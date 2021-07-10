БДИПЧ остро критикует процедуры отбора судей Верховного суда Грузии

Выдвижение кандидатов в судьи в Верховного суда (ВС) Грузии проходило в обстановке отсутствия общественного доверия к независимости судебной власти. Об этом говорится в третьем промежуточном отчете Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о назначении судей ВС, сообщают «Новости-Грузия».

«Прозрачная, справедливая и заслуживающая доверия система имеет фундаментальное значение для независимости судебной власти во всех странах. В процессе отбора не было четких стандартов и руководящих принципов, что отрицательно сказалось на успехе равных условий для кандидатов», - резюмировал глава БДИПЧ Маттео Мекаччи.

В промежуточном отчете подчеркивается, что в последние годы гражданское общество и международные наблюдатели часто выражали опасения относительно эффективности судебной системы Грузии, в том числе ее органа судебного надзора, Высшего совета юстиции (ВСЮ), уполномоченного представлять парламенту кандидатов в судьи ВС.

БДИПЧ напоминает, что 19 апреля 2021 года правящая партия и часть парламентской оппозиции при посредничестве ЕС подписали соглашение, одним из главных пунктов которого являлась амбициозная судебная реформа. Несмотря на обязательства приостановки выдвижения новых судей Верховного суда до рассмотрения вопроса, «парламент не смог предоставить ВСЮ формальную правовую основу для прекращения процесса». В результате ВСЮ продолжил отбор, заслушивая и оценивая кандидатов в трех параллельных конкурсах в течение весны 2021 года, сказано в докладе.

Институт ОБСЕ перечисляет множество недостатков, отмеченных при отборе: ограниченное разнообразие кадрового резерва, отсутствие четких стандартов и руководящих принципов в процессе интервью, необеспечение последовательности и справедливости условий.

Наблюдатели БДИПЧ отметили, что, «хотя ВСЮ принял меры по повышению прозрачности процесса и доступа, технические проблемы ограничивали эффективность этих мер». Одновременно, как подчеркивается в отчете, слушания часто проходили в атмосфере непрофессионализма, поскольку члены ВСЮ критиковали друг друга и кандидатов.

По итогам интервью и слушаний каждый из кандидатов получил определенные баллы, а также письменное обоснование. На основе этих оценок был определен список из девяти кандидатов, который представили на рассмотрение парламенту Грузии 17 июня. Как указывают в БДИПЧ, парламент Грузии не пытался внести поправки в законодательство, чтобы устранить ранее выявленные недостатки, и «вопреки своему обязательству» по соглашению от 19 апреля, начал готовиться к голосованию за кандидатов в судьи ВС для их назначения.

Несколько дней назад в парламенте Грузии начали заслушивать кандидатов. Оппозиция бойкотировала процесс, поскольку считает, что назначение судей противоречит духу соглашения от 19 апреля. Аналогичной позиции придерживается неправительственный сектор, а также посол США в Грузии Келли Дегнан. Она неоднократно призывала приостановить процесс назначения до завершения судебной реформы. Недавно Дегнан заявила, что «крайне разочарована» выдвижением, добавив, что Грузия теряет «прекрасную возможность» устранить некоторые недостатки системы, предоставленную соглашением от 19 апреля.