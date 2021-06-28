Народный защитник и епископ: встреча в пансионе 

Двери детского пансиона в Ниноцминда сегодня открыли Народному защитнику Грузии Нино Ломджария. Психологам и представителям аппарата омбудсмена дали возможность побеседовать с воспитанниками учреждения, находящегося под патронажем патриархии. Бывшее руководство пансиона отказывалось впускать в учреждение представителей офиса Народного защитника в течение длительного периода.

Нино Ломджария провела в пансионе около четырех часов. Последний раз представители аппарата омбудсмена смогли попасть в это учреждение в 2018 году. С тех пор, теперь уже бывшее руководство детского пансиона, отказывалось впускать Народного защитника к детям. Ввиду того, что сегодняшняя встреча была первой за столь длительный срок, она носила скорее ознакомительный характер, сказала Нино Ломджария по ее завершении. В то же время, по словам омбудсмена, чувствовались некоторое отчуждение и страх, исходящие от детей по отношению к ней. Но это, говорит Народный защитник, неудивительно, учитывая, что все это время дети практически не слышали о ней ничего хорошего:

«Как я говорила и до этого, конечно, есть определенное отчуждение со стороны детей, какие-то ложные представления и страхи, поэтому главной целью этого визита было познакомиться с ними, войти в контакт. Мы побеседовали, и, разумеется, визиты продолжатся. Также мы, насколько это было возможно, ознакомились с документацией, и у нас есть первые рекомендации. В первую очередь необходимо привести в порядок документацию (…) На первый взгляд нет полноценной базы данных детей. Есть несколько списков, которые мы целый день сравнивали, я не буду спешить с выводами, но определенные различия в этих списках есть».

При этом, как говорит Нино Ломджария, от нового руководства пансиона они увидели полную готовность к сотрудничеству. «Наши двери полностью открыты», – сказал в свою очередь новый руководитель учреждения – епископ Иаков. По его словам, они учтут все рекомендации, которые получат от Народного защитника. При этом епископ полагает, что в настоящее время главный вызов, перед которым стоит детский пансион, – суметь как можно быстрее преобразовать его в т.н. дома малого, семейного типа. Для этого необходимо найти территорию под их строительство, а затем и построить их там. Предполагается, что таких домов будет несколько, сказал владыка Яков. Он не уточняет, на какие средства планируется провести эту реорганизацию, но говорит, что это будут не бюджетные деньги. По словам нового руководителя пансиона, в настоящее время там находится 15 воспитанников. Один из них изъявил желание покинуть учреждение, и сейчас соцработники ищут для него место в Тбилиси:

«Я уже сказал, что те, кто не захочет оставаться здесь, – не останутся. Насилие недопустимо – ни в отношении детей, ни в отношении взрослых (…) В целом ситуация исправилась. Просто пансион был под давлением последние два месяца. На детей подействовало и то, что они эти два месяца были как в плену. Я вас (журналистов) не обвиняю, вам было интересно, что происходило здесь. Но дети не выходили на улицу, отсюда и отчуждение. Сейчас они уже сравнительно лучше идут на контакт. Я думаю, что после второй, третьей, десятой встречи с (Народным защитником) они будут более открытыми».

Майя Мгелиашвили, представляющая международную организацию World Vision, говорит, что мониторинг учреждения продолжится, а с детьми, остающимися в пансионе, будет работать психотерапевт.

«Те дети, которые на сегодняшний день остаются здесь, не говорят о случаях насилия. Именно поэтому соцработники не перевели их отсюда (…) С детьми, которых перевели, работает другая команда. Мониторинг мы продолжим до тех пор, пока здесь будут оставаться дети. Также продолжится работа соцработников. С нашей стороны мы предложим детям услуги психотерапевта для улучшения их состояния», – сказала Майя Мгелиашвили.

Детский пансион в Ниноцминда оказался в центре внимания после того, как Народного защитника отказался впускать к детям бывший глава учреждения – владыка Спиридон, несмотря на то, что у правозащитника была информация о насилии над некоторыми детьми, полученная из правоохранительных органов.

По данным Народного защитника, в течение последних пяти лет было возбуждено три уголовных дела по фактам возможного насилия в отношении несовершеннолетних подопечных пансиона, и еще одно – по изнасилованию. После этого в учреждении началась череда проверок. Более половины детей, воспитывавшихся в пансионе, были переведены под другие формы опеки или возвращены в биологические семьи.

МВД возбудило уголовные дела на основании свидетельств бывших воспитанников. 14 июня бывший глава учреждения – владыка Спиридон, как заявляется, по собственному желанию ушел с занимаемой должности. Как продвигается следствие в настоящее время, органы пока не сообщают.