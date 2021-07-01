Женева без компромиссов

53-й раунд переговоров по безопасности и стабильности на Южном Кавказе, который проходил 29-30 июня в Женеве, вновь не привел ни к каким существенным подвижкам. Стороны обвиняют друг друга в срыве переговоров и неконструктивной позиции.

Очередной раунд Женевских дискуссий завел переговорный процесс в еще больший тупик. Две рабочие группы должны были обсудить вопросы безопасности и гуманитарную ситуацию, но по итогам консультаций обвинили друг друга в деструктивном подходе. Грузинская сторона назвала действия России на территории самопровозглашенных республик фактической аннексией территорий. Речь идет о селе Аибга Гагрского района Абхазии, часть территории которого теперь числится в российском земельном реестре. В заявлении МИД Грузии, в частности, говорится:

«Грузинская делегация жестко поставила вопрос о провокационных шагах Москвы по одностороннему установлению грузино-российской государственной границы на сегменте оккупированной территории и присоединения части села Аибга к Краснодарскому краю, что было оценено как процесс незаконной аннексии. Было отмечено, что деструктивные попытки России по насильственному изменению суверенных границ в Европе являются незаконными и не могут повлечь каких-либо юридических результатов, поскольку они грубо нарушают фундаментальные нормы международного права и подрывают основанную на правилах международную систему».

В Тбилиси считают попытки Москвы создать единое социально-экономическое пространство с Сухуми грубым нарушением международного права. Впрочем, оппоненты Тбилиси, в свою очередь, обвинили грузинскую сторону в торпедировании переговорного процесса путем попыток исключить Сухуми и Цхинвали из обсуждения региональных проблем на международном уровне. В частности, представители самопровозглашенных республик заявили, что инициированная Грузией и принятая 17 июня Генассамблеей ООН резолюция о положении внутренне перемещенных лиц пытается навязать мировому сообществу одностороннее, политизированное и искаженное видение проблемы беженцев. В связи с этим Сухуми и Цхинвали отказались обсуждать вопрос их возвращения:

«В очередном тексте резолюции по беженцам и перемещенным лицам, который не отличается от принятых ранее, говорится о подтверждении права всех ВПЛ и беженцев и их потомков на возвращение «в их дома на всей территории Грузии, в том числе Абхазии и Южной Осетии». Авторы резолюции умалчивают о том, что появление упомянутых беженцев и перемещенных лиц непосредственно связано с развязанными Грузией войнами против Южной Осетии и Абхазии. Не говорится и о том, что из более чем ста тысяч осетин, бежавших от этнических чисток с территории Грузии и нашедших убежище в Южной Осетии и Российской Федерации, вернуться в свои дома удалось считанным единицам. Умалчивается, что правительства Южной Осетии и Абхазии по собственной инициативе вернули в места постоянного проживания десятки тысяч грузинских беженцев. Внесенный Грузией текст резолюции не только не учитывает сложившиеся политические реалии, в частности, то обстоятельство, что Южная Осетия и Абхазия являются независимыми государствами, но и доказывает полное отсутствие у Грузии стремления найти решение сложных гуманитарных проблем», – говорится в совместном заявлении абхазской и югоосетинской делегаций в Женеве.

Представители властей самопровозглашенных республик настаивают на своем праве принимать участие в обсуждении данной проблемы в стенах ООН. «А до тех пор, пока будут продолжаться политические игры вокруг проблемы беженцев за спиной Абхазии и Южной Осетии, обсуждение ее в рамках Женевских дискуссий не будет иметь никакого смысла», – заверяют в Сухуми и Цхинвали.

Негативное отношение к принятой Генассамблеей ООН резолюции высказала и Москва. Российский МИД фактически обвинил Тбилиси в намеренном срыве переговоров в Женеве:

«Российская, абхазская и югоосетинская стороны отметили контрпродуктивность конфронтационной линии Тбилиси, препятствующей поступательной работе, в том числе в гуманитарной группе. В преддверии состоявшегося раунда Грузия вновь внесла в Генеральную Ассамблею ООН откровенно политизированную резолюцию по внутренне перемещенным лицам и беженцам. В условиях, когда представители Абхазии и Южной Осетии по-прежнему лишены права представить в Нью-Йорке свою точку зрения на этот счет, обсуждение данной проблематики в женевском формате вновь оказалось невозможным».

Более того, Москва считает, что ключевая задача по обеспечению стабильности может быть решена лишь при условии заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, и Сухуми и Цхинвали – с другой. При этом, считают в российском МИДе, актуальность подобного документа возрастает на фоне действий США и НАТО «по военному «освоению» территории Грузии и черноморского бассейна»:

«Об этом красноречиво свидетельствуют итоги состоявшегося недавно в Брюсселе очередного саммита альянса, проходящие в настоящее время военно-морские учения НАТО в Черном море «Си Бриз».

В Тбилиси, тем не менее, отмечают: грузинская делегация обозначила в Женеве все основные проблемы в гуманитарной области и вопросах безопасности. Как отмечает МИД Грузии, значительная часть переговоров была посвящена сложной ситуации в области прав человека и гуманитарной ситуации на местах. В частности, отмечены смертельные случаи, вызванные ограничениями на свободное перемещение через линию оккупации и серьезными социально-экономическими последствиями для местного населения. Отдельно был поднят вопрос освобождения граждан Грузии Зазы Гахеладзе, Ираклия Бебуа и других, а также осуществления правосудия для виновных в убийствах Гиги Отхозория, Арчила Татунашвили и Давида Башарули.

Впрочем, единственное, о чем удалось договориться, – следующая встреча в Женеве пройдет 12 и 13 октября этого года.