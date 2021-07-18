Роман Гоциридзе: Глава МВД должен извиниться и сегодня же подать в отставку

По заявлению депутата парламента Грузии от «Национального движения» Романа Гоциридзе, министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури должен извиниться и сегодня же подать в отставку, сообщает «ИнтерпрессНьюс».

По его же словам, также и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, и правительство должны заплатить политическую цену и уйти в отставку.

Как отметил Гоциридзе в беседе с журналистами, 5 июля глава МВД ни не смог защитить граждан, а он их не защитил.

«Эта власть сегодня – насильническая власть, поэтому министр внутренних дел должен извиниться и сегодня же подать в отставку. Никого они не накажут, они отпустили людей за штрафы в 200 или 2000 лари, некоторым избрали предварительное заключение и потом по-тихому отпустят. Где организаторы, почему не наказывают тех, кто люстрирован перед камерами и мы все знаем, кто они. А это потому так, что их покрывают. Так что, Гарибашвили и правительство должны уйти в отставку и заплатить политическую цену. Исполнители и организаторы должны быть наказаны в уголовном порядке», - заявил Гоциридзе.