Абхазский МИД: вопрос о досрочном освобождении Ираклия Бебуа не рассматривается

МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировал вчерашние заявления госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Теи Ахвледиани. Она, в частности, выразила надежду на решение вопроса об освобождении гражданина Грузии Ираклия Бебуа.

В Сухуми говорят, что вопрос о досрочном освобождении Бебуа не рассматривается.

«Упомянутый Ахвледиани гражданин Грузии Ираклий Бебуа был осужден в Республике Абхазия за совершенное им преступление и в соответствии с вынесенным судом решением отбывает наказание», – сказано в заявлении абхазского МИДа.

В Абхазии уголовное дело было возбуждено в отношении гражданина Грузии Ираклия Бебуа за поджог полотна, символизирующего цвета абхазского флага. В абхазском МВД позднее сообщили, что «при обследовании домовладения по месту проживания подозреваемого сотрудниками милиции обнаружена и изъята ручная осколочная граната РГ-42 с запалом УЗРГМ, которая является боеприпасом и для производства взрыва пригодна». Гальский районный суд приговорил Ираклия Бебуа к девяти годам лишения свободы. Его также обязали выплатить штраф в 10 тысяч рублей.

Абхазское ведомство прокомментировало и другие заявления Теи Ахвледиани – о неформальной коммуникации с абхазским обществом и финансировании грузино-абхазских бизнес-проектов.

«Сообщение Ахвледиани о совместных грузино-абхазских бизнес-проектах нуждается в уточнении. Граждане Республики Абхазия не принимают участие в совместных грузино-абхазских бизнес-проектах. Если кто-то из граждан Грузии, проживающих в Галском районе, посчитал возможным участвовать в такого рода проектах, то вряд ли это можно расценивать как «грузино-абхазские бизнес-проекты, направленные на восстановление доверия», – сказано в комментарии.

Говоря о заявлении госминистра Грузии по поводу восстановления движения граждан через Ингурский мост, в Сухуми говорят, что «власти Грузии не имеют отношения к данному решению».

«Руководство Республики Абхазия, выступившее с данной гуманитарной инициативой, пошло навстречу жителям Галского района, нуждающимся в пересечении абхазо-грузинской государственной границы», – говорится в заявлении.

Прокомментировали в абхазском МИДе и заявление Ахвледиани о предоставлении Абхазии помощи в рамках борьбы с коронавирусом.

«Следует подчеркнуть, что Республика Абхазия не получала и не получает от правительства Грузии никакой помощи. Поступившая в Сухум в рамках борьбы с коронавирусом помощь приходит исключительно от международных организаций», – сказано в заявлении.

Тея Ахвледиани накануне сообщила, что правительство Грузии и международные организации оказали жителям Абхазии в рамках борьбы с коронавирусом помощь объемом в 4 млн лари.