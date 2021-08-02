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В Грузии обсуждают проект резолюции по деоккупации и мирному урегулированию конфликта
Комитет по правовым вопросам парламента Грузии обсудил проект резолюции по деоккупации и мирному урегулированию российско-грузинского конфликта. Информация об этом опубликована на сайте парламента, пишет «Грузия онлайн».
Как заявил председатель парламентского Комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе, цель данной резолюции вновь подтвердить, что главными приоритетами правительства Грузии являются деоккупация страны и мирное восстановление территориальной целостности.
«В резолюции подтверждается, что укрепление суверенитета Грузии и мирное восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ, деоккупация грузинских территорий и безопасное и достойное возвращение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев в свои дома являются главными приоритетами Грузии», – говорится в тексте резолюции.
В то же время в документе осуждается «оккупация регионов Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона, осуществляемая Россией», а также шаги, предпринимаемые РФ с целью аннексии этих территорий.
В резолюции правительство Грузии «призывает Российскую Федерацию к деоккупации Абхазии и Цхинвальского региона, к отмене незаконного признания независимости, а также к прекращению насилия по этническому признаку и к конструктивному участию в женевских международных дискуссиях».
«Также надо принять ко вниманию тот контекст, что в последнее период со стороны Россия были предприняты шаги по аннексии конкретного населенного пункта на территории Грузии – населенного пункта Аибга в муниципалитете Гагра. В связи с этим необходимо, чтобы этот вопрос был отражен в постановлении парламента Грузии», – сказал Николоз Самхарадзе.
Инициаторами проекта постановления являются спикер парламента Грузии Каха Кучава, первый вице-спикер парламента Георгий Вольский, вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе и председатель Комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.
Другие новости дня
В Южной Осетии выявили 39 новых случаев коронавируса
39 новых случаев коронавируса выявили в самопровозглашенной республике Южная Осетия, сообщили в Юго-Осетпотребнадзоре.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 597 человек, 20 человек сняты с учета», – заявила глава ведомства Марина Кочиева.
В «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии по данным на 2 августа проходят лечение 87 пациентов с COVID-19, сообщила агентству «Рес» главврач больницы Индира Биченова.
Сегодня же стало известно, что югоосетинское правительство выделило из своего резервного фонда 449 000 рублей на выплаты работникам Юго-Осетпотребнадзора.
Суд дал больше 2 лет колонии за имитацию приступа COVID-19
Пресненский суд Москвы назначил до двух лет и четырех месяцев колонии блогерам, снявшим в столичном метро инсценировку приступа коронавируса. Кароматулло Джаборова, Артура Исаченко и Станислава Мелехова признали виновными в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК). Джаборову назначили два года и четыре месяца колонии общего режима, а его знакомым дали по два года условно.
2 февраля 2020 года в вагоне поезда, который ехал от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", Исаченко начал кашлять, имитировать удушье, упал на пол и стал изображать судороги, конвульсии. В это время к нему подошел Джаборов, проверил состояние знакомого, измерив пульс, и закричал: "Коронавирус". По данным прокуратуры, Мелехов создавал панику и требовал от пассажиров покинуть поезд.
В ведомстве отметили, что действия пранкеров "дестабилизировали работу транспорта общего пользования", так как вынудили машиниста остановить поезд. Видео пранка, на котором зафиксировано, как пассажиры выбегают из вагона, было опубликовано в интернете. Кароматулло Джаборов, предваряя видеозапись, говорил, что хочет посмотреть, как на розыгрыш "будут реагировать людишки".
Республиканцы в США рассказали об утечке COVID-19 из лаборатории
Вспышка COVID-19 возникла из-за генетически модифицированного вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом говорится в расследовании республиканцев в Палате представителей США, пишет The Hill.
По словам автора доклада конгрессмена Майкла Маккола, лаборатория проводила исследования мутаций вируса для изучения профилактических мер. Работы при этом велись в небезопасных условиях, считает республиканец. В расследовании также говорится, что первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в сентябре 2019 года, а не в ноябре.
Маккол призвал ввести новые санкции в отношении института вирусологии в Ухане и представителей китайской компартии, которые, как утверждается, мешали борьбе с пандемией.
В мае президент США Джо Байден обратился к разведке за данными о происхождении COVID-19. Байден дал три месяца для того, чтобы получить данные о роли китайской лаборатории в происхождении вируса.
В начале 2021 года в Ухань приехали эксперты Всемирной организации здравоохранения. Они провели расследование и тоже пришли к выводу, что наиболее вероятная версия появления COVID-19 – это передача от животного к человеку.
Пекин отверг все обвинения в сокрытии информации о коронавирусе и его лабораторном происхождении и отказался участвовать в дополнительных расследованиях Всемирной организации здравоохранения.
С начала пандемии коронавируса в мире заболели почти 200 миллионов человек. Умерли более четырёх миллионов пациентов.
Якоб Каджая принес Грузии четвертую серебряную медаль на Олимпиаде в Токио
Грузинский спортсмен Якоб Каджая завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг.
В финале Каджая уступил 38-летнему кубинцу Михаину Лопесу Нуньесу, выигравшему уже четвертое олимпийское золото.
В копилке сборной Грузии на Олимпиаде теперь шесть медалей. До Каджая серебряные медали выиграли дзюдоисты Гурам Тушишвили, Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили. Обладателем золотой медали стал 21-летний дзюдоист Лаша Бекаури, бронзу выиграл штангист Антон Плесной, выступивший в весовой категории 96 кг.
Часть грузинских олимпийцев уже вернулась в Тбилиси из Токио. Болельщики встретили спортсменов в аэропорту овациями.
В Грузии запускают программу субсидирования ипотеки для многодетных и молодых семей
Правительство Грузии начинает программу субсидирования ипотеки для многодетных семей или семей с новорожденными. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил сегодня перед началом заседания правительства.
«Сегодня мы запускаем государственную программу субсидирования ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий многодетных семей или семей с новорожденными детьми», – сказал Гарибашвили.
По словам главы правительства, это «очень хорошая программа», благодаря которой семьи смогут купить и квартиру, и частный дом, пишет «Новости-Грузия».
О параметрах программы после заседания правительства рассказала министр экономики Грузии Натия Турнава. По её словам, для семей с новорожденными детьми правительство просубсидирует около половины процентной ставки по ипотечным кредитам, для семей с тремя и более детьми – около 2/3 процентной ставки. Сумма кредита не должна превышать 200 тысяч лари (64 тысячи долларов). Семьи смогут обратиться в коммерческие банки для участия в программе с 1 сентября.
Экс-президент Кыргызстана «доставлен» в Бишкек, с ним проводятся следственные действия
Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил, что бывший президент Аскар Акаев, прилетевший из Москвы в Бишкек, доставлен в ГКНБ. Об этом пишет кыргызская служба Радио Свобода.
В ведомстве напомнили, что Акаев был объявлен в розыск в рамках расследования уголовного дела по фактам коррупции при реализации проекта «Кумтор». Как осуществлена процедура «доставления», ГКНБ не уточняет.
«В результате принятых ГКНБ мер бывший президент Аскар Акаев был доставлен в Бишкек, после чего незамедлительно передан Межведомственной следственной группе. В настоящее время Акаев находится в здании ГКНБ, где с его участием проводятся необходимые следственные действия», – сообщили в ГКНБ и пообещали информировать о результатах проведенных следственных действий.
Ранее сообщалось, что первый президент Кыргызстана Аскар Акаев прибудет в Бишкек сегодня, 2 августа. Он правил Кыргызстаном с 1990 по 2005 годы. Он и его семья бежали в Россию после революции в марте 2005 года.
8 июля глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что бывшие президенты страны Аскар Аскаев и Курманбек Бакиев объявлены в розыск в рамках уголовного дела по факту коррупции на различных этапах реализации проекта «Кумтор».
Было заявлено, что правительство Кыргызстана в международном суде по делу Кумтора намерено доказать, что канадская компания Centerra Gold Inc. подкупала бывших руководителей страны.
Георгий Каландришвили будет возглавлять ЦИК Грузии в течение шести месяцев
Георгий Каландришвили будет председателем Центральной избирательной комиссии Грузии в течение следующих шести месяцев.
Сегодня на внеочередном заседании парламента Грузии состоялось голосование за кандидатов на пост председателя ЦИК и членов комиссии. Кандидатуру Георгия Каландришвили поддержали 83 депутата, трое выступили против, пишет Общественный вещатель.
Вместе с тем, по решению депутатов, членами ЦИК стали Гия Цацашвили и Майя Заридзе.
За кандидатов голосовали уже в четвертый раз, на этот раз им была необходима лишь поддержка большинства членов парламента – 76 депутатов. Для утверждения председателя или члена ЦИК сроком на пять лет необходимо 2/3 голосов депутатов.
- Тамар Жвания объявила об отставке с поста главы ЦИК 30 июня. Она руководила избирательной комиссией с 2013 года.
- 2 октября текущего года в Грузии пройдут выборы в органы местного самоуправления.
Арбитраж оказался на стороне Грузии в споре с Frontera – журналистское расследование
openDemocracy и OC Media сообщают, что американская нефтегазовая компания Frontera Resources проиграла громкое арбитражное дело против Грузии, несмотря на потраченный миллион долларов на лоббистскую кампанию и давление на грузинское правительство.
В конфиденциальном решении международного арбитра указывается, что Frontera ввела общественность в заблуждение относительно резонансного судебного противостояния компании и правительства Грузии.
Для оказания давления на правительство Грузии Frontera использовала свои политические связи, в частности, через Стива Никандроса – известного политического донора. Между 2017 и 2020 годами Никандрос потратил $182,950 в качестве пожертвований на избирательные кампании конгрессменов и сенаторов США.
Как сообщалось ранее, 16 из числа данных политиков выступили в поддержку проектов законодательных инициатив или активно вели общественную деятельность от имени техасской корпорации. В рамках этой лоббистской кампании угроза интересам Frontera была представлена как центральная часть более обширного демократического кризиса в Грузии в 2019-2020 годах и включала законопроекты, направленные на введение санкций против грузинских чиновников в связи с предполагаемым вмешательством в деятельность американских компаний.
С целью координации данной работы Frontera предоставила $850,000 вашингтонской компании по связям с общественностью Cornerstone Government Affairs в качестве платы за оказание лоббистских услуг.
В период с 2014 по 2017 год Frontera также пожертвовала $359,000 влиятельному американскому аналитическому центру Atlantic Council, который занимается вопросами энергетики, политики и безопасности.
Тем временем Frontera, акции которой торговались на лондонском Альтернативном инвестиционном рынке (AIM) до делистинга компании в 2019 году, оставила без зарплат своих бывших сотрудников, а акционеров практически без возможности вернуть свои вложения.
- События вокруг спора базирующейся в Хьюстоне (штат Техас) компании Frontera Resources и «Грузинской нефтяной и газовой корпорации» (GOGC) стали широко освещаться СМИ в начале 2020 года. Тогда политики из США попытались вмешаться в конфликт, произошедший на почве обвинений в адрес Грузии, которая якобы «отжимала» американский бизнес, говорится в журналистском расследовании openDemocracy и OC Media.
Президент Армении назначил Никола Пашиняна премьер-министром
Президент Армении Армен Саркисян в первый день заседания нового парламента назначил премьер-министром Никола Пашиняна. Ранее Пашинян исполнял обязанности главы правительства.
Согласно конституции республики, президент после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством. В Основном законе также оговаривается, что при внеочередных выборах срок полномочий вновь избранного Национального собрания начинается с момента открытия её первой сессии.
Сам кабмин формируется в 15-дневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить законодателям программу своего кабинета, пишет РИА Новости.
В ноябре 2020 года, сразу после того как Пашинян подписал соглашение о перемирии в Карабахе с властями Азербайджана и России, в Армении начались протесты. Оппозиционные партии призвали Пашиняна уйти в отставку.
Еще один конфликт возник после того, как в начале марта Пашинян несколько раз пытался уволить главу Генерального штаба Оника Гаспаряна. Военные потребовали отставки премьера в ответ на увольнение замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, раскритиковавшего Пашиняна из-за его слов о качестве российских ракетных комплексов "Искандер". Требование военных премьер назвал попыткой переворота.
В марте Пашинян согласился провести в стране досрочные выборы. В июне партия премьер-министра "Гражданский договор" с большим отрывом победила на досрочных выборах в парламент, набрав 53,92% голосов. Блок бывшего президента страны Роберта Кочаряна "Армения" – 21,04%.
Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании “Нагорно-Карабахской республики“.
За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
“Нагорно-Карабахская республика” официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.
После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года, Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
МОК допустил новые санкции против Минска из-за Тимановской
Решение белорусских властей отстранить бегунью Кристину Тимановскую от участия в Олимпийских играх и попытка насильно вывезти её из Японии может привести к новым ограничениям против Минска. Об этом заявил представитель Международного олимпийского комитета (МОК) после общения со спортсменкой .
В воскресенье, 1 августа, Тимановская отказалась садиться на рейс домой. И уже в аэропорту обратилась в полицию. После этого японские власти доставили ее в безопасное место в сопровождении адвоката. Тимановскую сняли с соревнований после её критики в соцсетях в адрес белорусских спортивных чиновников.
Легкоатлетка опасается преследования на родине и уже попросила политическое убежище в Польше.
Белорусские власти говорят, что сняли Тимановскую с соревнований не по политическим мотивам, а из-за ее психологических проблем. Тимановская это заявление отвергла и сказала, что врачи её даже не осматривали.
Спортсменка также передала в СМИ запись разговора с сотрудниками белорусской сборной. По словам Тимановской, на записи голоса главного тренера сборной по легкой атлетике и представителя национальной делегации. Они настоятельно рекомендуют бегунье покинуть Токио и "просто замолчать".
Представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Международный олимпийский комитет провести разбирательство и обеспечить защиту остальным членам национальной сборной, которые поехали на Олимпиаду.
Белорусский Национальный олимпийский комитет с декабря 2020 года находится под санкциями МОК из-за политического преследования спортсменов. МОК приостановил финансирование национального комитета и отстранил его руководителя Александра Лукашенко от Олимпийских игр. В начале 2021 года Национальный комитет возглавил сын Лукашенко – Виктор. Он также попал под санкции МОК.
В Грузии от коронавируса скончались еще 23 пациента
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 23 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 5876 человек.
За сутки в стране выявили 1655 новых случаев коронавируса. Накануне провели 20 661 тест: PCR-тестов – 10 620, экспресс–тестов на антиген – 10 041.
Выздоровел еще 2286 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 423 843, выздоровевших – 386 998.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,01%, за последние 14 дней составляет 7,08%, за неделю – 7,68%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 11 126 человек, всего в Грузии применили 506 780 вакцин.
Pfizer и Moderna повысили цены на свои вакцины против коронавируса
Фармацевтические компании Moderna и Pfizer объявили о повышении цен на свои вакцины против коронавируса. Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на контракты о поставках. В публикации говорится, что вакцины обеих компаний показали свою эффективность.
Pfizer подорожала на 25%. Теперь цена одной дозы на европейском рынке составляет €19,50 (прежняя была €15,5).
Moderna повысила цену примерно на 10%. В последних контрактах на поставку в ЕС цена вакцины Moderna составляет $25,50. В первой закупочной сделке одна доза стоила около $22,60, сообщается в публикации газеты Financial Times.
Третья фаза испытаний вакцин Pfizer и Moderna показала более высокую эффективность этих препаратов в сравнении с вакцинами компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson.
- Европейская комиссия и правительства стран ЕС согласились заплатить более высокую цену, чтобы обеспечить подтвержденные поставки с европейских заводов-производителей.
- Moderna подтвердила прежнюю позицию: соглашения о меньших объемах будут выполняться по более высоким ценам.
- Представитель компания Pfizer уклонился от комментариев по поводу цен на вакцины для ЕС.
В Грузии овациями встретили дзюдоистов, выигравших олимпийские медали
Члены сборной Грузии по дзюдо вернулись из Токио в Тбилиси. Грузинские болельщики овациями встретили спортсменов в аэропорту.
На счету сборной Грузии по дзюдо четыре медали: одно золото и три серебра. Это лучший результат дзюдо за всю историю независимости страны. Олимпийским чемпионом стал 21-летний Лаша Бекаури, серебряными призерами – Гурам Тушишвили, Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили.
В общекомандном зачете сборная Грузии по дзюдо заняла второе место. Грузинские спортсмены боролись в полуфиналах в шести из семи весовых категорий. Впервые в истории дзюдоистка из Грузии (Этер Липартелиани) заняла пятое место на Олимпийских играх.
В Тбилиси вернулась и Нино Салуквадзе, ставшая первой женщиной в истории, которая приняла участие в девяти Олимпиадах.
Спортсменов в аэропорту поприветствовал и мэр Тбилиси, бывший капитан сборной Грузии по футболу Каха Каладзе. Он заявил, что впереди Грузию ждет еще много побед на Олимпиаде.
- Накануне грузинский спортсмен Якоб Каджая вышел в финал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг. Финал состоится сегодня.
- Ранее стало известно, что оргкомитет Олимпиады в Токио лишил аккредитации двух дзюдоистов из Грузии – Важу Маргвелашвили и Лашу Шавдатуашвили. Спортсмены, уже завершившие выступление на играх, вышли за пределы Олимпийской деревни, что было запрещено правилами.
Премьер Грузии предложил Турции помощь в тушении пожаров
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили пожары, которые бушуют на юге страны, а также двусторонние отношения, сообщает пресс-служба правительства.
Гарибашвили еще раз выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами и ущербом из-за пожаров. Одновременно в правительстве Грузии сегодня заявили о готовности оказать помощь Турции в случае необходимости, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Премьер-министр Грузии уже поручил соответствующим ведомствам, в случае необходимости, оказать дружественному и стратегическому партнеру, Турецкой Республике соответствующую помощь», – сказано в сообщении пресс-службы.
Они также обсудили некоторые вопросы двусторонних отношений Грузии и Турции. Особое внимание было уделено государственному визиту Гарибашвили в Анкару 1 июня. Тогда Эрдоган заявил, что Турция считает Грузию ключом регионального сотрудничества и выражает готовность поддержать любой трехсторонний формат, в том числе и Грузия–Азербайджан–Армения.
«Глава правительства поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за высокий уровень гостеприимства. Президент Эрдоган еще раз пригласил премьер-министра Грузии в Турцию», – информирует пресс-служба.
Подчеркнута была необходимость проведения в ближайшее время заседания стратегического совета высокого уровня, который является важнейшим форматом обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Одновременно Гарибашвили и Эрдоган говорили о перспективах и важности развития формата трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Грузия-Турция.
- Лесной пожар начался 28 июля недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Позже пожары вспыхнули и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, в результате природного бедствия погибли шесть человек.
На юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,1 балла
Землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло сегодня, 1 августа, в регионе Самцхе-Джавахети на юге Грузии (регион Квемо Картли). Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 21:09 по тбилисскому времени у села Самеба, в 24 километрах к востоку от города Ниноцминда.
Гипоцентр землетрясения находился на глубине девяти километров. Сообщений о разрушениях не поступало.
В парламенте Грузии могут создать комиссию по расследованию беспорядков 5 июля
Инициатива о создании следственной комиссии по делу о беспорядках, произошедших в Тбилиси в ходе гомофобной акции 5 июля, будет представлена на заседании бюро парламента Грузии в понедельник, 2 августа.
Проект постановления подготовила фракция «Группа реформ Шарля Мишеля». Оппозиционеры считают, что их инициатива поможет «окончательно ответить на все возникшие в обществе вопросы». Временная следственная комиссия позволит депутатам самостоятельно изучить дело и публично опросить лиц, которые как-либо связаны с событиями 5 июля. По истечении трех месяцев комиссия должны будет представить общественности свое заключение, передают «Новости-Грузия».
Председатель фракции «Группа реформ Шарля Мишеля» Хатуна Самнидзе призвала коллег поддержать их инициативу. При этом она указала, что заявления членов правительства свидетельствуют о том, что власти не намерены расследовать дело.
- 5 июля беспорядки в Тбилиси начались во время акции противников проведения «Марша достоинства» - этим мероприятием ЛГБТ-активисты планировали завершить в грузинской столице неделю прайда. Несмотря на то, что мероприятие отменили, радикально настроенные группы гомофобов продолжили выступления в центре города. Они избивали журналистов, которые освещали акцию, и разгромили офисы нескольких общественных организаций.
- Согласно данным МВД, тогда насилие было совершено в отношении 55 лиц, из них 53 - представители СМИ. Среди пострадавших был и оператор телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава. Он был избит группой из 20 человек, а после доставлен в больницу с переломами костей лица. Спустя несколько дней после выписки, молодой мужчина был обнаружен мертвым в постели матерью. Точная причина смерти все еще не установлена, этим занимаются эксперты.
- В общей сложности по делу о беспорядках 5 июля проходят до 30 человек, из них шестеро обвиняются в нападении на Лексо Лашкарава.
Белорусскую спортсменку пытаются насильно вывезти с Олимпиады
Белорусские власти пытаются депортировать легкоатлетку Кристину Тимановскую с Олимпиады в Токио. Об этом спортсменка рассказала агентству Reuters.
По словам спортсменки, она не собирается возвращаться в Минск и планирует просить политического убежища в Европе.
2 августа Тимановская должна была принимать участие в старте на 200 метров. Но, по ее словам, сегодня в номер к ней пришли сотрудники сборной и насильно повезли ее в аэропорт с вещами.
В аэропорту спортсменка обратилась к полиции. Белорусский фонд спортивной солидарности обратился в Международный олимпийский комитет из-за ситуации с Тимановской. О помощи комитета попросила сама спортсменка.
Тимановская считает, что причиной стал пост в соцсетях, в котором она резко высказалась в адрес чиновников, из-за которых , по ее словам, не набралось людей для участия в эстафете.
Международные наблюдатели обнаружили, что страна провела недостаточное количество допниг-тестов в течение десяти месяцев перед Олимпиадой. Из-за этого к участию не допустили до старта сразу трех атлеток. Руководство сборной выставило на эстафету Тимановскую, хотя изначально она выступает в спринте. После этого белорусские государственные СМИ выступили с критикой Тимановской.
Белорусский Олимпийский комитете заявил, что решение о депортации принято в связи с эмоционально-психологическим состоянием спортсменки.
Келли Дегнан: Грузии не нужны односторонние реформы
«Мы снова призываем все стороны, которые еще не подписали соглашение от 19 апреля, подписать его, поскольку важно, чтобы это было широкое соглашение. В то же время те, кто подписал соглашение, дали слово и взяли обязательство выполнить условия этого соглашения», - заявила посол Соединенных Штатов Америки в Грузии Келли Дегнан, передает Общественный вещатель Грузии.
Как отметила Келли Дегнан, соглашение от 19 апреля - лучшее руководство по осуществлению реформ в Грузии, которое грузинские лидеры согласовали после шести месяцев переговоров.
«Во всех заявлениях, которые я прочла, в том числе и в нашем заявлении, ясно отмечено, насколько сильно друзья Грузии разочарованы тем, что «Грузинская мечта» решила выйти из этого соглашения», - сказала Келли Дегнан.
По заявлению американского дипломата, односторонние реформы - это не то, что нужно Грузии.
«Грузии нужны многопартийные реформы, которые будут продвигать и осуществлять все лидеры, избранные грузинским электоратом. Я надеюсь, что соглашение останется в силе и по-прежнему будет своего рода руководством, которое необходимо грузинским лидерам для проведения обязательных реформ. Основное внимание следует уделять выполнению обязательств, взятых на себя «Грузинской мечтой» и всеми сторонами, подписавшими соглашение. Они дали слово, что будут добросовестно выполнять это соглашение и должны продолжать это делать. На мой взгляд, пока рано говорить о санкциях, пока мы не увидим недостаточную добросовестность при выполнении обязательств со стороны подписантов этого соглашения», - отметила Дегнан.
- 28 июня «Грузинская мечта» неожиданно объявила о выходе из политического соглашения, подписанного 19 апреля с частью оппозиции при посредничестве ЕС и США и под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля. Таким образом, власти Грузии отказались от назначения досрочных парламентских выборов в том случае, если этой осенью на местных выборах правящая партия не наберет 43%.
- Говоря о причинах решения, в ГМ заявили, что до сих пор документ не подписали более половины оппозиционных депутатов, включая крупнейшую оппозиционную партию страны «Единое национальное движение», однако международные партнеры оставляют этот факт без реагирования.
Уроженец Ингушетии попал под защиту комиссариата ООН
Уроженец Ингушетии Ильяс Белхароев попал под защиту представительства управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. Белхароев более семи лет живет на Украине. Россия добивалась его выдачи. На родине Белхароева обвиняют в соучастии в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму Ингушетии.
Белхароев получил справку из миграционной службы об обращении за защитой, его экстрадиционное дело приостановлено. Управление Верховного комиссариата ООН признало наличие фактов политического преследования Белхароева, пишет Кавказ.Реалии. В течение трех месяцев миграционная служба Украины должна принять решение о предоставлении статуса беженца или об отказе.
- Белхароева задержали в мае по запросу Интерпола. По версии следователей, в 2019 году Берхароев вместе с сообщниками передал предполагаемому лидеру боевого крыла религиозной группы баталхаджинцев патроны и пистолет, из которого были застрелены начальник Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат.
- Доказательство вины Белхароева строится на показаниях не знакомого с ним человека, который слышал от других людей о транспортировке оружия, утверждает адвокат.
- По делу Эльджаркиева всего арестованы 11 человек, некоторые – заочно, в частности уроженец Ингушетии Курейш Картоев. В январе один из подозреваемый заявил адвокатам о примененных к нему пытках.
- Ильяс Белхароев в разговоре с Кавказ.Реалии сообщил, что на родине в Ингушетии постоянно преследуют его родственников – ингушских оппозиционеров. По словам активиста, это месть за то, что они в 2013 году выступили против инициативы федеральных властей за отмену выборов главы республики и организацию протестов после установления границы между Ингушетией и Чечней.
В Мьянме создается правительство переходного периода
В Мьянме объявлено о создании правительства переходного периода. Об этом сообщил Государственный административный совет страны.
Переходное правительство возглавит председатель госсовета и лидер военной хунты генерал Мин Аун Хлайн.
Переходное правительство создается по аналогии с временным правительством генерала У Не Вина. Он пришел к власти в 1958 году и возглавлял правительство до всеобщих выборов 1960 года.
1 февраля генералы в Мьянме свергли правительство Аун Сан Су Чжи. Руководство хунты объяснило, что уверенная победа ее партии «Национальная лига за демократию» на выборах в ноябре прошлого года стала результатом массовых фальсификаций.
Силы безопасности жестоко подавили массовые протесты против военного переворота, убив сотни протестующих и проведя многочисленные аресты.
В конце июля итоги выборов были отменены.
В июне генерал Мин Аунг Хлайн в среду посетил международную конференцию в Москве. «Голос Америки» связывал такие контакты со стремлением России развивать связи с Мьянмой, несмотря на международное осуждение.
В рамках Agile Spirit 2021 прошли воздушно-десантные учения
Впервые в истории многонациональных учений в Грузии, с участием грузинских и американских военных состоялись совместные показательные учения с воздушно-десантным компонентом.
В воздушно-десантных учениях на военном аэродроме Вазиани в рамках Agile Spirit 2021 приняли участие военнослужащие Сил обороны Грузии, армии США в Европе и Африке и ВВС США в Европе. В них были задействованы три самолета C-130 Hercules ВВС США.
Самолеты типа C-130 базируются на базе Rammstein в Германии, на период учений в Грузии дислоцированы на авиабазе Алексеевка. В ходе учений на аэродроме Вазиани с самолета С-130 была произведена переброска тяжелой военной техники, после чего последовало десантирование личного состава с двух других самолетов.
Во время прыжков с парашютами военные развернули флаги стран-участниц Agile Spirit 2021. После высадки с воздуха командиры десантных групп Грузии и США обменялись значками десантников в знак партнерства и дружбы, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Якоб Каджая вышел в финал олимпийского турнира по греко-римской борьбе
Грузинский спортсмен Якоб Каджая вышел в финал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг. В полуфинале грузинский борец одолел кубинца Акосту Фернандеса, выступающего за Чили, а в четвертьфинале - россиянина Сергея Семенова.
В финале, который состоится завтра, Каджая будет противостоять опытный спортсмен из Кубы Михаин Лопес Нуньес.
Для 27-летнего Якоба Каджая Олимпиада в Токио вторая в карьере. На Играх в Рио-де-Жанейро грузинский борец занял седьмое место, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В нынешнем сезоне Каджая завоевал серебро на чемпионате Европы в Варшаве. Всего же на счету грузинского борца после Игр в Рио-де-Жанейро два пьедестала на континентальных первенствах (2018, 2019), а также бронза на чемпионате мира в Казахстане (2019). Именно на ЧМ в Казахстане Каджая завоевал олимпийскую лицензию.
На девятый день соревнований в копилке сборной Грузии пять медалей – одно золото, одна бронза и четыре серебра. Олимпиада завершится 8 августа.
За сутки на Северном Кавказе умерли 75 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 75 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1346.
По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 33 человека, в Дагестане - 12, в Чечне - девять, в Ставропольском крае - семь, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии - по пять, Калмыкии - три, в Ингушетии зафиксирован один летальный случай. Всего на Северном Кавказе за время пандемии в регионе умерли 13 149 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего - в Адыгее.
- Ставропольский край + 314 (64 912 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 264 (59 314)
- Дагестан + 205 (41 917)
- Чечня + 127 (16 092)
- Калмыкия + 114 (24 932)
- Кабардино-Балкария + 88 (27 092)
- Северная Осетия + 63 (18 821)
- Карачаево-Черкесия + 60 (22 445)
- Адыгея + 55 (16 351)
- Ингушетия + 56 (17 692)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 309 558 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 1 августа, выявлено 6 288 677 заболевших коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
На Олимпиаде восемь спортсменов лишились аккредитации
Оргкомитет Олимпиады в Токио лишил аккредитации восьмерых спортсменов, среди которых двое дзюдоистов из Грузии. Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили вышли за пределы Олимпийской деревни, что запрещено правилами.
Оба спортсмена в Токио завоевали серебро в своих категориях и уже завершили выступления. Как рассказали в сборной Грузии, спортсмены хотели осмотреть достопримечательности после соревнований и вышли на прогулку незадолго до отъезда домой.
Кроме того, организаторы расследуют еще одно дело против спортсменов из неназванной сборной. Они распивали алкоголь в парке, что тоже запрещено правилами.
За минувшие сутки положительные тесты на коронавирус на Олимпиаде сдали 18 человек. Всего выявлено 259 случаев COVID-19 среди людей, связанных с Играми.
Днем ранее в самом Токио впервые зафиксировали более четырех тысяч новых случаев коронавируса. Это самый высокий показатель за все время пандемии. Правительство страны заявляет, что ухудшение ситуации никак не связано с Олимпиадой.
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