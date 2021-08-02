В Грузии обсуждают проект резолюции по деоккупации и мирному урегулированию конфликта

Комитет по правовым вопросам парламента Грузии обсудил проект резолюции по деоккупации и мирному урегулированию российско-грузинского конфликта. Информация об этом опубликована на сайте парламента, пишет «Грузия онлайн».



Как заявил председатель парламентского Комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе, цель данной резолюции вновь подтвердить, что главными приоритетами правительства Грузии являются деоккупация страны и мирное восстановление территориальной целостности.



«В резолюции подтверждается, что укрепление суверенитета Грузии и мирное восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ, деоккупация грузинских территорий и безопасное и достойное возвращение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев в свои дома являются главными приоритетами Грузии», – говорится в тексте резолюции.

В то же время в документе осуждается «оккупация регионов Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона, осуществляемая Россией», а также шаги, предпринимаемые РФ с целью аннексии этих территорий.



В резолюции правительство Грузии «призывает Российскую Федерацию к деоккупации Абхазии и Цхинвальского региона, к отмене незаконного признания независимости, а также к прекращению насилия по этническому признаку и к конструктивному участию в женевских международных дискуссиях».



«Также надо принять ко вниманию тот контекст, что в последнее период со стороны Россия были предприняты шаги по аннексии конкретного населенного пункта на территории Грузии – населенного пункта Аибга в муниципалитете Гагра. В связи с этим необходимо, чтобы этот вопрос был отражен в постановлении парламента Грузии», – сказал Николоз Самхарадзе.

Инициаторами проекта постановления являются спикер парламента Грузии Каха Кучава, первый вице-спикер парламента Георгий Вольский, вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе и председатель Комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.