Председатель ПАСЕ Рик Дэмс объяснил, что не так в Грузии

Председатель ПАСЕ Рик Дэмс призвал власть и оппозицию строго следовать соглашению Шарля Мишеля и рекомендациям Венецианской комиссии. Об этом высокопоставленный европейский чиновник заявил журналистам после встречи с представителями парламентского большинства «Грузинской мечты» и оппозиции. Председатель ПАСЕ также затронул вопрос защиты СМИ и события 5 июля.

Оценки председателя ПАСЕ Рика Дэмса крылатыми фразами разлетелись по грузинским СМИ. По протоколу общение с прессой предусмотрено не было, но после встречи в парламенте с представителями сначала оппозиции, а потом и большинства «Грузинской мечты» Рик Дэмс не стал убегать от грузинских журналистов и даже порадовал своей разговорчивостью.

«Редко встречал такую поляризованную политическую атмосферу, которая переходит в личностное. Поэтому мое первое послание вам, политикам: приступите к делу, говорите о политике и не превращайте ее в личностное – у меня складывается такое впечатление, хотя, возможно, я ошибаюсь. Но уходите от поляризации, старайтесь заниматься теми делами, которые волнуют людей, поскольку политика существует для улучшения жизни граждан. Это и задача Совета Европы, ПАСЕ – защищать права человека, фундаментальные свободы, верховенство закона и демократию – это и есть наше дело, стремитесь к деполяризации и возвращайтесь к делу. Думаю, это касается и СМИ», – сказал Рик Дэмс.

Председатель ПАСЕ не ограничился одними рекомендациями прессе. Он пообещал, что поднимет вопрос преследования журналистов 5 июля гомофобными группами во время встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром внутренних дел Вахтангом Гомелаури и обязательно проследит за ходом следствия, которое, по его словам, должно завершиться выявлением организаторов и заказчиков погромов:

«Прежде всего, я хочу сказать, что произошедшее было совершенно неприемлемо. Это очевидно, но стоит повторить еще раз. Насилие на улицах должно контролироваться в максимально возможной степени, но власти не всегда способны сделать это в полной мере. Я верю: если ты ценишь свободу слова и прессы, пресса должна быть защищена».

СМИ цитируют слова Рика Дэмса о выборах в октябре, после которых, если правящая «Грузинская мечта» не наберет 43% голосов, по соглашению Мишеля, власть объявит о досрочных парламентских выборах: «Как я понимаю, местные выборы станут референдумом. Такого я никогда не видел. Так что можно сказать, что вы – новаторы, и это интересно».

Председатель ПАСЕ был решителен в призывах к власти и оппозиции следовать этому соглашению: «Прекратите игру и задействуйте соглашение Мишеля на практике, это очень важно». Аналогично, как пояснил высокий гость из Страсбурга, следовать рекомендациям Венецианской комиссии, «если ты, конечно, осуществляешь реформы».

Этот вопрос, актуальный в последние месяцы, подняли на встрече с председателем ПАСЕ представители оппозиции. Они жаловались, что «Грузинская мечта» уходит от пунктов соглашения – самовольно назначает судей Верховного суда, не опираясь на широкий консенсус, как это обговорено в документе Мишеля от 19 апреля, проталкивает на должность главы ЦИК кандидата, которому оппозиция не доверяет.

Какие темы были еще затронуты во время встречи, рассказала лидер фракции «Группа реформ Шарля Мишеля», республиканец Хатуна Самнидзе:

«Речь, конечно же, зашла о том, что перед выборами ситуация станет еще более напряженной и что ответственность за это будет нести «Грузинская мечта». О том, что нападки на журналистов с каждым днем принимают все более негативную форму. На этой закрытой встрече мы обсуждали и пути выхода из ситуации, хотя никто не оспаривает, что большая часть ответственности лежит на власти».

Оппозиционеры не раскрывали подробностей, хотя один из лидеров «Нацдвижения» – Хатия Деканоидзе, не скрыла, что председатель ПАСЕ поднял вопрос, касающийся ее партии: почему «Нацдвижение» до сих пор не подписывает соглашение Мишеля? По словам Деканоидзе, аргумент прежний – «Нацдвижение» против предусмотренной в этом документе амнистии по делу акции протестов, имевших место 20 июня 2019 года. Одним из фигурантов дела является и председатель «Нацдвижения» Ника Мелия.

На этот факт и педалировали представители «Грузинской мечты», когда обвиняли оппозицию в нарушении соглашения от 19 апреля. Лидеры правящей силы утверждали, что власть следует рекомендациям западных партнеров, что успешно осуществляет реформы и что дело о преследовании журналистов 5 июля будет полноценно расследовано. И, конечно же, на встрече с председателем ПАСЕ «Грузинская мечта» не скрыла, что в партии думают об оппозиции. Об этом сообщил депутат Ираклий Чиковани:

«Мы все хорошо понимаем, что у оппозиции – деструктивная позиция. Они стараются выдумать несуществующие вещи и об этом рассказать нашим международным партнерам».

Председателю ПАСЕ Рику Дэмсу по этому поводу пришлось напомнить, что демократия подразумевает, в том числе, и несогласие большинства с оппозицией, и это нормально. Но в Грузии с таким восприятием пока сложно. Тем не менее страна может рассчитывать на ПАСЕ, следует из слов Дэмса. Он пообещал, что по возвращении в Страсбург он и содокладчики Парламентской Ассамблеи по ситуации в Грузии будут пристально следить за событиями в стране.