Будут судьи от «Грузинской мечты», не будет денег от Евросоюза

Во сколько обойдется Грузии назначение судей Верховного суда, угодных правящей «Грузинской мечте»? Вопрос стал актуален после сегодняшнего заявления пресс-секретаря Еврокомиссии Питера Стано. Утверждение шестерых судей Верховного суда парламентом Грузии 12 июля он назвал упущенной возможностью для грузинских властей доказать свою приверженность всеобъемлющей реформе судебной системы. И это, как следует из заявления Стано, может негативно отразиться на выделении очередного финансового транша ЕС для Грузии.

Упорство «Грузинской мечты» в вопросе назначения судей Верховного суда Грузии может обойтись стране в несколько десятков миллионов евро финансовой помощи от ЕС. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении главного пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности Еврокомиссии Питера Стано. В нем отмечено, что 12 июля утверждение парламентом шестерых из девяти кандидатов в бессрочные судьи Верховного суда противоречит соглашению Шарля Мишеля от 19 апреля, и что сам процесс подбора и назначения судей прошел не в соответствии с европейскими стандартами. А все это может негативно отразиться на предоставлении второго транша макрофинансовой помощи ЕС Грузии:

«Таким образом, голосование – это упущенная возможность для грузинских властей доказать свою приверженность подлинной и всеобъемлющей реформе судебной системы. Эти события несут в себе риск подрыва независимости судебной системы и общественного доверия», – отмечается в заявлении Питера Стано.

Правящую силу предупреждения из Брюсселя, которые прозвучали уже во второй раз с начала процесса назначения судей, не встревожили.

Глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе от имени правящей «Грузинской мечты» успокоил общество, обратив внимание на последнюю часть заявления:

«Мы не считаем, что это так, что есть риск приостановки второго транша или же нарушения каких-либо положений в соглашении Мишеля. Соответственно, нет никакой коллизии. Если вы обратили внимание, в заявлении выражается готовность к переговорам по этим вопросам. Мы думаем, что для нас не составит проблем предоставить нашим международным партнерам аргументы, которыми будут нивелированы высказанные подозрения».

В обратном убежден оппозиционный депутат от партии «Гражданин» Леван Иоселиани. Он, в отличие от большинства оппозиционных коллег, не объявил бойкот процессу утверждения судей, задавал вопросы кандидатам во время собеседований.

Положительным моментом в этом отрицательном процессе Леван Иоселиани видит то, что парламентское большинство «Грузинской мечты» утвердило не всех девятерых кандидатов. Хотя и те шестеро назначенцев не соответствуют двум основным критериям:

«Это профессионализм и компетенция. Не только формально весь процесс утверждения противоречил соглашению Шарля Мишеля, но и по содержанию – эти люди не были готовы занимать такую высокую должность. «Грузинская мечта», практически выкручивая руки всем остальным, силой назначила их бессрочными судьями в Верховном суде. У этого будет большая политическая цена. ЕС рассматривает беспрецедентную помощь для Грузии, речь идет о нескольких миллиардах евро. Если «Грузинская мечта» продолжит так относиться к этому соглашению, Грузия потеряет эту помощь».

В настоящее время, как отмечается на сайте миссии ЕС в Грузии, в стране осуществляется более 200 проектов, на которые совокупно выделено 500 миллионов евро. Ежегодно в Тбилиси из Брюсселя поступает 120 миллионов евро, поясняет директор Центра европейских исследований Фонда Рондели (GFSIS) Каха Гоголашвили. Эта сумма делится на два транша. На этот раз все серьезно, считает Каха Гоголашвили:

«Это не очередное выражение обеспокоенности. Раз упомянули транш, значит, в Еврокомиссии серьезно рассматривают этот вопрос. Речь идет о втором транше макроэкономической помощи на сумму 60 миллионов евро. Обычно перечисление осуществляется летом. И вероятность приостановления помощи высокая. Помимо вопроса судей, остро возникли проблемы незащищенности СМИ, прав меньшинств. Пятого июля власти практически оставили Тбилиси на растерзание радикальным группам. И хотя в ЕС дипломатичны, такие вещи, такое проявление неуважения там не оставляют без ответа – транш приостановят».

Все это, по мнению политолога, негативно отразится на перспективе членства Грузии в ЕС, за которое выступает 80% населения. Каха Гоголашвили добавил, что с одного раза, конечно же, Брюссель отношения не разорвет. Но «Грузинской мечте» следует забыть об амбиции внести заявку на членство Грузии в ЕС в 2024 году.