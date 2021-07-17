Абхазская неделя без вакцины и ограничений

Рост заболеваемости коронавирусом стал самой главной темой минувшей недели. Численность заболевших приближается к 20 000, растет число жертв COVID-19. Вакцина закончилась еще в прошлом месяце, и, судя по неофициальной информации из официальных источников, переговоры с Минздравом России о новых поставках не увенчались успехом. Обещания главы государства, что вакцина поступит в конце июля, зависли в воздухе; теперь ее обещают закупить на какую-то часть средств, подаренных Абхазии на борьбу с пандемией бывшим главой Адыгеи Хазаретом Совменом.

Сложная эпидемобстановка, работа медиков в авральном режиме, переполненные больницы стали темой пресс-конференции министра здравоохранения Эдуарда Бутба, который призывал население к соблюдению мер безопасности. Министр и главный санитарный врач обратились за поддержкой и в парламент. Благодаря общению медиков с депутатами, стало известно, что координационный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией ликвидирован, что лаборатории в Гагре и Очамчыре не работают, а сухумская лаборатория работает на пределе своих возможностей, что отмечены вспышки заболеваемости на курортных объектах, что медикам, работающим в ковид-госпиталях, задерживают заработную плату и не выплачивают надбавки, и так далее. Бутба перечислил рекомендации Минздрава по введению ограничительных мер, которые он огласил ранее и на совещании у президента.

Эти рекомендации и вошли в проект постановления парламента, подготовленный к принятию на внеочередной сессии 16 июля. Однако заседание было сорвано пропрезидентской частью парламентского корпуса, которая проголосовала против его проведения. По сути, парламент предложил президенту вернуться к ограничениям, которые были сняты после вступления в должность Аслана Бжания. С единственной разницей: депутаты не предлагают закрывать государственные границы, а предлагают соблюдать меры безопасности и требовать предъявления положительных ПЦР-тестов при их пересечении. Парламентарии, инициировавшие проведение внеочередной сессии парламента, аргументировали свои предложения статистикой заболеваемости до снятия ограничительных мер. Но обо всем этом стало известно на пресс-конференции, которую дали депутаты парламента после того, как заседание сессии было сорвано. «Вопросы высосаны из пальца», – так прокомментировал повестку дня депутат Батал Табагуа, поддержанный коллегами Раулем Лолуа, Лашей Ашуба и еще шестью депутатами. Этих девяти голосов и воздержавшихся оказалось достаточно, чтобы заблокировать принятие решения по столь важному вопросу.

Еще одно событие недели – интервью президента государственному телеканалу. Редкий случай, когда Аслан Бжания отвечал на вопросы журналиста. Посмотрев только его часть, я поняла, что нежелание главы государства общаться с журналистами вполне логично. Даже на подготовленные его пресс-службой вопросы Аслан Бжания умудрился ответить так, что вызвал бурю негативных эмоций не только в социальных сетях, но и у депутатов парламента и, конечно, у оппозиции. В интервью содержались угрозы, выходящие за рамки корректности, обвинения в адрес депутатов парламента и информация, вызывающая сомнения в своей достоверности. Очень некстати произнес президент Абхазии любимую фразу вора в законе Лени Макинтоша – «У государства на один патрон всегда больше», обвинил депутатов в саботаже и нанесении вреда государству и представил недостоверную информацию о Гагрской даче бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Пытаясь оправдать лоббирование интересов Ткачева, Бжания возвел его в ранг мецената, заявив, что он на свои средства построил садик в городе Гагре. Однако депутаты парламента, обратившись к декларациям Ткачева, выяснили, что таких средств у бывшего губернатора нет, и узнали, как дача, переданная когда-то правительством Абхазии Краснодарскому краю, стала дачей Ткачева, и даже обнаружили, что фирма, на которую оформлена дача, находится в оффшорной зоне. В связи с путаницей между личными средствами и средствами Краснодарского края, прокравшейся в речь Бжания, депутат парламента Гарри Кокая выразил опасения, что такое отношение главы государства представляет опасность для госбюджета.

В остальное время на этой неделе президент, как обычно, демонстрировал высочайшую степень секретности и даже совещание со старейшинами провел в закрытом от журналистов формате. Пресс-служба выдала шаблон об «общественно-политической ситуации», недостойный внимания.

Еще одно совещание, на котором президент в очередной раз пригрозил увольнениями главам администраций районов, погрузило соцсети в иронические опросы о том, кто все еще верит обещаниям президента Бжания.

13 июля жители Очамчырского района вышли на акцию протеста в селе Араду. Поводом для протеста стали действия милиции, которая ночью провела обыски в селах района в рамках борьбы с деятельностью по добыче криптовалюты. Участники акции подчеркивали незаконность действий правоохранителей, указывали на то, что аппараты изымались без предоставления документов об изъятии. Они обвинили власть в том, что чиновники сами владеют крупными криптофермами и пытаются сэкономить электроэнергию за счет людей, у которых в домах стоит от 5 до 10 аппаратов по добыче криптовалюты. Оправдать незаконные действия правоохранителей пытались представители администрации президента, министр экономики и еще ряд чиновников, проводившие всю неделю встречи в районах.

Лидер «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба предложил президенту, прежде чем «идти в народ», признать ошибочным решение правительства о легализации деятельности по добыче криптовалюты.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия