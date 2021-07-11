Оппозиция пришла к офису «Грузинской мечты», требуя встречи с членами правительства

На фоне шума и стычек с полицией прошла сегодня, 11 июля, протестная акция оппозиции у офиса партии власти «Грузинская мечта» в Тбилиси.

Митинг был спланирован в ответ на смерть оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, избитого противниками ЛГБТ-сообщества. Параллельно заседанию членов парламентского большинства у офиса «ГМ» стали собираться активисты разных общественных движений и политических партий, которые считают, что власти должны понести ответственность за события, в результате которых 5 июля пострадали десятки журналистов, сообщают «Новости-Грузия».

Среди участников акции были председатель «Единого национального движения» Ника Мелия, лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе, основательница движения «Дроа» Элене Хоштария и другие. Они настаивали на встрече с представителями властей, главным же требованием собравшихся была отставка правительства.

Ситуация на месте обострилась после того, как демонстранты пытались оставить на стенах протестные граффити – надписи красной краской. Одновременно несколько политиков требовали запустить их в офис. За всем этим последовало противостояние с полицией. Во время напряженности несколько человек были выведены с территории.

Ранее МВД Грузии также распространило заявление, призвав протестующих не выходить за рамки закона о свободе собраний, а организаторов - не допускать призывов к насилию.

В настоящее время ситуация у офиса «Грузинской мечты» спокойная. На месте остаются до десяти протестующих. Одновременно оппозиционные политики и гражданские активисты готовятся к митингу у парламента Грузии. Он начнется в 18:00 под слоганом «Система убивает! Выходи ради жизни».