Госдеп сказал «санкции»

Госдепартамент США прокомментировал беспорядки 5 июля в Грузии и смерть оператора Лексо Лашкарава. Вашингтон внимательно следит за развитием событий и напоминает властям Грузии об их обязанности привлечь всех виновных к ответственности. В «Грузинской мечте» собственной ответственности не видят и, следовательно, не видят и повода для беспокойства. Но так ли все хорошо на самом деле?

США не анонсируют санкции до их введения, но внимательно наблюдают за тем, как грузинские власти реагируют на насилие в отношении СМИ. Это позиция Госдепартамента. Представитель американского внешнеполитического ведомства США Нед Прайс, отвечая на вопрос грузинского журналиста о реакции Вашингтона на смерть оператора телеканала TV Pirveli Лексо Лашкарава после избиения радикалами 5 июля, заявил:

«Мы напоминаем лидерам Грузии и правоохранительным органам об их ответственности защищать всех, кто реализует свои конституционные права. Мы напоминаем об их ответственности по защите журналистов, пользующихся свободой прессы».

При этом официальный представитель Госдепа подчеркнул, что будущее премьер-министра Ираклия Гарибашвили, чьей отставки требуют оппозиционные СМИ и политики, должен решить грузинский народ, но:

«У нас есть несколько механизмов в отношении тех, кто несет ответственность за нарушение прав человека и насилие. И санкции действительно являются одним из таких механизмов. Как вы знаете, мы не говорим о санкциях заранее, пока не примем их, однако мы внимательно наблюдаем за ситуацией в Грузии».

Госдепартамент США призвал власти Грузии привлечь к ответственности всех, кто нападал на мирных демонстрантов и журналистов в Тбилиси 5 и 6 июля. Впрочем, грузинские власти продолжают настаивать: беспорядки были спровоцированы оппозицией и Россией с целью уничтожить грузинскую государственность и церковь. А смерть Лексо Лашкарава – результат не избиения, а передозировки наркотиков.

Позиция же представителей ЕС и США «Грузинской мечтой» интерпретируется как поддержка Брюсселем и Вашингтоном действий правящей партии. Председатель парламентского комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе не видит в комментарии господина Прайса никакой угрозы:

«Ответ был очень общим – в отношении стран, где массово нарушаются права человека, вводятся санкции. Грузия не является страной, где массово нарушаются права человека. Поэтому ничего существенного в этом плане не жду. У оппозиции одно единственное желание: чтобы против Грузии ввели санкции, но я заверяю общественность, что санкции в отношении Грузии никогда не будут введены. Грузия является ведущей страной в регионе с точки зрения стандартов в области прав человека. Под регионом я подразумеваю не только Южный Кавказ, но и всю Восточную Европу. Даже теоретически предположить, что кто-то может наложить санкции на Грузию, нереально».

По словам Самхарадзе, нападение на журналистов 5 июля было неожиданным для полиции, поэтому она и не смогла должным образом защитить представителей СМИ. И это, считает депутат, должно стать уроком на будущее.

В «Грузинской мечте» видят в протестах, которые охватили столицу, желание оппозиции превратить смерть журналиста в политический рычаг, с помощью которого они пытаются сместить правительство. То же самое, отмечают представители правящей партии, было и в случаях с убийством подростка Георгия Шакарашвили или смертью Тамар Бачалиашвили. В том, что Госдепартамент внимательно следит за ходом расследования событий 5 июля, в правящей партии не видят ничего тревожного. Они сами также внимательно отслеживают работу правоохранительных органов, говорит председатель комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили:

«Они следят за ситуацией и ждут завершения расследования. В этом плане нет разницы между позициями официального представителя Госдепартамента и правительства Грузии. Насилие осуждено, ведется расследование, арестованы двадцать человек, следствие продолжается. При нашем правительстве расследование и суд будут проводиться в соответствии с законом, и все приговоры будут выноситься в соответствии с законом. А нездоровые мысли о санкциях в отношении Грузии могут прийти в голову только тем, кто недоволен прогрессом и успехами страны. Но сегодня нам никакие санкции не угрожают».

При этом в оппозиции считают, что санкции, о которых упомянул представитель Госдепартамента, обязательно должны быть введены. Но не против Грузии, а против конкретных лиц в правительстве страны. Как это было сделано в отношении режима Александра Лукашенко, или как это работает в случае с целым рядом российских политиков, говорит представитель партии «Стратегия Агмашенебели» Серго Чихладзе:

«К сожалению, это реальность. «Грузинская мечта», представители ее правительства давно идут по пути Лукашенко и туркменизации. Конечно, результаты этого не заставят себя долго ждать, им придется заплатить очень высокую политическую цену».

Тем не менее как бы политические силы не интерпретировали заявления представителей ЕС и США, очевидно, что Брюсселю и Вашингтону все меньше и меньше нравится происходящее в Грузии. Наблюдатели не исключают, что «Грузинской мечте» в ближайшем будущем придется принести «сакральную жертву». Информационная война, фактически официально объявленная правительству ведущими оппозиционными СМИ, грозит новыми компроматами и разоблачениями. Следовательно, считают многие комментаторы, «Мечте», так или иначе, придется проводить замены на своем политическом поле. Но скамейка запасных премьеров становится все короче и короче.