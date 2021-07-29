Если ничего не получается, попробуйте по закону

Оппозиционные депутаты парламента Южной Осетии обвиняют партию власти «Единую Осетию» в разрушении парламентской традиции, следуя которой до сих пор никто не мешал фракциям получить своего представителя в ЦИК. Теперь, когда традиция сломана, считают депутаты, остается распределять парламентскую квоту по закону – не больше одного представителя от фракции, в том числе и от партии власти.

Пункт №2 статьи 21 (Порядок образования, формирования и статус Центральной избирательной комиссии) конституционного закона об основных гарантиях избирательных прав гласит: «Центральная избирательная комиссия формируется в составе председателя и 14 членов комиссии. Семь членов Центральной избирательной комиссии назначаются Парламентом из числа кандидатур, предложенных депутатскими объединениями и депутатами Парламента. При этом от одного депутатского объединения, депутата Парламента может быть выдвинуто не более одного представителя».

Это по закону, а по факту квота парламента в ЦИК распределялась между фракциями пропорционально количеству их мандатов в заксобрании.

По словам депутата от «Народной партии», вице-спикера парламента Александра Плиева, это было первое негласное правило при формировании ЦИК. Второе негласное правило, которое соблюдалось с такой же неукоснительностью: никто не вмешивается в выбор кандидатуры от фракции и не мешает его избранию в Центризбирком.

Логика здесь простая: фракция представляет в парламенте часть югоосетинского общества, доверившего им свои голоса. Точно так же эту часть общества в ЦИК представляет и делегированный фракцией представитель.

Такая традиция сложилась в парламенте, подчеркивает Александр Плиев, и она всегда соблюдалась: перед сессией собирались представители депутатских объединений, распределяли между собой квоту и на сессии голосовали единогласно. В 2016 году молодая традиция подверглась испытанию. Тогда «Народная партия» предложила в ЦИК кандидата, мягко говоря, не пользовавшегося симпатиями других фракций. Тем не менее и он был избран в ЦИК единогласно.

Так должно было случиться и в этот раз, говорит Александр Плиев. «Единая Осетия» получала двух членов ЦИК, остальные фракции – по одному. Всего семь представителей Центризбиркома от парламента. Такое решение обеспечивало президенту Бибилову и партии власти девять голосов из шестнадцати, включая председателя, плюс еще один голос у лояльной президенту партии «Единство народа».

По словам Александра Плиева, все стороны признали такое распределение квоты справедливым, но в последний момент «Единая Осетия» эту традицию сломала:

«Сейчас эти правила полностью нарушены. Перед последней сессией нам заявили депутаты от «Единой Осетии», в том числе их спикер, что все договоренности потеряли смысл. Из этого следовало, что наших кандидатов не пропустят. Мы спросили: почему? Нам ответили: потому что их большинство. С этого и начался хаос».

В результате, говорит Александр Плиев, разразился скандал. Пока скандал грозит перерасти в очередной кризис или, если точнее, вынести системный кризис в Южной Осетии на новый уровень. Абсурдность этой истории в том, говорит Александр Плиев, что в ней нет ничего рационального. Главной причиной срыва договоренностей стала якобы личная неприязнь президента к кандидатурам Алана Пухаева от «Народной партии» и Тимура Кокойты от объединения «За справедливость». Говорит Александр Плиев:

«Дорогу перешел, не поздоровался, в соцсетях плохое написал… Вот такие никчемные обвинения. Я на эти обвинения их спрашиваю: «А что, все должны писать, как вы хотите? Что вы все о личной неприязни толкуете, вы на его биографию посмотрите. Почему вы не станете за него голосовать? Быть может, он в трудные годы где-то прятался или на врага работал? Разве не жил он здесь вместе с нами все эти годы, не работал, не занимал своего места в югоосетинском обществе?» А мне в ответ, дескать, он что-то не то написал про меня в социальных сетях. Вот такие тупые аргументы. А еще хотят называть себя государственными мужами.

– И вы решили прибегнуть к бойкоту?

– Просто мы этим бойкотом дали им время подумать над тем, что они сделали, возможность одуматься. Мы в любое время готовы к диалогу, это они не готовы».

По мнению депутата Давида Санакоева, если не работают традиции, путь будет по закону. По закону «Об основных гарантиях избирательных прав» «Единая Осетия» может претендовать только на одного представителя в ЦИК, а не двух, говорит Давид Санакоев:

«По закону одно депутатское объединение может предлагать одного кандидата, а «Единая Осетия» предлагает двух. Отговорка, будто одного кандидата предлагает фракция, а второго – депутат от «Единой Осетии», не проходит. Они все входят во фракцию «Единой Осетии», и все вместе голосовали за двух своих кандидатов. А еще на «РЕС» и на «Sputnik-Южная Осетия» было опубликовано их решение о выдвижении от «Единой Осетии» двух кандидатов, и названы их имена. Они не стесняются нарушать законы, их большинство, и поэтому они творят, что хотят».

Все фракции и их составы зарегистрированы в парламенте. О выходе депутата из фракции объявляется депутатскому корпусу. Так, например, было объявлено о выходе депутатов Зазы Дрияева и Гарри Мулдарова из фракции «Единой Осетии» или о выходе Давида Санакоева из фракции «Ныхас».

Накануне выдвижения «единоосами» своих двух кандидатов не было заявлений о выходе кого-либо из их фракции. На сегодняшний день единственный депутат, который не входит ни в какие депутатские объединения, – это Давид Санакоев. По его словам, когда фракции обсуждали, как делить парламентскую квоту, он отказался от выдвижения своего кандидата, хотя имел на это право, чтобы не мешать договоренностям, не создавать напряжения между депутатами. Но теперь, считает депутат, раз сложилась такая ситуация, он считает уместным заявить о своем конституционном праве.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия