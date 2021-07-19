«Хорошо, что Гомелаури вчера не выступил в парламенте, больше лжи пришлось бы выслушать»

Выступление министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури сегодня не состоялось. Вопросы, которые есть у общественности к главному полицейскому страны, остались без ответов. Пользователи социальных сетей поделились с «Эхом Кавказа», о чем они спросили бы у главы МВД.

– Какой вопрос вы бы задали главе МВД Грузии Вахтангу Гомелаури?

Гоча: Министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури я бы спросил о том, почему 5 июля полиция была такой пассивной, когда избивали журналистов? Думаю, сегодня это самый актуальный вопрос. Мне также интересно, что бы он сказал о недавних событиях в Дманиси? Как продвигается расследование, задержан ли кто-нибудь и каковы итоги всего этого? По-моему, об этом нигде не говорилось…

Натела: Основная задача Гомелаури, как министра внутренних дел, – следить за тем, чтобы права человека в Грузии были защищены, чтобы не было беспорядков на улицах. Следить за тем, чтобы люди не боялись за своих детей, не страшились отпускать их на улицу с мыслью, что их там могут избить. Вопросов к министру у меня нет, я просто, как мать, хочу обратиться к нему с просьбой: пожалуйста, постарайтесь обеспечить в стране такую ситуацию, чтобы мы, родители, не боялись бы позволять детям гулять не только днем, но и вечером.

Малхаз: Да, Гомелаури вчера не появился в парламенте, но, мне кажется, это ничего не меняет. Что вообще этот человек может рассказать, чего мы не знаем? Стоял бы у трибуны и на протяжении часа рассказывал о том, какие молодцы представители нынешних властей, хвалил бы полицию и гордился бы каким-то выдуманными заслугами. Какие вопросы могут быть к Гомелаури, учитывая все это? Единственный: когда он понесет ответственность за произошедшее 5 июля? Он снял с себя всю ответственность, и это еще больше подрывает доверие к этому человеку. У меня нет к нему вопросов.

Этери: Вопросов сейчас очень много, учитывая последние события и нежелание министра отчитываться обо всем происходящем перед народом. Но дело тут в другом: я не очень-то верю нашим властям и знаю, что на любой вопрос Гомелаури ответит ложью или же в привычном нашему правительству стиле, на каждый вопрос будет отвечать так: «Раньше все было хуже». Вообще, даже хорошо, что он вчера не выступил в парламенте, больше лжи бы пришлось слушать, по моему мнению.

Бека: После всего того, что произошло на этих акциях, он был обязан выступить перед народом с объяснительной речью. Гомелаури должен был объяснить, что и почему происходило 5 июля, все вопросы к нему сейчас связаны именно с этими событиями. Он обязан посвятить общество в подробности текущих расследований. Такое число случаев беспочвенного насилия в Грузии не совершалось давно, нельзя закрывать глаза на требование людей узнать всю правду. Меня также интересует: какова нынешняя ситуация, как полиция планирует бороться с радикальными группами, если вообще планирует это. Больше мне нечего добавить.

Екатерина: Наверное, не буду оригинальной, если скажу, что главный вопрос, который возникает, это: почему министр внутренних дел не проконтролировал, не распорядился, чтобы жизни журналистов, участников акций в поддержку ЛГБТ-сообщества были защищены 5 июля, как, например, было на следующий день, 6 июля, когда удалось избежать кровопролития и жертв. Почему такие меры не были приняты днем раньше?