Госдепартамент США осудил нападения на гражданских активистов и журналистов в Тбилиси

США осудили насилие, вызванное попыткой правозащитников провести «Марш достоинства» в защиту ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, размещенном в Twitter.

«Мы осуждаем жестокие нападения 5 июля в Грузии на гражданских активистов, представителей сообщества и журналистов. Руководство Грузии и правоохранители должны защищать конституционные права на свободу выражения мнений и собраний, а также привлечь к ответственности тех, кто причастен к насилию», – сказано в сообщении.

Как пишет «Новости-Грузия», представители и сторонники различных ультраконсервативных организаций вместе со священнослужителями 5 июля собрались на проспекте Руставели, обещая во чтобы то ни стало не допустить проведения «Марша достоинства» – шествия с социальными и политическими требованиями, организованного ЛГБТ-активистами из организации Tbilisi Pride (Тбилиси Прайд).

Участники гомофобной акции разгромили офисы Tbilisi Pride и их партнерских НПО. Избиты были десятки сотрудников СМИ, освещавших события.

Несмотря на многочисленные факты насилия, в течение всего дня присутствие и участие полицейских сил оставалось небольшим. Вечером 5 июля полиция сообщила, что в административном порядке задержаны восемь человек.

Ранее по факту нападения на журналистов МВД возбудило уголовное дело по статьям «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и «насилие».