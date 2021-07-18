Парламент Грузии не поддержал ни одного из кандидатов на пост председателя ЦИК

Перед зданием парламента Грузии проходит акция протеста с требованием отставки премьера, организованная СМИ, сообщает «ИнтерпрессНьюс». Акция началась с телевизионного комментария скончавшегося оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава о насилии в отношении него 5 июля. На экране, установленном перед парламентом, также показывают кадры насилия в отношении журналистов.

На месте присутствуют представители различных СМИ и политики. Они требуют наказания всех участвовавших в насилии над журналистами и отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

В данный момент движение на проспекте Руставели перекрыто.

Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил собравшимся перед парламентом журналистам, что единственной функциональной ветвью в государстве остались медиа.

«Вы должны быть здесь, и я здесь, потому что я защищаю и память о Лексо, и защищаю грузинские СМИ, но, прежде всего, стоя здесь, я защищаю грузинское государство. Находиться здесь сегодня - это не просто поддерживать грузинские СМИ, не только поддерживать свободу слова. Я хочу очень ясно показать общественности, что присутствие здесь сегодня – это поддержка единственной функционирующей власти в Грузии, больше не существует суда, больше не существует парламента, не существует правительства, и единственная функциональная ветвь в нашем государстве – это медиа. Сегодня борьба направлена против этих медиа», - заявил Маргвелашвили.

Он также коснулся одного из требований участников акции - отставки Ираклия Гарибашвили.

«Постановка политической ответственности является адекватным требованием. Это адекватное требование никак не исключает уголовной ответственности в отношении всех фигурантов, но политическая ответственность для того, чтобы в другой раз другому премьер-министру не пришло бы в голову связаться в таком грязном альянсе с криминалами, чтобы заплатить политический ответ и устроить политический «погром» в центре Тбилиси», - сказал Маргвелашвили.