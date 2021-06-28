«Запомнился он своим преданным отношением к Бидзине Иванишвили»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поделился с депутатами своими планами на будущее и отчитался о проделанной работе. Своим мнением о работе главы правительства делятся пользователи социальных сетей.

– Чем вам запомнился Ираклий Гарибашвили?

Мариам: Ираклий Гарибашвили не запомнился мне абсолютно ничем. Что вообще можно запомнить об этом человеке? Не знаю, что он там говорит и какие заслуги себе приписывает, но я лично считаю, что он не сделал ничего важного.

Александр: Господин Ираклий Гарибашвили мне запомнился своим справедливым правлением, чувством ответственности перед народом и прощением штрафов тем, кто нарушал ограничения во время пандемии, по его же словам, он национальный герой. Это в шутку, а если честно, то господин Гарибашвили – прекрасный пример того, как любой бездарный и ничем не примечательный человек может стать премьер-министром. Он очень «мелкий» человек. Я сейчас в ожидании того, когда же он подпишет новый «Георгиевский трактат»?

Татьяна: Срок его правления не настолько большой, чтобы говорить о каких-то глобальных изменениях, но уже тот факт, что в период его нахождения на посту отменили штрафы за нарушения режима во время пандемии, вызывает уважение. Потому что сейчас люди находятся в стесненном финансовом положении, и штрафы очень накладно сказываются на их бюджете.

Саша: По словам Бидзины Иванишвили, Ираклий Гарибашвили – его достойный преемник, последний тоже отзывался об экс-премьере, как о мудром человеке. Было бы банально вспоминать (дорогие) наручные часы Ираклия Гарибашвили, но логично. По его же словам, сказанным в одном из последних интервью, он ориентируется на то, чтобы заниматься делами. Ничего не говорит и даже не думает о непотизме и коррупции, зато любит говорить о наших «героях-полицейских» и высоких стандартах их ведомства. Он также запомнился мне странным чувством юмора. Президент Украины Зеленский лучше исполняет роль главы государства, чем наш премьер-министр, которому бы подошла роль комика.

Торнике: Я помню первое упущение Ираклия Гарибашвили: в 2013 году государство, которым он руководил, не смогло защитить нескольких активистов в День борьбы с гомофобией, которых разгоняли тысячи людей. Помню, как он постоянно выражал свое отвращение к «Национальному движению». Запомнился он и своим преданным отношением к Бидзине Иванишвили, своими коррупционными связями.

Кетеван: Он не запомнился ничем хорошим, для народа нашего государства он не сделал ничего полезного. Он всячески пытается показать, что стоит выше рядовых граждан Грузии, не упускает возможности превознести себя в каждом комментарии, похвалить себя, как он сам утверждает, за большие успехи. Вот только мы таковых не видим. Может, он делает страну лучше только для себя? Наверное, так и есть, потому что для народа он ничего не сделал, вот как я его запомню.

Марина: Про Гарибашвили я не могу сказать ничего особенного. Пост премьер-министра, если я не ошибаюсь, он занял еще в 2013 году, с тех пор страна совершенно перестала развиваться. Вряд ли кто-то сможет вспомнить хоть одну его заслугу перед народом, исходя из этого я делаю вывод – его повторное назначение на этот пост было огромной ошибкой. Я считаю, что пришло время увидеть во главе правительства новое лицо, совершенно новую силу. Хочу видеть эту страну без Гарибашвили и «Грузинской мечты». Пора привести к власти человека, который поведет страну в лучшее будущее.