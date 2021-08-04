Тайный визит куратора с явным ЦИКом

Сегодня парламент Южной Осетии утвердил новый состав Центральной избирательной комиссии. Причем в том виде, в котором список кандидатов был одобрен президиумом 21 июля. Для местных наблюдателей это стало неожиданностью, так как партия власти «Единая Осетия» требовала раздельного голосования по каждой кандидатуре и исключения из списка двух неугодных ей кандидатов. Способствовал ли этому непубличный визит в Цхинвал куратора республики Виктора Шаргаева?

Парламентская сессия состоялась, состав Центральной избирательной комиссии утвержден вовремя, то есть до истечения срока полномочий действующего ЦИКа 16 августа.

Еще вчера большинство югоосетинских наблюдателей было уверено, что заседание законодательного собрания не соберется, а бойкот оппозицией парламентских сессий затянется. Вопреки ожиданиям, оппоненты власти появились в зале заседаний организованно, буквально за минуту до начала сессии. А началась она в 14 часов, а уже в 14:32 информагентство «РЕС» объявило, что депутаты девятнадцатью из тридцати двух присутствующих на заседании голосов одобрили кандидатуру президента на должность главы Центризбиркома республики Эмилии Гагиевой.

Еще через полчаса «РЕС» разместил публикацию с говорящим названием «Парламент Южной Осетии утвердил новый состав ЦИКа». При этом, судя по опубликованным фамилиям членов Центризбиркома от законодательного собрания, согласованный фракциями 21 июля список кандидатов был принят без изменений.

Напомню, по предварительным договоренностям между парламентскими объединениями квоту распределили следующим образом: два кандидата от самой многочисленной фракции «Единая Осетия» и по одному от фракций поменьше – Компартии, «Народной партии», «Единства народа», «Ныхаса» и депутатского объединения «За справедливость».

Кандидаты от фракций утверждены единым списком и были представлены в таком виде сначала комитету по законности, законодательству и местному самоуправлению, а затем президиуму парламента. Впоследствии этот список забраковал президент. По словам депутатов, он потребовал, чтобы из него исключили претендентов, к которым он испытывает личную неприязнь, – Тимура Кокойты от парламентского объединения «За справедливость» и Алана Пухаева от «Народной партии».

Это поручение можно было выполнить только в одном случае – если голосовать не за список, а за каждого кандидата отдельно. Собственно, поэтому и настаивала партия власти на раздельном голосовании. Депутаты от оппозиции на это не согласились и сорвали парламентскую сессию 23 июля, на которой планировалось утверждение нового состава Центризбиркома.

На сегодняшнее заседание этот вопрос перешел с прошлого в том же виде, в котором обсуждался на президиуме, – в виде единого списка. Говорит депутат Давид Санакоев:

«Спикер Алан Тадтаев попытался отменить голосование единым списком, разделить пакет и голосовать за каждого кандидата в ЦИК отдельно. Но мы воспротивились этому решению и вынесли вопрос на голосование. Семнадцать из тридцати двух депутатов, присутствовавших на сессии, проголосовали за то, чтобы утверждать кандидатов единым списком. Спикер попытался отменить это решение и перенести голосование на следующую сессию. Он заявил, что для принятия решения не хватает голосов: семнадцать – это ровно половина списочного состава депутатов, в то время как необходимо большинство. На это мы сослались на положения регламента, согласно которым по процедурным вопросам достаточно большинства присутствующих в зале депутатов. Спикер поначалу не соглашался, но потом почитали регламент и признали нашу правоту.

– Как проголосовали за единый список кандидатов в ЦИК?

– Восемнадцать – «за», четырнадцать – «против». Примечательно, что партия «Единая Осетия», которая упрекала нас в том, что мы не даем сформировать Избирательную комиссию, голосовала против, то есть против создания ЦИКа.

– Если бы депутаты не одобрили квоту, что тогда?

– ЦИК бы не избрали. Перенесли бы голосование на следующую сессию. Но изменить или отменить список кандидатов уже невозможно.

– Восемнадцать – это четырнадцать оппозиционных депутата плюс еще четыре. Получается, вас поддержало еще четверо не из вашей коалиции.

– Нас на сессии было тринадцать. Вместе с нами проголосовали коммунисты и депутаты из «Единства народа».

– Как вы думаете, почему они поддержали вашу позицию?

– Люди устали от этих кризисных ситуаций. Они не хотят их продлевать, потому что не видят в них ничего принципиального для себя.

– Есть информация, будто с депутатами и с президентом накануне сессии встречался Виктор Шаргаев. Что вы можете об этом сказать?

– Я не буду это комментировать».

Во вторник прошла информация о том, что в Цхинвал приехал замглавы управления администрации президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Виктор Шаргаев – в прошлом шеф КГБ республики.

Визит неформальный. О нем не сообщала официальная пресса, но очевидно, что он не мог остаться незамеченным в маленьком городе. Из-за атмосферы скрытности визит куратора посчитали неотложным как признак обеспокоенности Кремля. Из того, что на поверхности, скорее всего, тем, как формируется ЦИК Все-таки укомплектование Центризбиркома – это начало президентской избирательной кампании. Так в этот раз совпало.

И если с самого начала, за девять месяцев до голосования, складывается такая кризисная ситуация, то чего ждать, когда избирательный процесс войдет в активную фазу? В этом смысле обеспокоенность товарищей кураторов понятна.

О чем говорили с куратором, депутаты не распространяются. Да, в общем, и не очень-то интересно, все и так очевидно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия