленьких партий утвердиться в регионах.

«Если бы завтра были выборы, «Грузинской мечте» было бы трудно набрать необходимые 43%, и все из-за Гахария», – полагает политолог, бывший советник Бидзины Иванишвили Гия Хухашвили. К Гахария уйдет так называемый мобилизационный сегмент, которому не нравится «Грузинская мечта», но и возвращения «Нацдвижения» они тоже не хотят:

«У Гахария был личный авторитет, рейтинг во время премьерства, и сейчас он это переводит в собственный политический рейтинг. Но пока – это рейтинг ожидания, что является довольно шатким параметром. Он может обернуться и большим коллапсом. Он должен подтвердить все это. Думаю, его реальный результат (на предстоящих выборах) возможен в большом диапазоне от нуля до 15%. Он больше ситуационный соратник оппозиции, чем их противник. Да, стратегически, возможно, он оппонент, но на данном этапе электорат Гахария – это однозначно электорат «Грузинской мечты». Что касается остальной оппозиции, у них особых козырей в этом плане нет. Ключ к 43-процентному барьеру в руках Гахария. Чем больше набирает Гахария, тем меньше вероятность того, что «Грузинская мечта» сохранит власть. Сейчас «Грузинская мечта» будет стараться выкинуть из политической игры Гахария, и надо еще посмотреть, как Гахария сможет держать удар. На самом деле мы пока что слышали только его заявку, в реальных политических баталиях мы его еще не видели».

А политолог Вахтанг Дзабирадзе с учетом того, что в рейтингах за Гахария идет Каха Каладзе, не видит смысла в выдвижении единого оппозиционного кандидата на пост мэра Тбилиси:

«Не думаю, что оппозиция сможет договориться по единому кандидату и что этот кандидат выиграет выборы. Я считаю, что судьба выборов мэра Тбилиси уже решена: Каха Каладзе безусловный лидер».

Однако пока Каладзе официально о своих намерениях не заявлял.

Сегодня же стала известна точная дата проведения муниципальных выборов. Они состоятся второго октября.

СПРАВКА «Эха Кавказа»

Данные соцопроса, проведенного Ipsos по заказу оппозиционной телекомпании «Мтавари». Опрошены 1000 человек по всей Грузии 7-17 июня.

«Если бы завтра состоялись муниципальные выборы, за какую партию вы бы проголосовали?» Ответы распределились следующим образом: