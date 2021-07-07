После Тамар Жвания. Кто посчитает по осени

Сегодня начались собеседования с кандидатами на посты в грузинской избирательной администрации, включая самый главный. Среди кандидатов оказался человек, известный как специалист по вопросам здравоохранения, ранее значившийся среди жертвователей «Грузинской мечте». Кто станет новым главой ЦИК – вопрос приобретает особую важность за три месяца до муниципальных выборов, которые по своей сути намного больше, чем муниципальные выборы.

«Мой девиз – выборы не должны быть сфальсифицированы», – провозгласил Вилли Пачкория, кандидат на пост главы ЦИК журналистам после собеседования в администрации президента. На эту должность, которая освободилась первого июля после ухода с поста Тамар Жвания, претендуют восемь кандидатов.

Среди них представители профильных НПО, действующие сотрудники ЦИК, но Вилли Пачкория привлек особое внимание СМИ по двум причинам: до последнего он позиционировал себя как специалист по управлению системой здравоохранения, учредил Ассоциацию медицинских клиник. А еще Пачкория, согласно данным грузинского филиала Transparency International, в 2013-14 годах дважды жертвовал правящей «Грузинской мечте» деньги в размере 15 тысяч лари. Хотя сам Пачкория точную сумму сегодня не вспомнил, лишь отметил, что деньги были кровные, а сумма незначительной:

«Это были личные сбережения, сумму точно не помню, не стану называть, чтобы не ошибиться, но она не была большой. Это было маленькое сбережение, что у меня было. Но я пожертвовал в 2013-м. Это я сделал потому, что желал стране стратегического развития, хотел, чтобы мы жили в лучшей стране. С 2016 года я уже дистанцировался от правящей политической партии».

Конкурсной комиссии, созданной при администрации президента, в течение двух дней предстоит, помимо соискателей на пост главы ЦИК (их должно быть двое), определить и кандидатов в члены избирательной администрации. На два вакантных поста претендуют 16 человек.

Георгий Клдиашвили – исполнительный директор Института развития свободы информации (IDFI), сопредседатель комиссии, рассказал журналистам, на какие критерии обращают внимание в ходе собеседования:

«Есть несколько кандидатов, у которых в недавнем прошлом была партийная принадлежность, и мы об этом тоже будем ставить вопросы. Это должность требует независимости, беспристрастности в деятельности, один из фундаментальных принципов в том, что партийная принадлежность должна быть исключена в этом случае».

У оппозиции есть свои критерии. Они ждут встречи с кандидатами. К бывшему руководителю ЦИК Тамар Жвания у оппонентов власти много претензий. Именно ее винят в том, что в октябре прошлого года на парламентских выборах правящая «Грузинская мечта» смогла вновь остаться у власти.

Паата Манджгаладзе, депутат от «Стратегии Агмашенебели», назвал три критерия, которым должны соответствовать новые глава и члены Центризбиркома:

«Председатель и члены ЦИК должны быть профессионалами, принципиальными и объективными. Если «Грузинская мечта» будет руководствоваться другими критериями, скажем, лояльностью кандидата к правящей партии, мы в этом процессе не будем участвовать и такой подход (власти) не будет служить главной идее - восстановлению доверия к избирательному процессу».

Об ожиданиях власти от этого процесса рассказал заместитель председателя парламентского комитета по процедурным вопросам Гурам Мачарашвили:

«Мы бы очень хотели, чтобы парламентская оппозиция проявила объективность, обращала внимание на опыт кандидатов, профессионализм, и с учетом этого мы будем принимать решение. Мы хотим выбрать председателя и членов ЦИК при значительном кворуме».

Подбор кандидатов происходит по новым правилам, принятым на основе соглашения Мишеля. В этом договоре есть также обязательство «Грузинской мечты» провести досрочные парламентские выборы, если она в октябре на муниципальных выборах не сможет набрать более 43% голосов избирателей. Потому выбор нового председателя ЦИК, которому предстоит провести ключевые выборы, приобретает особое значение.

Утвержденный конкурсной комиссией список кандидатов президент Саломе Зурабишвили в течение трех дней должна направить парламенту. За кандидата на пост главы ЦИК для его утверждения должны проголосовать не менее 100 депутатов. А это больше, чем насчитывает парламентское большинство «Грузинской мечты» (у которой сейчас из 150 – 84 мандата). В случае поддержки оппозицией, нового председателя Избирательной администрации утвердят сроком на пять лет, без участия оппозиции правящая сила сможет утвердить ту же кандидатуру сроком лишь на шесть месяцев, по истечении которых будет объявлен новый конкурс. Но это уже после муниципальных выборов, которые для «Грузинской мечты» могут оказаться судьбоносными и, возможно, завершат ее пребывание у власти до 2024-го.