«Европейская Грузия» присоединится к «Маршу достоинства» в защиту прав ЛГБТ

Партия «Европейская Грузия» присоединится к «Маршу достоинства», который 5 июля в Тбилиси проведут ЛГБТ-активисты. Об этом говорится в заявлении партии, распространенном накануне, 3 июля.

«Наш долг – защищать свободу выражения мнений и не позволять никому прибегать к насилию, не допускать подстрекательств. Гомофобия - серьезная проблема для нашего общества, поскольку сексуальным и гендерным меньшинствам приходится жить в страхе. Наш долг – защищать права угнетенных. Это вопрос не только этих меньшинств, но также свободы и достоинства каждого из нас», - сказано в заявлении.

Одновременно «Европейская Грузия» говорит о необходимости борьбы с «фашистскими силами», подразумевая под ними антизападные и ультраправые организации, которые уже долгое время требуют от властей принять «закон о запрете пропаганды ЛГБТ». «Подавляющее большинство этих сил являются пропутинскими и служат интересам России в Грузии. Эти силы действуют при поощрении и поддержке правительства Грузии, поэтому ответственность лежит на «Грузинской мечте». Общественность должна заставить власти ограничить их», - отметили в партии.

«Марш достоинства» станет заключительным событием прайд-недели – серии мероприятий, посвященных гендерному равноправию и защите прав человека. 1 июля неделя открылась показом документального фильма. Мероприятие, среди гостей которого были иностранные послы, проходило на фоне беспорядков. Сорвать показ пытались гомофобы из ультраконсервативных и антизападных организаций. Полиция задержала более 20 человек.

Сегодня радикалы планируют установить на проспекте Руставели палатки, чтобы помешать проведению «Марша достоинства». Одновременно 5 июля в храме Кашвети, напротив парламента Грузии, патриархия проведет молебен, чтобы таким образом в очередной раз заявить о неприемлемости «пропаганды извращенного образа жизни» и «активностей ЛГБТК+».

«Марш достоинства» пройдет под девизом «Выходи за солидарность». В Tbilisi Pride подчеркивают, что он не имеет ничего общего с гей-парадом в его традиционном виде и преследует совсем другие цели.