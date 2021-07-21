«Мечта» и ее дурные привычки

«Грузинская мечта» играет с огнем, заключили сегодня оппоненты власти после очередной, но пока самой жесткой критики американских сенаторов в ее адрес. На комитетских слушаниях глава комитета Сената США по внешним отношениям Джим Риш заявил, что разочарование, которое испытывают в Вашингтоне из-за происходящего в Грузии, приняло перманентный характер.

«А мы не удивлены, что «Грузинская мечта» разочаровала господина Риша, в Грузии нас, таких, несколько миллионов человек», – сказал депутат от оппозиционного «Гирчи» Яго Хвичия, давая понять: если за океаном действия грузинских властей вызывают разочарование сенаторов, то здесь, на месте, все это повергает грузин в отчаяние:

«Таково, к сожалению, наше правительство, и поэтому мы надеемся, что наш партнер вмешается в ситуацию более эффективно, чтобы власти совсем не зазнались и не распоясались».

Глава сенатского комитета по внешним связям Джим Риш свое, и не только свое, разочарование высказал в Вашингтоне во время комитетских слушаний кандидата на пост помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид. Сенатору Ришу было важно узнать, что она думает по поводу событий в Грузии:

«Лично я, как и другие члены комитета, разочарован тем, что происходит в Грузии. Сенатор (Джин) Шахин и я были в Грузии в 2012-м, когда там шли выборы, о которых мы думали, что они станут началом нового (этапа). Но с тех пор мы регулярно испытываем разочарование тем, что там происходит. Они, представители разных партий, приезжают в Вашингтон, и каждый из них старается наладить с нами отношения, связь, чтобы получить от нас поддержку в своих политических маневрах (что делают и другие страны), и мы постоянно повторяем им, что такие вопросы они должны решать сами. Мы не собираемся выбирать стороны, но у них в этом нет прогресса. Что вы в связи с этим думаете о Грузии?» – спросил сенатор Риш.

В ответ Карен Донфрид вспомнила и недавний визит в начале июня в Грузию двухпартийной делегации сенаторов США во главе с демократом Джин Шахин.

Из ее слов следует, что при вступлении в должность, что ожидаемо, Карен Донфрид гарантирует грузинским властям и другим политическим силам пристальное наблюдение за процессами и контроль за исполнением соглашения Мишеля от 19 апреля, которое до сих пор не подписало оппозиционное «Нацдвижение», а «Грузинская мечта» упорно увиливает от выполнения условий соглашения:

«В случае утверждения (в должности), я продолжу прикладывать усилия для полного и скорейшего осуществления соглашения от 19 апреля и призову все партии в Грузии поддержать это соглашение. Трудно переоценить, насколько важны для Грузии реформы избирательной и судебной систем. Как вы знаете, Грузия предприняла важные шаги на пути укрепления демократии, но ей нужно пройти гораздо более длинный путь, и я призову их покрыть эту дистанцию. Вместе с этим я еще раз выскажу поддержку территориальной целостности и суверенитету страны, интеграции Грузии в евроатлантическое сообщество, что зависит от прочности демократии в Грузии, и я с нетерпением жду возможности поработать с вами над этими вопросами», – сказала Карен Донфрид.

На этом же заседании сенатор Джим Риш также затронул тему назначения судей Верховного суда, что, по его словам, является нарушением соглашения от 19 апреля. Упомянул сенатор и гомофобные погромы 5 июля, в ходе которых были избиты более 50 представителей СМИ. Там же он отметил, что за этим последовала смерть одного из них – оператора ТВ «Пирвели».

Этот пассаж из выступления сенатора Риша стал аргументом для того, чтобы представители «Грузинской мечты», в том числе депутат Ираклий Заркуа, продолжили настаивать на своей версии о том, что американских сенаторов и других политиков в Вашингтоне вводят в заблуждение.

«Господина Риша ввели в заблуждении, он связал ту трагедию – смерть оператора, с событиями 5 июля. В то же время у нас есть документы, заключение экспертов, в том числе и нанятого ТВ «Пирвели» эксперта, что между избиением оператора и его смертью нет связи. В ситуации, когда такое заявление делает должностное лицо, это означает, что как минимум он находится в информационном вакууме. Конечно, у нас есть вызовы, потому мы так следуем реформам в судебной системе, в других направлениях. Нужно понимать: не существует идеальной демократии, судебной системы», – убеждал депутат «Мечты» Ираклий Заркуа журналистов.

Днями ранее лидеры «Грузинской мечты» в ответ на очередную критику из Вашингтона заявили, что в Белом доме и в Капитолии политики введены в заблуждение из-за «недобросовестных действий отдельных должностных лиц из структур стратегического партнера». И хотя имени так и не назвали, можно было понять, что правящая сила намекает на посла США в Грузии Келли Дегнан.

Из-за такого отношения к послу на фоне нарастающей критики из Вашингтона и Брюсселя большинство оппозиционеров и наблюдателей ожидают наложения неминуемых санкций на правительство «Грузинской мечты». Лидер «Лело» Мамука Хазарадзе сегодня обрушился с критикой на власти, обвинив их в следовании узкопартийным интересам в ущерб стране:

«Правящая сила сегодня ставит на весы отношения со стратегическим партнером ради того, чтобы как-нибудь сохранить контроль в судебной системе и не взять ответственность за то, что 5 июля имело место системное, организованное преследование представителей свободных СМИ».

Опираясь на заявления американских сенаторов, многие наблюдатели склонны думать, что западные партнеры все-таки дождутся октябрьских выборов в местные органы самоуправления. Качество их проведения и станет решающим для Брюсселя и Вашингтона в вопросе приостановления финансовых траншей в помощь Грузии или наложения других санкционных мер.