Запад пытается спасти Грузию, Грузия – пойти ко дну?

На фоне акции протеста грузинских журналистов прошла встреча премьер- министра Грузии Ираклия Гарибашвили с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. И если журналистов интересовало только, когда глава кабинета подаст в отставку, председателю Евросовета пришлось напомнить грузинским политикам, что ключ успеха Грузии – в исполнении соглашения от 19 апреля. Коснулся Шарль Мишель и назначения судей Верховного суда, назвав этот процесс упущенной возможностью «Грузинской мечты».

«Вы должны знать, что, пока этот человек, Ираклий Гарибашвили, является премьер-министром Грузии, жизнь каждого свободолюбивого гражданина в опасности», – говорится в самом начале обращения журналистов к председателю Евросовета Шарлю Мишелю. Несколько журналистов и руководителей ТВ «Пирвели», «Формулы», «Мтавари» и «Кавкасии» собрались в Тбилиси у здания госадминистрации в то время, когда в Батуми Шарль Мишель встречался с Ираклием Гарибашвили. Главные посылы обращения к председателю зачитала Эка Мишвеладзе, журналист ТВ «Пирвели» и коллега оператора Лексо Лашкарава, жестоко избитого гомофобными группами 5 июля и скончавшегося 11 июля:

«Обращаемся к вам мы, журналисты. С нашими коллегами, их 53 человека, 5 июля физически расправились пророссийские агрессивные группы. Мы - те журналисты, которых вот уже годы оскорбляют и дискредитируют неформальный правитель страны Бидзина Иванишвили и высокопоставленные чиновники его власти. Сегодня с вами о демократическом развитии страны разговаривает тот премьер-министр, который ответственен за карательную операцию 5-6 июля против журналистов, гражданских активистов и представителей меньшинств».

Часть журналистов и гражданских активистов устроили акцию протеста и в Батуми, где сегодня стартовала международная конференция.

До ее начала Шарль Мишель встретился с президентом Саломе Зурабишвили, а потом и с представителями оппозиции и власти. Председателю Евросовета, под эгидой которого 19 апреля было достигнуто соглашение по выводу страны из кризиса, спустя три месяца пришлось вновь говорить о важности данного соглашения. Затронул Шарль Мишель и вопрос о назначении судей Верховного суда, напомнив, что этот вопрос связан с очередным траншем для Грузии от ЕС:

«Мое главное послание ко всем политическим партиям: полное осуществление соглашения от 19 апреля является наилучшим гарантом выполнения Грузией демократической повестки дня, которая входит в интересы страны и ее населения. Особенно важно добиться прогресса в укреплении верховенства закона посредством политических и судебных реформ. Реформа судебной системы – составляющая часть договора и условие для выделения Грузии макрофинансовой помощи ЕС. Недавние поспешные назначения судей Верховного суда совершенно не отражают итоги международных и внутренних консультаций. И это, действительно, упущенная возможность».

Далее Шарль Мишель сообщил, что во время встречи с премьер-министром он затронул вопрос защиты прав человека и СМИ:

«Права меньшинств не являются маргинальным вопросом. Уважение разнообразия и человеческого достоинства имеет решающее значение для наших фундаментальных ценностей, необходимо соблюдать конституционные права на свободу прессы и самовыражения».

«Грузинская мечта» прилежно выполняет свои обязательства, сообщил после встречи с председателем ЕС премьер-министр Ираклий Гарибашвили. В отличие от предыдущих дней, сегодня ему пришлось общаться с журналистами критически настроенных к власти телекомпаний.

Гарибашвили стал рассказывать представителям СМИ о том, как власть осуществляет реформы, как следует обязательствам, как ждет на предстоящих местных выборах множество наблюдателей, чтобы, по его словам, «ни у кого не было возможности для манипуляций».

«А также я сказал ему, что мы абсолютно мотивированы для осуществления и продолжения реформы системы правосудия, которая очень важна для нашей страны. Я ему сказал, что за эти годы мы достигли очень большого прогресса в суде, но этого, конечно, недостаточно. Также хочу вам сказать...» – но тут журналисты решили вернуть премьер-министра в реальность.

«Когда вы уйдете, когда вы возьмете на себя ответственность за 5 июля? Других вопросов нет, батоно Ираклий: когда вы собираетесь подать в отставку?» – перебивая друг друга и главу правительства повторяли представители масс-медиа свой вопрос. И это заставило Ираклия Гарибашвили поспешно ретироваться.

Непримиримый тон представителей власти, упорное нежелание слышать замечания западных партнеров, а также события 5 июля стали главными темами на встрече оппозиции с Шарлем Мишелем. Говорит лидер «Стратегии Агмашенебели», депутат Георгий Вашадзе:

«К сожалению, «Грузинская мечта» свернула с пути интеграции с Европой. Она не желает свободных выборов, хочет давить на граждан Грузии, осуществлять насилие против журналистов, – об этом шла речь на встрече. Мы не сблизимся с ЕС, если процессы будут развиваться так же, как сейчас. В своих публичных выступлениях лидеры «Грузинской мечты» становятся соучастниками антизападной пропаганды».

А представители «Нацдвижения» отмечали, что без индивидуальных санкций против «Грузинской мечты» обойтись нельзя. В то же время они не вспомнили о сожалении, выраженном Шарлем Мишелем по поводу того, что не все партии, в том числе и «Нацдвижение», подписали соглашение от 19 апреля. В нарушении условий этого соглашения представители власти и оппозиции перманентно обвиняют друг друга.