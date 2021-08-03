У грузинской власти не сбылась мечта о рейтинге

Сегодня в Грузии официально началась предвыборная кампания. Муниципальные выборы состоятся 2 октября, но многие полагают их куда большим, чем просто муниципальные выборы. Новые данные соцопроса IRI показали, что власть, возможно, не зря вышла из соглашения Мишеля – за «Грузинскую мечту» готовы проголосовать лишь 26%, а не 43, в случае неполучения которых власть обещала назначить новые парламентские выборы.
К первому дню предвыборной кампании лучше всех подготовилась «Грузинская мечта». Правящая партия уже определилась с кандидатами в мэры в Тбилиси, предложив не менять нынешнего, и еще в 63-х муниципалитетах. А накануне даже назвала мажоритарных кандидатов в столичное сакребуло.
Оппозиции подобными прорывами хвастаться не приходится. Большинство ее представителей сегодня встречались с западными партнерами в представительстве ЕС в надежде спасти соглашение Мишеля, в соответствии с которым «Грузинская мечта» обязывалась проводить досрочные парламентские выборы, если не набирала 43 процентов.
А в том, что такой сценарий вполне реален, грузинской власти напомнили в очередной раз новые данные соцопроса Международного республиканского института США (IRI). 51% респондентов выступает за проведение досрочных выборов парламента Грузии. А главное, за «Грузинскую мечту» готовы проголосовать лишь 26% опрошенных, за «Единое национальное движение» – «Объединенная оппозиция» – 14%, а «За Грузию» Георгий Гахария – 9%
Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе назвал версию падения рейтинга: опрос проводила компания, аффилированная с «Нацдвижением»:
«Эти проценты у нас забрали и передали «Нацдвижению» и партии Гахария. Из чего следует главный вывод и подтверждается то, что мы не раз говорили: Гахария – проект «Нацдвижения». Их цель как можно сильнее распиарить эту партию».
А премьер-министр Ираклий Гарибашвили уточнил: грузинские власти уважают такие институты, как IRI и NDI, но не доверяют местным компаниям, соответственно, и итогам их исследований. Но тем не менее он пообещал:
«Правительство берет на себя полную ответственность за проведение выборов в абсолютно спокойной, свободной и конкурентной атмосфере. Мы подготовим образцовые выборы», – сказал премьер-министр Гарибашвили, который на этих выборах по всей Грузии будет курировать предвыборную кампанию своей партии.
Между тем в оппозиции обращают внимание, что опрос проводился до июльских погромов в Тбилиси, соответственно, считают противники власти, рейтинг власти еще ниже, потому и отказалась власть от соглашения Мишеля. Большинство оппозиционных партий стремится во что бы то ни стало вернуть «Мечту» к соглашению, чтобы задействовать снова 43-процентый барьер.
Для этого в «Нацдвижении» призывают объединиться в регионах, как это произошло в Тбилиси, где часть оппозиции единым кандидатом на пост мэра Тбилиси назвала главу «Нацдвижения» Нику Мелия, а на пост главы сакребуло – лидера «Дроа» Элене Хоштария. Один из лидеров «Нацдвижения» Заал Удумашвили вкратце сформулировал, чем отличаются предстоящие выборы от предыдущих:
«То, что мы сейчас называем выборами в местные органы самоуправления, на самом деле не муниципальные выборы. Это идеологические выборы между Западом и Россией».
Но в «Лело», «Стратегии Агмашенебели» и в других оппозиционных партиях, обещая со дня на день назвать своих кандидатов, предпочитают выступать отдельно. И, как отмечает лидер «Гирчи» Яго Хвичия, готовя оригинальную предвыборную кампанию:
«Мы от «Грузинской мечты» ждем много билбордов с улыбающимися в ореолах (партийного лого) «коцами». От оппозиции, к сожалению, не жду ничего нового, будет та же игра на эмоциях, а мы решили выявить новых людей по всей стране. И с помощью платформы Zoom устроить с ними публичные собеседования, чтобы каждый мог в них участвовать, и так знакомить общество с новыми «гирчами» (шишками)».
Не иначе как началом предвыборной кампании и привлечением пророссийского электората сочли грузинские наблюдатели сегодняшнее заявление лидера «Альянса патриотов» Ирмы Инашвили. Она впервые прокомментировала открытое письмо ее партии к российскому президенту Владимиру Путину:
«На ваш вопрос, поеду ли я в Москву и приму ли участие в разных форматах, отвечаю: «Да, поеду, да, встречусь с депутатами, и не только с ними. В случае готовности с той стороны, я также встречусь с политическими должностными лицами ради защиты интересов своей страны».
Какой бы ориентации ни была партия, сотрудничать со всеми обещал в свой первый рабочий день новый глава ЦИК Георгий Каландаришвили. Он своими приоритетами назвал прозрачность работы ЦИК, информационную кампанию для избирателей и рост профессионализма и компетенции избирательных комиссий:
«Несмотря на то, что со стороны определенных политических объединений не было соответствующей поддержки, и я об этом заявлю еще не раз, готов к сотрудничеству со всеми политическими партиями. Я подтверждаю свою доступность для обсуждения любого вопроса по выборам, в любое время».
Новому главе ЦИК, избранному из-за отсутствия консенсуса всего на шесть месяцев, предстоит тяжелая и большая работа. Местные выборы будут проходить по новым правилам, в том числе комплектования избирательных комиссий, подсчета голосов, которые были предусмотрены соглашением Мишеля и должны максимально предотвратить использование административного ресурса, давления на избирателей и их подкупа, а также подтасовки итогов выборов.
Тем не менее НПО «Справедливые выборы», как и другие профильные НПО, считают, что выход «Грузинской мечты» из соглашения Мишеля чреват негативными последствиями не только для предстоящих выборов, но и в целом для дальнейшего демократического развития страны. А с избранием Каландаришвили на пост главы ЦИК, как сказано в заявлении, «главнейшая проблема, стоявшая перед избирательной администрацией, которая связана с недостаточностью доверия к выборам в местные органы самоуправления, вновь не разрешена».
Неизвестной остается также судьба проходного барьера на выборах. Планировалось его снижение с 4 до 3 процентов (в Тбилиси) и 2,5 (в регионах), но после отказа власти от соглашения Мишеля неясно, согласится ли «Грузинская мечта» на эти конституционные поправки, что снижает шанс успеха для маленьких партий.
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