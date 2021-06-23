Опубликовано обращение Илии Второго к российскому патриарху о Зазе Гахеладзе

Патриархия Грузии опубликовала обращение Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии Второго к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о ходатайстве в освобождении гражданина Грузии Зазы Гахеладзе. В письме говорится, что освобождение Гахеладзе из-под стражи «станет всеобщей радостью для всего грузинского народа».

«Его Святейшеству, Святейшему Кириллу,

Патриарху Московскому и всея Руси.

Ваше Святейшество!

С уважением приветствуем Вас и беспокоим по следующему вопросу: к нам с просьбой о помощи обратились члены семьи Зазы Гахеладзе.

Гахеладзе З.М., проживающий в Каспском районе, в селе Квемо Чала, летом прошлого года, будучи на охоте у исторической крепости Схвило, близ своего села, рядом с временной границей с Цхинвальским регионом, был задержан военнослужащими погранслужбы Российской Федерации.

Как нам известно, в данное время он находится в изоляторе города Цхинвали и ему присудили 12,5 лет (!) тюремного заключения. Это тяжелое испытание как для него самого, так и для его родителей, супруги и несовершеннолетних детей.

Обращаемся к вам с просьбой ходатайствовать за освобождение Гахеладзе З.М. из места заключения и возвращение к семье. Мы хорошо понимаем, что это сложный вопрос, но следует принять к сведению, что Гахеладзе оказался в этом пространстве ненамеренно.

Его освобождение из-под стражи станет всеобщей радостью для всего грузинского народа, который сопереживает ему в связи с этим недоразумением.

Ваше Святейшество, Вы и в прошлом неоднократно помогли нам в подобных ситуациях, за что еще раз выражаем нашу благодарность и надеемся, что и ныне Вы сделаете все от Вас зависящее.

Возносим молитвы о Вашем благоденствии и укреплении в деле служения на ниве Господней.

С любовью во Христе,

Католикос-Патриарх всея Грузии,

Архиепископ Мцхетский и Тбилисский,

Митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский,

Илия Второй», – сказано в обращении.