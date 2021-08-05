Абхазское правительство повысило цены на нефтепродукты

Правительство самопровозглашенной республики Абхазия установило новые предельные цены на бензин «Регуляр»-92 и дизельное топливо.

Как пишет «Апсныпресс», оптовая цена одного литра бензина «Регуляр»-92 не должна превышать 51 рубль, а розничная – 53 рублей. Оптовая цена дизельного топлива должна быть не более 51 рубля, розничная – не более 53 рублей.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган отметила, что практически весь объем нефтепродуктов импортируется в Абхазию из России, в связи с чем цены в Абхазии напрямую зависят от уровня цен, формирующихся на российском рынке. По её словам, в этом году наблюдается стабильный рост цен – в связи с мировым ростом спроса на нефтепродукты по сравнению с 2020 годом, когда многие предприятия не работали во время карантинных мер.

«Рынок нефтепродуктов в Абхазии регулируется государством. Обладая механизмом сдерживания роста цен путем определения предельной цены, государство тем не менее напрямую зависит от ценовой конъюнктуры в России», – сказала Озган.

Она назвала непопулярным решение правительства по повышению цен на нефтепродукты.

«Но это вынужденная мера. Дальнейшее сдерживание цен может привести к образованию дефицита. Стоимость поставки нефтепродуктов в августе уже составляет 60-61 тыс. рублей за тонну, или 46-47 рублей за литр», – добавила Озган.

Сегодня же ситуацию, сложившуюся на топливном рынке Абхазии, прокомментировали в российском посольстве.

«Внимательно следим за сложившейся ситуацией на топливном рынке Республики, который сильно зависит от поставок нефтепродуктов из России, и поэтому чутко реагирует на колебания цен на энергоносители в нашей стране. По мнению аналитиков, нынешнее повышение оптовых цен на бензин в России вызвано ростом спроса на топливо из-за активизации внутреннего автотуризма, повышенного потребления в сезон сбора урожая и сокращением предложения на рынке, обусловленного плановым ремонтом ряда нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, в условиях рыночной экономики государству непросто диктовать свои условия частным предпринимателям. Свой негативный вклад в общемировую финансово-экономическую ситуацию вносит и коронавирусная пандемия, способствуя инфляционным процессам», – заявили в посольстве.

Ранее в российских СМИ появлялись публикации о том, что в правительстве России рассматривают вариант временного запрета на экспорт топлива. Информация вызвала обеспокоенность у части жителей Абхазии