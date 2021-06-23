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Опубликовано обращение Илии Второго к российскому патриарху о Зазе Гахеладзе
Патриархия Грузии опубликовала обращение Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии Второго к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о ходатайстве в освобождении гражданина Грузии Зазы Гахеладзе. В письме говорится, что освобождение Гахеладзе из-под стражи «станет всеобщей радостью для всего грузинского народа».
«Его Святейшеству, Святейшему Кириллу,
Патриарху Московскому и всея Руси.
Ваше Святейшество!
С уважением приветствуем Вас и беспокоим по следующему вопросу: к нам с просьбой о помощи обратились члены семьи Зазы Гахеладзе.
Гахеладзе З.М., проживающий в Каспском районе, в селе Квемо Чала, летом прошлого года, будучи на охоте у исторической крепости Схвило, близ своего села, рядом с временной границей с Цхинвальским регионом, был задержан военнослужащими погранслужбы Российской Федерации.
Как нам известно, в данное время он находится в изоляторе города Цхинвали и ему присудили 12,5 лет (!) тюремного заключения. Это тяжелое испытание как для него самого, так и для его родителей, супруги и несовершеннолетних детей.
Обращаемся к вам с просьбой ходатайствовать за освобождение Гахеладзе З.М. из места заключения и возвращение к семье. Мы хорошо понимаем, что это сложный вопрос, но следует принять к сведению, что Гахеладзе оказался в этом пространстве ненамеренно.
Его освобождение из-под стражи станет всеобщей радостью для всего грузинского народа, который сопереживает ему в связи с этим недоразумением.
Ваше Святейшество, Вы и в прошлом неоднократно помогли нам в подобных ситуациях, за что еще раз выражаем нашу благодарность и надеемся, что и ныне Вы сделаете все от Вас зависящее.
Возносим молитвы о Вашем благоденствии и укреплении в деле служения на ниве Господней.
С любовью во Христе,
Католикос-Патриарх всея Грузии,
Архиепископ Мцхетский и Тбилисский,
Митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский,
Илия Второй», – сказано в обращении.
- Российские военные задержали гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Цхинвальский суд приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ - «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и статья 322 «незаконное пересечение государственной границы».
- Сегодня в селе Квемо Чала прошла акция с требованием освободить Зазу Гахеладзе. Его отец, Михаил Гахеладзе по просьбе Патриарха решил пока не переходить через де-факто границу с Южной Осетией. Ранее он заявлял, что хочет быть задержан российскими военными, чтобы оказаться рядом с сыном.
Другие новости дня
Путин предложил Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок
Президент России Владимир Путин предложил Рамзану Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок. Об этом Путин заявил во время прошедшей по видеосвязи встречи с руководителем субъекта, пишет ТАСС.
По словам президента, Чечня при Кадырове стала одним из самых безопасных регионов России.
«При вашем личном участии, непосредственном, иногда действительно прямом, Чечня стала одним из наиболее безопасных субъектов РФ. Это точно совершенно», – сказал он, обращаясь к Кадырову.
Путин отметил заслуги Кадырова не только в борьбе с террористами, но и в развитии экономики Чечни и обустройстве Грозного.
- Рамзан Кадыров руководит Чеченской республикой уже 14 лет – с февраля 2007 года. На момент назначения Кадырову, который до этого два года возглавлял правительство республики, было 30 лет.
Саломе Зурабишвили пригласила Владимира Зеленского в Грузию
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что пригласила президента Украины Владимира Зеленского в Грузию.
Зурабишвили сегодня находится в Киеве с официальным визитом. Ответный визит Зеленского в Грузию планируется на 18 июля, – пишет «Новости-Грузия».
На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским президент Грузии выразила надежду, что 30-летие грузино-украинских отношений в следующем году будет отмечено на высоком уровне.
«Сегодняшний визит – это только начало укрепления наших политических отношений. Приглашаю президента Зеленского посетить Грузию 18 июля. Я также понимаю, что Крымская платформа имеет очень большое значение, и, как только мы вернемся назад, мы решим в режиме координации, кто будет представителем Грузии при формировании этой платформы, что очень важно.
Несомненно, Грузия будет представлена на этой платформе. Вместе с тем я надеюсь, что в следующем году мы на высоком уровне отметим 30-летие наших отношений, я предложила президенту Зеленскому отметить эту важную дату днями культуры», – заявила Зурабишвили.
Зурабишвили заявила о нормализации отношений с Украиной после охлаждения, связанного с ситуацией вокруг экс-президента Михаила Саакашвили. Она выразила уверенность в том, что украинско-грузинские отношения ещё больше укрепятся.
«Отношения Украины и Грузии возвращаются к норме, которая основана на двух главных принципах, а именно вековой дружбе народов и поддержке суверенитета и территориальной целостности между странами», – сказала Зурабишвили.
- Грузия отозвала своего посла из Киева в мае 2020 года. Это произошло после назначение Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины. Теймураз Шарашенидзе вернулся в Киев в апреле текущего года.
В Абхазии задержан подозреваемый в поджоге автомобиля Виталия Габния
Задержан подозреваемый в поджоге автомобиля абхазского оппозиционера, лидера партии «Апсны» Виталия Габния. Об этом сообщил глава МВД самопровозглашенной республики Абхазия Дмитрий Дбар.
«Человек, который поджег данную автомашину, задержан. Это Дмитрий Аргун. Он даёт признательные показания, находится в милиции. За сутки оперативный состав отработал данное преступление, и оно раскрыто – могу заявить об этом официально», – отметил Дбар.
Глава МВД сделал заявление на пресс-конференции лидеров оппозиции, посвященной ухудшению криминогенной ситуации.
Российские корабль и самолёт открыли огонь в сторону британского эсминца у аннексированного Крыма
Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца «Дефендер» вблизи аннексированного Крыма. В результате эсминец изменил курс. Из-за случившегося в Минобороны России был вызван военный атташе Великобритании в Москве.
Как сообщили в российском силовом ведомстве, инцидент произошел в Черном море в районе мыса Фиолент. «Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал», – говорится в заявлении Минобороны.
В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а в 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца «Дефендер», заявили российские военные.
Для пресечения действий британского корабля российские бомбардировщики использовали четыре осколочно-фугасные авиабомбы, уточняется в сообщении.
В результате этих действий британский эсминец УРО «Дефендер» покинул границы территориального моря Российской Федерации, утверждают в Минобороны России.
14 июня Национальный центр управления обороной России сообщил, что российский флот начал отслеживать действия эсминца «Дефендер» ВМС Великобритании и фрегата УРО «Эвертон» ВМС Нидерландов, зашедших в акваторию Черного моря.
Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, на «Дефендере» проводили совместную тренировку бойцы сил специальных операций Украины, Великобритании и США. Они отрабатывали абордажные действия, заявили в украинском силовом ведомстве.
Минобороны Великобритании заявило, что предупредительных выстрелов по кораблю не было. «Дефендер» совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, говорится в твиттере ведомства.
С 28 июня по 10 июля в Черном море должны пройти совместные учения военных Украины и НАТО Sea Breeze.
Пражский район отказался от переименования улицы советского маршала Конева
Прага не будет переименовывать улицу советского маршала Ивана Конева. Город установил на одном из домов разъяснительную табличку о советском полководце. Об этом сообщил мэр административного района Прага-3, в котором находится улица.
Табличка содержит информацию о военачальнике и некоторые факты его биографии. В тексте, в частности, указано, что Конев командовал Первым украинским фронтом, войска которого первыми вошли в Прагу 9 мая 1945 года.
В табличке также есть информация о том, что Конев руководил подавлением Венгерского восстания в 1956 году. Текст содержит упоминание о визите маршала в Прагу в 1968 году в составе делегации, которая, согласно гипотезе ряда историков, вела разведку перед вторжением в Чехословакию войск Варшавского договора.
Помимо прочего в табличке указаны предыдущие названия улицы. Имя советского полководца пражская улица носит с 1947 года.
Власти отмечают, что схожие таблички установлены и на других улицах Праги. Они выполняют образовательную функцию.
Пояснительная табличка раньше находилась и у памятника Ивану Коневу в Праге. Монумент установили в 1980 году. Весной 2020 года его демонтировали. Муниципалитет района Прага-6, где находился памятник, указав как на противоречивость фигуры маршала для чехов и на конфликты, которые возникали в обществе вокруг скульптуры, не раз становившейся жертвой вандалов.
Тогда же в соцсетях и прессе появились сообщения о возможности переименования улицы Конева в Праге-3. Сейчас памятник находится в депозитарии, мэрия города планировала передать его в строящийся "Музей XX века". Москва резко осудила демонтаж памятника.
Китайский миллиардер получил ещё один срок за участие в митинге
Гонконгский медиамагнат Джимми Лай был приговорен к 14 месяцам тюремного заключения за участие в протестной деятельности, сообщает Би-би-си. Миллиардер уже отбывает наказание по аналогичному делу, и новый приговор продлевает его пребывание в тюрьме до 20 месяцев.
Сейчас 73-летнему Лаю, состояние которого оценивается в один миллиард долларов, грозит еще несколько уголовных разбирательств. Максимальное наказание по соответствующим делам предполагает пожизненное заключение.
Вместе с бизнесменом еще девять гонконгских оппозиционеров приговорены к лишению свободы на сроки от 14 до 18 месяцев. Активистам вменяют подрывную деятельность, терроризм и сговор с иностранными силами.
После того, как в 1997 году Британия вернула Гонконг под китайскую юрисдикцию, Пекин договорился с бывшей английской колонией о базовом принципе существования под названием "Одна страна, две системы". В последние годы центральные власти перестали придерживаться этой договоренности, начав наступление на свободы жителей Гонконга. В 2019 году на острове вспыхнули масштабные протесты против Пекина, в ходе которых полиция задержала свыше десяти тысяч человек.
В 2020 году китайские власти приняли закон "О национальной безопасности территории" Гонконга. В результате деятельность оппозиции на острове была фактически запрещена. За нарушение этого акта в последние месяцы стражи порядка арестовали свыше сотни человек, включая Джимми Лая. Многие активисты бежали за границу.
Известный критик Пекина Джимми Лай – основатель Giordano, азиатского ретейлера одежды, Next Digital, Гонконгской медиакомпании и газеты "Пинго Жибао" (Apple Daily). Он является одним из главных спонсоров Демократической партии.
Украина и Грузия планируют усилить сотрудничество в сфере безопасности в Черноморском регионе
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина и Грузия намерены усилить двустороннее сотрудничество в сфере безопасности в Черноморском регионе.
«Одной из главных задач Украины и Грузии является усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе. Черное море должно быть безопасной акваторией, свободной для судоходства», – заявил Зеленский на совместном брифинге с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Киеве.
Как отметил Зеленский, Украина уже активно работает над усилением сотрудничества в Черноморском регионе со странами-партнерами, в том числе с Грузией. «Я надеюсь, что вскоре мы увидим прогресс», – добавил президент Украины.
Также, по его словам, Украину и Грузию объединяет совместная цель по приобретению членства в Европейском Союзе и НАТО.
Как пишет «Интерфакс-Украина», Зеленский выразил надежду на активизацию сотрудничества по «Крымской платформе» и поблагодарил президента Грузии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, добавив, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.
Президент Украины также отметил, что обсудил с Саломе Зурабишвили вопрос возвращения на родину граждан, которые совершили преступление и были в судебном порядке признаны виновными.
По словам Зеленского, Украина и Грузия планируют активизировать торгово-экономическое сотрудничество и увеличить товарооборот между странами в 2021 году на 25%.
В Южной Осетии наблюдается небольшой рост числа случаев коронавируса
В Южной Осетии выявлено 13 новых случаев коронавируса, – сообщила агентству «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
По её словам, за последнюю неделю наблюдается небольшой рост числа заболевших. При этом эпидемиологическую ситуацию она называет стабильной.
«Мы настаиваем и рекомендуем провакцинироваться тем, кто пока не переболел, так как расслабляться нельзя», – сказала она.
По состоянию на 22 июня, российским препаратом «Спутник V» вакцинировались 270 человек, второй компонент вакцины получили 137 человек. При этом кровь на антитела перед прививкой сдали 1162 человека. Оказалось, что большинство из них уже переболели коронавирусом.
С начала пандемии в Южной Осетии подтверждено 3415 случаев коронавируса, 3359 человек выздоровели. В статистике местные власти не указывают число граждан, погибших от коронавируса.
«Грузинская мечта» не приостановит процесс назначения судей Верховного суда
По решению правящей партии «Грузинская мечта», процесс назначения судей Верховного суда приостанавливаться не будет. Об этом после заседания политсовета партии заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
Он отметил, что парламент заслушает кандидатов в судьи Верховного суда и примет решение об их назначении, – пишет «Интерпрессньюс».
«Для нас непонятны заявления отдельных политиков, будто представление и избрание судей Верховного суда противоречит духу политического соглашения (Шарля Мишеля). Духом соглашения не может быть истолковано то, что прямо противоречит его же тексту. Это обстоятельство обязывает парламент действовать в соответствии с Конституцией Грузии и принципом парламентского суверенитета, заслушать и провести голосование по кандидатам, выдвинутым на должность судей Верховного суда. Регламент парламента Грузии устанавливает беспрецедентно прозрачную процедуру проверки компетентности и добросовестности кандидатов. Согласно именно этой процедуре, парламент Грузии заслушает каждого кандидата и примет решение об их назначении», – заявил Кобахидзе.
Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе назвал решение правящей партии «предательством завтрашнего дня страны».
«Мы услышали заявление руководства «Грузинской мечты» о том, что вы намерены продолжить процесс назначения судей Верховного суда. Это грубое нарушение подписанного соглашения. Это игнорирование почти всех рекомендаций Венецианской комиссии. Такой подход – предательство завтрашнего дня страны, а все, что было до сих пор, 6-месячный кризис – это фикция. Вы стоите во главе этой фикции – мы не допустим, чтобы вы назначили судей, и у страны было правосудие, которое управляется одним человеком и является политизированным. Никто не даст себя обмануть! Наши дети и будущее никому не простят этот дешевый политический ход. Если вы не умеете уважать и выполнять соглашение, вам придется писать это соглашение без нас», – заявил Мамука Хазарадзе на пленарном заседании парламента.
Ранее посол США в Грузии Келли Дегнан призвала парламент приостановить процесс назначения судей.
Республиканцы в США заблокировали проект избирательной реформы
Республиканцы в Сенате США заблокировали инициированный демократами проект реформы избирательных правах граждан. Инициатором документа стала группа законодателей во главе с демократом Джо Манчином.
Законопроект, принятый Палатой представителей в марте, должен был упростить регистрацию для голосования. Документ потребует от штатов отводить не менее 15 дней на досрочное голосование, позволить людям голосовать заочно без объяснения причин, а также передать перераспределение избирательных округов в руки беспартийных комиссий, а не законодательных собраний штатов.
Республиканцы утверждают, что документ нарушает права штатов. После выборов 2020 года контролируемые республиканцами законодательные собрания многих штатов вводят новые ограничения. Экс-президент Дональд Трамп неоднократно делал заявления о фальсификации выборов, но суды не нашли доказательств его утверждениям.
Лидер сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнелл назвал законопроект попыткой демократов навсегда подстроить правила выборов в свою пользу. По словам Макконнелла, демократы пытаются лишить штаты возможности контролировать собственные законы о выборах.
Глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер в заявил, что усилия республиканцев являются попыткой получить партийное преимущество на выборах путем усложнения доступа к голосованию для избирателей, которые склонны голосовать за демократов.
Белый дом заявил, что администрация президента не собирается мириться с попытками республиканцев заблокировать реформу избирательного права. Президент США демократ Джо Байден раскритиковал своих оппонентов и назвал их действия "ещё одной атакой на право голосования".
Не контрабандист и в цхинвальской тюрьме не сидел – глава МВД Грузии отверг обвинения
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури прокомментировал сюжет, вышедший в эфир оппозиционного телеканала «Мтавари». Там утверждалось, что Гомелаури в 90-х годах занимался контрабандой сигарет через Эргнетский рынок. Однажды, утверждает источник «Мтавари», Гомелаури оказался в цхинвальской тюрьме – после того, так как контрабандисты не смогли поделить доходы.
«Я даже не бывал в Цхинвали, даже в детстве. Даже в Рачу ездил не через Цхинвали, а через Терджолу», – сказал сегодня журналистам Гомелаури, назвав обвинения в контрабанде «абсурдом».
По словам главы МВД, в те годы он был рядовым сотрудником охраны семьи президента Эдуарда Шеварднадзе.
Главы МИД «Ассоциированного трио» совершат первый совместный визит в Брюссель
Министры иностранных дел Грузии, Украины и Молдовы – Давид Залкалиани, Дмитрий Кулеба и Аурелиу Чокой 24 июня впервые посетят Брюссель с общим визитом в формате «Ассоциированного трио».
Как сообщили в МИД Грузии, в европейской столице пройдут встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Джозефом Боррелем, исполнительным вице-президентом Еврокомисии по экономическим вопросам Валдисом Домбровскисом, еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархеи. Главы МИД также проведут переговоры в Европарламенте.
«Европейская правда» со ссылкой на МИД Украины пишет, что ключевыми темами визита станут европейская интеграция трех стран, возможности дальнейшей либерализации торговых отношений, новые перспективные направления секторального сотрудничества с ЕС, в частности в контексте реализации Европейского зеленого курса и цифрового перехода.
Стороны также скоординируют позиции по угрозам для безопасности в регионе и обменяются мнениями по подготовке к саммиту «Восточного партнерства» в декабре 2021 года.
«Главы украинской, грузинской и молдавской дипломатии представят Европейскому Союзу совместное стратегическое видение дальнейшего развития трехстороннего формата Ассоциированного трио», – отметили в МИД Украины.
COVID-19 в Грузии: 773 новых случая, 12 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 12 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5211.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 773 новых случая коронавируса. Накануне провели 37 923 теста: PCR-тестов – 17 287, экспресс–тестов на антиген – 20 636.
Выздоровели еще 575 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 360 828, выздоровевших – 346 792.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,04%, за последние 14 дней составляет 2,42%, за неделю – 2,49%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 3957 человек, всего использовано вакцин – 242 451.
Отец Зазы Гахеладзе по просьбе Патриарха не перейдет через де-факто границу
Отец находящегося в цхинвальской тюрьме гражданина Грузии Зазы Гахеладзе – Михаил Гахеладзе решил пока не переходить через де-факто границу с Южной Осетией. Ранее он заявлял, что хочет быть задержан российскими военными, чтобы оказаться рядом с сыном.
Как пояснил Михаил Гахеладзе, он изменил решение по просьбе Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго. Отец Зазы Гахеладзе при этом говорит, что перейдёт на территорию, контролируемую югоосетинскими властями и российскими военными через месяц – если переговоры по освобождению его сына завершатся безрезультатно.
Отметим, что сегодня Зазе Гахеладзе исполнилось 34 года. Его родственники, гражданские активисты и оппозиционные политики планируют провести акцию протеста с требованием освободить задержанного.
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне заявили, что запланированная акция – «провокационная инициатива», которая наносит ущерб переговорному процессу.
Ранее также стало известно, что грузинский патриарх обратится с просьбой об освобождении Зазы Гахеладзе к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
- Российские военные задержали гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Цхинвальский суд приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ - «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и статья 322 «незаконное пересечение государственной границы».
Абхазские партии «Амцахара» и «Айтайра» решили создать политический союз
В Абхазии состоялось заседание президиума провластной партии «Амцахара». На нем приняли решение об объединении в политический союз с политической партией «Айтайра».
Как сообщили в пресс-службе «Амцахара», основной посыл объединения – «необходимость консолидации конструктивных и ответственных сил в интересах народа Абхазии». Партия надеется на стабилизацию общественно-политической ситуации в Абхазии «исключительно в рамках Конституции» и решение возникающих противоречий в обществе «исключительно путем диалога».
«В ближайшее время планируется проведение политсоветов партий «Амцахара» и «Айтайра» для определения дальнейших шагов по реализации соглашения», – сказано в сообщении пресс-службе.
На заседании президиума также обсудили обращение к президенту самопровозглашенной республики Абхазия Аслану Бжания по поддержке Общественного совета при президенте.
Выступившие на политсовете подтвердили свою поддержку инициативе Бжания по созданию Общественного совета, цель которого – «ведение конструктивного диалога, обмен мнениями и выработка единого механизма реализации национальных проектов, идей и планов по развитию государственных и общественных институтов».
«В связи с тем, что в обществе есть запрос на выстраивание диалога между властью и оппозиционными силами, стабилизацию внутренней обстановки в стране, формирование цивилизованной культуры, президиум призвал все политические партии и движения вернуться к работе в Общественном совете при президенте Республики Абхазия, что будет способствовать эффективному взаимодействию общества и государства», – говорится в заявлении пресс-службы «Амцахара».
Штамм коронавируса «Дельта» представляет основную угрозу в США
Штамм коронавируса "Дельта", который впервые был выявлен в Индии, представляет сейчас наибольшую опасность в Соединенных Штатах, заявил во вторник главный советник Белого дома по вопросам медицины Энтони Фаучи.
"Заразность этого варианта несомненно выше, чем оригинального SARS-CoV-2 и варианта "Альфа". Он вызывает более тяжелую форму заболеваний, что отражается в повышенном риске госпитализации", - подчеркнул Энтони Фаучи. По его словам, процент зараженных этим штаммом вируса в США достиг двадцати процентов, увеличившись за две недели в два раза. Вместе с тем, используемые в США вакцины продемонстрировали высокую эффективности в нейтрализации "Дельты". Например, эффективность вакцины Pfizer достигает 88 процентов в предотвращении заражения и 96 процентов - в предотвращении серьезных заболеваний, требующих госпитализации. "У нас есть инструменты. Давайте ими воспользуемся и сокрушим эту вспышку", - призвал Энтони Фаучи.
По оценкам специалистов, штамм "Дельта" является наиболее заразным из нескольких десятков вариантов коронавируса, циркулируемых в мире. В то время, как этот вариант коронавируса вынудил Великобританию отложить планировавшееся ослабление карантинных мер, уровень заражений и смертности в Соединенных Штатах продолжает падать, многие шаты почти полностью отменили различные ограничения. Ношение масок обязательно лишь в общественном транспорте и школах. Невакцинированные болельщики должны будут носить маски во время посещения спортивных мероприятий.
Коронавирус в Абхазии: 113 новых случаев, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 456 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 113 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 63 человека, все - с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 19 человек оценивается как тяжелое, 27 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале пациентка 1952 года рождения.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 19 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 20, в Ткварчельской ЦРБ - 14.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16 480 человек. Зарегистрировано 244 летальных случая. Выздоровели 15 294 человека.
Саломе Зурабишвили прибыла с официальным визитом в Украину
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла с официальным визитом в Украину. Официальная церемония встречи Саломе Зурабишвили пройдет во дворце президента Украины в Киеве завтра, 23 июня. Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии.
«В рамках визита президент Грузии встретится с президентом Украины. Встречи пройдут с глазу на глаз и в расширенном формате. В Киеве запланированы встречи на высшем уровне: с премьером Украины Денисом Шмыгалем и председателем Национальной Рады Украины Дмитрием Разумковым.
Президент Грузии прибыла в Украину вместе с государственной делегацией, в которую входят представители администрации президента, законодательной и исполнительной власти», - говорится в информации президентской администрации.
Илия Второй обратится к российскому патриарху с просьбой освободить Зазу Гахеладзе
Завершилась встреча митрополита Горийского и Атенского Андриа и митрополита Каспийского и Самтависского Дамиана с членами семьи Зазы Гахеладзе.
После встречи митрополит Андриа сообщил журналистам, что Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй обратится с просьбой об освобождении Зазы Гахеладзе к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Как отмечает митрополит, соответствующее письмо уже подготовлено патриархией и в ближайшее время будет отправлено в Москву. Священнослужители, пришедшие на встречу с семьей Зазы Гахеладзе, пожелали им выдержки и терпения. Что касается позиции членов семьи Гахеладзе, то пока она неизменна, и 23 июня акция протеста начнется с села Квемо Чала, передает грузинская служба Радио Свобода.
- Житель села Квемо Чала Каспийского муниципалитета Заза Гахеладзе был задержан российскими пограничниками 11 июля 2020 года, недалеко от крепости Схвило. Во время задержания он был ранен в ногу.
- Югоосетинские власти обвинили Гахеладзе, помимо нарушения де-факто границы, в покушении на жизнь военнослужащего. 5 февраля суд приговорил Зазу Гахеладзе к 12 годам и шести месяцам лишения свободы.
Парламент Грузии принял законодательную инициативу, связанную со снятием иммунитета с депутата
Парламент Грузии 98-ю голосами, единогласно принял инициативу, связанную со снятием иммунитета члена парламента. Проект изменений в регламент был рассмотрен в первом чтении и поддержан, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Согласно проекту, подготовленному фракцией «Грузинская мечта», для дачи разрешения на задержание или арест депутата, обыск в его квартире или на рабочем месте, обыск его машины или личный досмотр, потребуется 3/5 полного состава парламента – не менее 90 голосов.
Изменения в регламенте вытекают из соглашения, подписанного политическими партиями 19 апреля 2021 года, согласно которому, «парламент должен отреагировать на вопросы, воспринимаемые как политизированное правосудие, посредством законодательства и (при необходимости) вносить соответствующие поправки в регламент, чтобы для снятия депутатского иммунитета члена парламента требовались больше голосов, чем простое большинство».
К санкциям против авиакомпаний Беларуси присоединись ещё 7 стран
Семь европейских государств, не входящих в ЕС, запретили самолетам авиакомпаний Беларуси приземляться и взлетать в их аэропортах, а также пролетать над их территориями. Речь идет об Албании, Черногории, Северной Македонии и Сербии, а также Исландии, Лихтенштейне и Норвегии. Они присоединились к санкциям, принятым 4 июня против режима Лукашенко всеми 27 государствами ЕС.
Такая мера принята в ответ на приказ Александра Лукашенко захватить и принудить к посадке пассажирский самолет ирландской компании Rianair. На борту самолета находились 126 пассажиров и 6 членов экипажа. После посадки сотрудники белорусских спецслужб арестовали блогера Романа Протасевича и его подругу, гражданку России.
Представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что семь стран обеспечат следование санкциям, принятым Советом ЕС и приветствовал это решение.
Новые санкции ЕС против Лукашенко коснутся крупнейших автостроительных предприятий страны – МАЗ и БелАЗ. В списке также связанная с Гуцериевым «Новая нефтяная компании», «Белаэронавигация» и еще 4 предприятия.
Среди включенных в список физических лиц – бизнесмены Алексей Олесин, Александр Зайцев и Сергей Тетерин, члены семьи Александра Лукашенко, депутаты, следователи, судьи, сотрудники правоохранительных органов, ректоры вузов.
Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал санкции «посланием режиму Александра Лукашенко». Путь к снятию санкций, по его словам, лежит в прекращении репрессий, освобождении политзаключенных и начале общенационального политического диалога.
Главы МИД стран ЕС одобрили также введение секторальных санкций против Беларуси. Они затронут белорусский экспорт. Эти санкции еще должны быть одобрены главами государств ЕС. Ожидается, что это произойдет на саммите 24-25 июня.
В координации с ЕС санкции против режима Лукашенко были приняты США Канадой и Великобританией. На днях ожидается объявление секторальных санкций против Минска.
Св. Эчмидзин приветствовал предложение Пашиняна лидерам духовенства о диалоге
Первопрестольный Святой Эчмиадзин положительно оценивает сделанное накануне, 21 июня, во время митинга заявление исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна о важности солидарности, единства, консолидации всего национального потенциала в деле установления безопасной, благополучной и поступательной жизни родины, а также о необходимости положить конец оскорблениям и риторике ненависти в политическом поле. Об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня пресс-канцелярией Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
Святой Эчмиадзин также приветствовал предложение Пашиняна о диалоге, адресованное лидерам духовенства.
«Первопрестольный Святой Эчмиадзин всегда выступал с этих позиций и ожидает, что вновь формирующаяся власть предпримет практические, последовательные шаги для претворения в жизнь своего собственного предложения о сотрудничестве с Церковью, а также для формирования общественной солидарности. Духовенство, осознавая свою духовную миссию и ее важность особенно в таких кризисных ситуациях, должно продолжить делать все необходимое, чтобы наш народ мог преодолеть трудности и вызовы своей жизни, чтобы этот маленький независимый осколок родины нашел в себе силы восстановить свою безопасность и крепость для продолжения пути в новые века.
Мы просим благословения и поддержки Всемогущего Бога для нашей страны и нашего верующего народа. Пусть Бог защитит и сохранит Армению и Арцах в мире и процветании», - говорится в заявлении.
Накануне вечером на Площади Республики во время митинга партии «Гражданский договор» лидер партии, кандидат в премьер-министры Никол Пашинян предложил сотрудничество всем политическим силам, участвовавшим в выборах, отметив, что «с завтрашнего дня он начнет политические переговоры с теми силами, которые готовы к сотрудничеству». Затем он призвал к лидеров духовенства к духовному диалогу, сообщает Радио Азатутюн.
В Тбилиси закрывается приют для собак Тамаза Элизбарашвили
Бизнесмен Тамаз Элизбарашвили объявил о закрытии приюта для собак в Тбилиси, который он содержал в течение 18 лет. Элизбарашвили пожаловался на то, что безрезультатно обращался с просьбой помочь приюту к правительству и к бизнесменам. Он также был готов передать частный приют с условием, что новый владелец позаботится о питомцах в течение восьми лет, однако желающих не оказалось.
«Очень жаль, что приют Тамаза Элизбарашвили просуществовал только 18 лет, пока у меня была для этого финансовая возможность. Но еще больше жаль, что в этой стране ни правительство, ни бизнесмены, ни общество не посчитали необходимым существование приюта. Я хочу поблагодарить всех людей, которые в течение этих 18 лет давали обитателям приюта хотя бы кусок хлеб или перечислили хотя бы один тетри», - написал Элизбарашвили.
С этого дня приют больше не будет принимать животных. Больные собаки, живущие в приюте, будут переданы Агентству мониторинга животных. Здоровых собак стерилизуют, а затем отпустят. В приюте останутся здоровые собаки крупного размера, так как их нельзя выпускать на улицу.
Приют для животных в Тбилиси был основан Тамазом Элизбарашвили в 2004 году. Одним из самых трагичных испытаний для приюта стало разрушительное наводнение 2015 года в Тбилиси, во время которого погибли не только обитатели приюта, но и почти половина животных городского зоопарка. После наводнения бизнесмен отстроил приют на новом месте. Однако в последние годы заведение испытывало серьезные финансовые затруднения и выживало только за счет пожертвований.
Грузия улучшила показатели в рейтинге устойчивого развития 2021 года
Грузия поднялась на два пункта в рейтинге устойчивого развития 2021 года и по показателю качественного образования и попала в лучшую десятку стран Европы.
Издательство Кембриджского университета опубликовало отчет устойчивого развития 2021 года. В отчет попали 165 стран, которые были оценены в плане выполнения целей устойчивого развития ООН. Грузия улучшила показатели на две ступени и заняла 56-ю позицию. В отчете 2020 года Грузия занимала 58 место, а в 2017 году занимала 66 позицию.
Группа независимых исследователей работали под руководством директора исследовательского центра устойчивого развития Колумбийского университета Джефри Саша. Страны оценивались по 93 критериям 17 разных глобальных целей устойчивого развития. Они касаются бедности, неравенства, благополучия, образования, мира и справедливости, также климатическим и экологическим вызовам,.
Успехов Грузия добилась благодаря прогрессу, достигнутому по таким направлениям, как качественное образование, индекс правосудия, легкость корпоративных налогов, свобода прессы и так далее.
В плане качества образования Грузия из 165 стран попала в десятку лучших стран Европы и тридцатку стран мира. Помимо этого, важный успех был выявлен в таком направлении, как индекс правосудия 2020 года, который подразумевает доступ к правосудию. В этом направлении Грузия заняла 28 место из 126 стран мира и 15 место среди стран Европы.
Хороший результат Грузия показала и в таком направлении, как индекс права собственности. Здесь Грузия заняла 32 место в мире и 14 среди стран Европы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Согласно отчету, Грузия улучшила десять целей устойчивого развития и 40 критериев, из них 33 показатели значительно улучшены. В 38 индикаторах устойчивого развития Грузия была оценена, как страна «Достигшая цели устойчивого развития».
ООН публикует отчет выполнения целей устойчивого развития каждый год. Отчет 2021 года является седьмым по счету.
Генассамблея ООН в сентябре 2015 года приняла резолюцию «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». В 2015 году правительству Грузии было поручено на высшем политическом уровне руководить и координировать процессом национализации целей устойчивого развития. В результате консультаций, все 17 целей и 93 задач устойчивого развития ООН определены, как национальные приоритеты. Все эти цели и задачи должны быть выполнены до 2030 года.
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