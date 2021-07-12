«Куплю Актемру». Как абхазские власти провалили борьбу с пандемией

В Абхазии проблемы множатся в геометрической прогрессии, но все они меркнут на фоне разгулявшейся пандемии – она самый главный вызов для власти. И сегодня я буду говорить о том, как наши государственные менеджеры заботятся о здоровье людей. Следуя традиции нашего президента и его окружения, сравню прошлое и настоящее на основе скудных официальных данных, которые предоставляются народу.

Итак, на момент вступления Аслана Бжания в должность президента 23 апреля 2020 года в стране было зафиксировано три случая заболевания COVID-19. Как Валерию Бганба, на тот момент исполнявшему обязанности президента Абхазии, удалось сдержать распространение пандемии в Абхазии, в то время как она уже бушевала в Европе и России, несложно проследить по хронике событий того времени. 2020-й год начался с распоряжения о введении карантина на государственных границах с Россией и Грузией. Мигрантам и лицам без гражданства Абхазии был запрещен въезд в страну. На границе были установлены медицинские посты, оснащенные аппаратами дистанционного измерения температуры, соблюдались меры индивидуальные защиты – маски, перчатки. МИД Абхазии призвал граждан республики воздержаться от посещения стран, в которых зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, и рекомендовал представителям органов власти и общественных организаций приостановить рабочие визиты в страны, где обнаружен COVID-19. Был создан штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, начала работать круглосуточная горячая телефонная линия для населения.

Даже в период, когда в стране шла кампания по выборам президента, организациям и общественно-политическим движениям было рекомендовано не проводить массовые мероприятия. К концу марта Валерий Бганба подписал распоряжение о введении комендантского часа на территории Галского, а затем и Гагрского районов. К этому времени государственные границы с Грузией и Россией были уже закрыты для всех категорий граждан. 9 апреля временно исполняющим обязанности президента был подписан декрет «О введении дополнительных ограничительных мер на территории Республики Абхазия и установлении административной ответственности». Бизнесмены и предприниматели, общественные и международные организации, диаспоры оказывали беспрецедентную медикаментозную и технологическую помощь.

Напомню, что первый случай инфицирования был зафиксирован в Абхазии 7 апреля 2020 года: у вернувшегося из Москвы жителя Гагры был диагностирован COVID-19. Заболевший был вывезен в Гудаутский госпиталь. Все лица, контактировавшие с ним, все жильцы восьмиэтажного дома, в котором он проживал, были изолированы в своих квартирах. Государство и общественные организации обеспечивали необходимыми продуктами весь дом и контролировали состояние жильцов. Таким образом, к моменту передачи власти вступившему в должность Аслану Бжания в стране были зафиксированы единичные случаи ввезенной извне инфекции.

Президент Бжания пошел другим путем. Он поэтапно отменил решения своего предшественника и за полтора года довел статистику до 20 тысяч зафиксированных заболевших и около 300 летальных случаев. Медицинские работники, граждане страны, которые предостерегали от открытия границ и позволяли себе говорить о тяжелой ситуации в больницах, подвергались давлению со стороны власти. Когда недовольство общественности достигло точки кипения, президент предпринял традиционный маневр – 11 мая сменил одного министра здравоохранения на другого. Судя по цифрам, эта мера не принесла никакого результата, заболеваемость и смертность от ковида только растет. И не может она не расти при открытии всех границ, полном отсутствии контроля за заболевшими, несоблюдении режима изоляции и мер безопасности.

Благодаря нашему президенту Абхазия стала раем для российских ковид-диссидентов, которые в массовом количестве, часто уже больные, заезжают в страну и выезжают из страны в плацкартных вагонах поездов, отложив подальше полученные уже в наших больницах положительные тесты на ковид. Доподлинно известно, что люди, которым диагностирована коронавирусная инфекция, отдыхают, работают, ходят на массовые мероприятия, передвигаются в троллейбусах и автобусах без всяких масок. Их никто не контролирует.

Отдельно о массовых мероприятиях: зачастую их организаторами выступают республиканские и муниципальные власти – концерты, фестивали, спортивные мероприятия, фейерверки, выпускные вечера, а вот сейчас еще и московские байкеры решили отметить свой юбилей в Абхазии. Наверное, в Москве не позволили.

В этих условиях комически выглядит такая антиковидная мера, как запрет на работу библиотек, домов культуры, театров. Видимо, им из их кабинетов кажется, что пандемия распространяется сугубо в учреждениях культуры и особенную силу она приобретает в пустых залах библиотек и домов культуры.

А теперь другая реальность. Страницы социальной сети пестрят объявлениями: «куплю Актемру». Актемра – это препарат, который используется в лечении тяжелых случаев заболевания. Судя по статистике, тяжелобольных в нашей стране более полусотни, и ежедневно реанимационные отделения ковид-больниц пополняются новыми пациентами. Неудивительно, что люди рассчитывают только на себя и пытаются самостоятельно купить дорогостоящий препарат. Судя по постам в «Фейсбуке», в больницах рекомендуемого врачами медикамента нет.

Мрачную картину и пессимистические прогнозы пользователей дополняют фотографии умерших и соболезнования под ними. Официальной аналитики нет, поэтому я сошлюсь на своих коллег, которые подсчитали, что летальность от коронавируса составляет 1,4%. «Если вирусом заразятся все «восприимчивые» люди, то есть 70% населения или больше, страна рискует потерять свыше 1% граждан», – пишет на своей странице журналистка и советует власти учитывать, что «там, где медицинская система перегружается, летальность растет».

Но, похоже, руководство страны не испытывает дискомфорта от трагической действительности. Вот и про вакцинацию они вспомнили только тогда, когда Минздрав отрапортовал, что 6 500 вакцин, поступивших в страну, уже использованы и вакцинация завершилась. Одновременно недвусмысленно посоветовали жителям Абхазии, имеющим гражданство Грузии, прививаться в Грузии – граница-то открыта.

Суббота была очень плохим днем. Очередной «рекорд» – пятеро умерших. Теперь официальная цифра (на самом деле, количество людей, умерших от пандемии, больше) составляет 265 «летальных случаев». И каждая эта смерть – на совести власти, которая вместо того, чтобы предпринять усилия по нераспространению пандемии, обеспокоена только собственным выживанием и обогащением.

И еще: сегодня я сравнивала пандемию до Бжания и при Бжания, но с таким же успехом могу сравнить все остальные «сферы жизнедеятельности» нашей страны за недолгий период его правления – от уничтоженной энергетики до разогнанного образования. И результат будет такой же вопиющий. Целенаправленно или по недомыслию? А это как с пандемией: конечно, важно знать, искусственная она или естественная, но первоочередная задача состоит в том, чтобы спасти людей от этой угрозы.

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