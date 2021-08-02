Саломе Зурабишвили с «Мечтой» о соглашении Мишеля

Президент Грузии Саломе Зурабишвили попыталась сегодня сверить позиции политических партий по поводу дальнейшей судьбы соглашения Мишеля. При этом в очередной раз правящая «Грузинская мечта» заявила, что не свернет с пути выхода из договора, разработанного с участием западных партнеров.

Вначале был Ираклий Кобахидзе. Он, как председатель правящей партии «Грузинская мечта», из списка политических лидеров, в свое время подписавших соглашение Мишеля 19 апреля в этом же дворце, первым открыл двери президентского дворца Орбелиани. Приглашенные сегодня президентом политические лидеры тогда гостили у нее все вместе, сейчас пришли по отдельности.

28 июля, спустя сто дней после подписания соглашения, «Грузинская мечта» аннулировала свою подпись под документом Мишеля. Последнее, окончательное и бесповоротное слово Кобахидзе сказал в тот же день: «Мечта» не вернется к соглашению Мишеля, и досрочных парламентских выборов не будет. По мишелевскому соглашению они должны были состояться, если партия власти на предстоящих в октябре муниципальных выборах не сумела бы набрать 43% голосов.

Видимо, из-за ясности позиции партийный лидер сегодня долго у президента не задержался. А выйдя из дворца, Кобахидзе в черной медицинской маске издалека помахал рукой журналистам и сел в черный служебный автомобиль. Но позже Кобахидзе уже без маски и в стенах парламента повторил:

«Мы четко заявили: мы не вернемся к этому соглашению. И не только не вернемся к этому соглашению, но и исключаем впредь вообще подписание какого-либо договора, какой бы искусственный кризис не создала радикальная оппозиция. Мы исходим из того, что все это подразумевает хоть и временный, но все-таки выход за конституционные рамки. Мы, естественно, должны беречь страну и ни в коем случае не допустить, чтобы даже временно страна вышла за конституционные рамки».

В правящей силе продолжают во всем винить «Нацдвижение» и готовятся к свободным, как заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, демократическим выборам в местные органы самоуправления. «Такие договоры так не расторгаются», – сказал в ответ лидер «Лело» Мамука Хазарадзе. Чего ждут от президента и, вообще, как дальше они собираются быть вне соглашения с «Грузинской мечтой», Мамука Хазарадзе рассказал журналистам после встречи с президентом Зурабишвили:

«Мы ознакомили президента с нашей четкой позицией: продолжим вместе с международными партнерами борьбу за выполнение этого соглашения, за такие вопросы, как полную реформу судебной системы, 43%-ный барьер, за другие важные вопросы. Мы прибегнем ко всем законным путям для того, чтобы в Грузии состоялись внеочередные парламентские выборы и страна перешла на коалиционное правление».

Лидеры «Лело» не исключили, что будут добиваться от западных партнеров санкций против представителей партии власти.

«Документ Мишеля и являлся Конституцией, из-за того, что другие институты не работают в стране», – посетовал один из лидеров «Гирчи» депутат Вахтанг Мегрелишвили после встречи с президентом. В его партии считают, что и после ухода правящей партии из соглашения документ Мишеля остается в силе, «поскольку гарантами в нем выступают Вашингтон и Брюссель». Еще одного лидера «Гирчи» – Яго Хвичия – поведение двух главных политических сил – «Мечты» и «Нацдвижения» – все больше наводит на мысль, что «эти люди изначально не хотели ни примирения, ни соглашения».

«В свое время «Грузинскую мечту» вынудили подписать документ, а сейчас она решила выйти, отвернуться от всех. «Нацдвижение» выступает как единомышленник «Грузинской мечты». Это и усиливает мои подозрения, что «Нацдвижение» финансируется «Грузинской мечтой», – сказал Мегрелишвили.

В «Нацдвижении» в свою очередь уверяют, что с подписью или без подписи под документом они готовы поддержать все те реформы и процессы в парламенте, которые предусмотрены в соглашении Мишеля по поводу реформ избирательной и судебной систем. Правда, там все еще выступают против амнистии по делу «гавриловской ночи» июня 2019-го, из-за чего и отказались подписывать соглашение, но горячо поддерживают пункт о 43%-ном барьере для «Грузинской мечты» на муниципальных выборах и связанном с ним назначении внеочередных парламентских выборов.

В «Стратегии Агмашенебели» от приглашения президента отказались. Там ждут четкой критической позиции президента Зурабишвили по поводу решения «Грузинской мечты» покинуть соглашение Мишеля. Но у президента нет ни конституционных рычагов, и ни политического веса, чтобы повлиять на решение правящей силы, напоминает конституционалист, профессор Университета Ильи Коте Чокорая. Рассуждая о том, что же именно «Грузинская мечта» считает вне рамок Конституции по документу Мишеля, профессор Чокорая предполагает, что речь идет об освобождении так называемых политзаключенных – лидера «Нацдвижения» Ники Мелия и совладельца ТВ «Мтавари» Георгия Руруа, а также вопрос о досрочных парламентских выборах.

Но соглашение Мишеля – это политическое соглашение, на чем и зиждется дух Конституции, напоминает конституционалист Коте Чокорая.

«Все вопросы в соглашении Мишеля – политические. Такие вопросы традиционно согласовываются между политическими силами, и потом они принимают правовое оформление. И конституционные поправки, и внеочередные выборы, отставка премьера и другие вопросы, возникшие во время политического кризиса, – во всех цивилизованных государствах так и решаются, как это было в соглашении Мишеля. Потому ни о каком выходе за рамки Конституции речи не может быть. Напротив, в условиях несправедливой избирательной системы, в условиях, связанных с подозрением на политическое преследование, недовольства всего оппозиционного спектра такого типа соглашения и есть выход, соответствующий духу и содержанию Конституции. Поэтому так поддерживают это соглашение наши западные партнеры. И что – по логике «Грузинской мечты» международные партнеры в ЕС, США поддерживают неконституционный подход? А то, что власть творит в судебной системе, – это конституционно?» – возмущается Коте Чокорая.

Заявления правящей силы эксперт считает частью предвыборной кампании, адресованной к своему избирателю. И вся дальнейшая политическая ситуация, по его наблюдениям, ближе к выборам будет все более поляризованной и радикальной.